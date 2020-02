Martedì 18 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale Marte, la Luna, Giove, Saturno e Plutone transitare in Capricorno, mentre Nettuno assieme a Mercurio saranno nell'orbita dei Pesci. Il Sole rimarrà stabile in Acquario, come pure Venere nel segno dell'Ariete. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo transito in Cancro ed Urano sarà in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Toro, meno roseo per Cancro e Sagittario.

Toro energico

Ariete: finanze flop. Il settore economico dei nati del segno potrebbe aver bisogno di essere revisionato con cura, tagliando, se necessario, le spese superflue, in modo da scongiurare sgradite sorprese nel bilancio finanziario.

Toro: energie top. Stracolmo il bottino energetico di cui daranno sfoggio i nati Toro, e tale imponente mole di forze potrà essere orientato ovunque prediligano, avendo ugualmente un degno riscontro economico.

Gemelli: straniti. L'ambiguo atteggiamento di un amico potrebbe far storcere il naso ai nativi che, superata la perplessità iniziale, si appresteranno a chiedere doverosi spiegazioni in merito.

Cancro: fuori fase. Ai nativi potrebbe sembrare di girare a vuoto sul versante pratico, dandosi parecchio da fare ma ricevendo blande soddisfazioni di risposta.

Leone grintoso

Leone: grintosi. Urano in Toro vorrebbe dare filo da torcere ai nativi che, però, potranno contare sul supporto della triade Giove-Saturno-Marte avvalorata, questo martedì, anche dal transito della Luna in Capricorno che gli donerà una tenacia invidiabile.

Vergine: stacanovisti. I nati Vergine potrebbero mettersi di buona lena a lavorare per l'intero turno lavorativo, con grande soddisfazione del capo che apprezzerà il loro stacanovismo.

Bilancia: routine. Giornata che, con ogni probabilità, si rivelerà senza infamia ne lode, dove sarà bene portare a compimento le attività rimandate nei giorni scorsi in modo da ottimizzare gli spazi temporali inutilizzati.

Scorpione: stand-by. Martedì che potrebbe risultare utile per riorganizzare pensieri ed idee, in modo da ripartire più energici e con le idee chiare quando i tempi saranno maturi.

Pesci concentrato

Sagittario: indisponenti. Morale sotto i tacchi ed atteggiamento burbero potrebbero essere le caratteristiche che metteranno in campo i nativi, specialmente nel focolare domestico dove qualche attrito verbale sarà da mettere in conto.

Capricorno: lavoro top. Le faccende professionali avanzeranno col vento in poppa grazie al sestile Sole-Urano che solleciterà ben cinque Pianeti nella loro orbita.

Acquario: confusi. Il Luminare maschile sta per togliere le tende e passare nel segno dei Pesci con l'inevitabile conseguenza, se aggiungiamo la Luna in Capricorno, di disorientare e confondere pensieri ed idee native.

Pesci: concentrati. Una buona dose di lucidità questo martedì sarà presumibilmente offerta Mercurio, in sestile a Giove e congiunto a Nettuno, che sarà il loro asso nella manica agendo dalla settima casa.