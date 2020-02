Martedì 18 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, Marte, Giove, Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno, mentre il Sole transiterà sui gradi dell'Acquario. Nettuno assieme a Mercurio permarranno in Pesci come Venere che rimarrà stabile in Ariete. Infine Urano continuerà il suo moto in Toro ed il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Oroscopo giornaliero favorevole per Leone e Capricorno, meno entusiasmante per Acquario e Cancro.

Sul podio

1° posto Leone: tenace. Il parterre planetario targato Capricorno potrebbe essere una manna dal cielo per i nati sotto il segno del Leone, che ritroveranno quella tenacia necessaria per affrontare gli sgambetti di Urano in Toro.

2° posto Capricorno: lavoro top. Le faccende lavorative prenderanno, con ogni probabilità, il volo questo martedì grazie alla moltitudine di Pianeti nel loro segno sollecitati dal sestile Urano-Sole.

3° posto Toro: energico. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà presumibilmente stracolmo e tali forze potranno essere indirizzate dai nativi ovunque vorranno, traendone ugualmente risultati degni di nota.

I mezzani

4° posto Vergine: stacanovisti. Lavoreranno probabilmente a testa bassa senza quasi accusarne la stanchezza i nativi quest'oggi, ed i capi apprezzeranno molto il loro spiccato stacanovismo.

5° posto Pesci: concentrati. Grazie a Mercurio congiunto a Nettuno ed in sestile a Giove nella settima casa, i nativi potranno probabilmente contare su una buona dose di lucidità che li aiuterà a mettere in campo una concentrazione invidiabile nella professione.

6° posto Bilancia: routine. Martedì senza troppe novità o scossoni di sorta quello che vivranno i nati del segno. Sarà bene dedicarsi a tutte le attività procrastinare nei giorni precedenti, in modo da ottimizzare il loro tempo libero.

7° posto Gemelli: perplessi. Un amico potrebbe assumere un comportamento sopra le righe, suscitando una certa perplessità nei nativi che non perderanno un istante nel chiedere numi all'interessato.

8° posto Ariete: finanze flop. Giornata che si prospetta presumibilmente delicata sotto il profilo finanziario, quindi sarebbe una mossa saggia evitare ogni genere di spesa non indispensabile onde evitare sgradite sorprese.

9° posto Scorpione: stand-by. 24 ore da prendere con le pinze quella che potrebbe prospettarsi per i nati Scorpione, i quali avvertiranno il viscerale bisogno di staccare la spina dalla quotidianità riordinando idee ed energie, al momento in subbuglio.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: fuori giri. Ai nati del segno quest'oggi potrebbe sembrare di prodigarsi parecchio nella professione ma ricevere scarsi ritorni, sia economici che morali. Ciò potrebbe provocare dello scoramento ma sarà solo una fase temporanea.

11° posto Acquario: disorientati. Mentre il Sole si prepara ad approdare nel segno dei Pesci, i nativi potrebbero avvertire decisamente più flebile il suo influsso che, se sommato alla Luna di Terra, creeranno un po' di confusione e disorientamento nelle loro menti.

12° posto Sagittario: indisponenti. Burberi ed imbronciati i nativi potrebbero non essere la miglior compagnia della giornata, come suggeriscono le effemeridi odierne. Probabili attriti amorosi.