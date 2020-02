Parte una nuova settimana, la terza del mese di febbraio per tutti e dodici i segni zodiacali. Approfondiamo le previsioni di stelle e pianeti per l'amore e per il lavoro per la giornata di lunedì 17 febbraio.

Astri e stelle del 17 febbraio: previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: l'amore alimenta buone speranze, la Luna è favorevole insieme a Venere che aiutano degli incontri. Nel lavoro non tutto sta andando come vorreste ormai dall'inizio dell'anno.

Toro: per i sentimenti è una giornata positiva.

Se state vivendo un periodo difficile sapete come uscirne. Nel lavoro attenzione a non creare troppi dissapori con l'ambiente circostante, avrete però la possibilità di risolvere un problema.

Gemelli: a livello amoroso Luna è ancora in opposizione, ma non per questo i nuovi incontri non saranno interessanti. Nel lavoro i progetti ripartono, non mancano novità e possibili cambiamenti in meglio.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale la situazione generale è importante. A livello lavorativo non mancherà qualche momento di tensione nei rapporti con gli altri.

Recupero dal punto di vista fisico.

Leone: in amore la Luna è interessante in questo momento, potreste vivere belle emozioni. Positivi gli incontri del periodo. Nel lavoro nuove opportunità, potrebbero affidarvi nuovi incarichi.

Vergine: a livello amoroso giornata positiva. Avrete modo di chiarire alcune situazioni di disagio che si sono venute a creare ultimamente. Nel lavoro Mercurio è dissonante, per questo motivo prima di lanciarsi verso nuove spese meglio fare bene i propri Conti.

Previsioni e oroscopo del 17 febbraio: la giornata dei segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore in questi giorni alcune situazioni portano scompiglio. Alcuni stanno vivendo una doppia storia, per questo motivo potreste anche dire basta. A livello lavorativo novità che partiranno con il mese di marzo, quando le nuove attività avranno maggiori successi.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata interessante per l'amore.

Alcuni potranno anche rivivere un ritorno di fiamma da qui ai prossimi giorni. Nel lavoro avete voglia di rimettervi in gioco.

Sagittario: per i sentimenti il cielo è favorevole, queste ore sono da sfruttare. Soluzioni in arrivo anche per quelle coppie che hanno vissuto tensioni di recente. Nel lavoro in questi giorni si potrà discutere con successo su questioni di carattere amministrativo. Recupero per il fisico.

Capricorno: se il vostro cuore è solo da tempo le storie veramente importanti partiranno dalla prossima primavera, mentre al momento alcune situazioni sono contrastate. Nel lavoro fate partire ora le vostre richieste.

Acquario: in amore in questi giorni potrebbe esserci una bella notizia in arrivo, in particolare per i single del segno che vogliono mettere a punto nuove conoscenze. A livello lavorativo giornata decisamente interessante.

Pesci: per i sentimenti la Luna dissonante potrà creare qualche impatto negativo anche nelle coppie più forti. Nel lavoro sarà meglio non perdere tempo, anche se Marte vi aiuterà a breve visto che torna propositivo.