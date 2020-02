È iniziato il mese di febbraio 2020. Scopriamo l'Oroscopo per il segno dello Scorpione. Come andrà questo periodo per l'ottavo segno zodiacale? Leggiamo le stelle con amore, lavoro e salute. Di seguito inoltre anche consigli per comprendere come affrontare le settimane e le giornate comprese tra l'1 ed il 29 febbraio.

Con l'inizio del nuovo anno, a causa di Urano in opposizione, non è stato semplice proseguire a livello professionale. Non sono mancate tensioni che hanno causato delle insicurezze.

In campo sentimentale ci sono state delle polemiche non semplici da superare, se non con il concludersi del mese di gennaio. A causa di questa tensione astrologica, anche a livello salutare non è stato semplice.

Astri e stelle di febbraio: la salute dello Scorpione

Nel secondo mese dell'anno vivrete un momento di forza a livello salutare. Non mancheranno momenti di nervosismo, causati dal campo professionale, questo potrebbe crearvi delle tensioni a livello psicofisico. Cercate di non arrabbiarvi troppo, provate ad andare oltre e vi sentirete meglio.

In campo salutare, cercate di salvaguardarvi, in particolare con l'inizio della seconda settimana del mese. Il successivo mese di marzo poi sarà per voi un periodo particolarmente stancante, ma un recupero potrebbe esserci con il concludersi del mese. A livello sentimentale siete in cerca di risposte ad rassicurazioni, che potrebbero arrivare nella metà del mese con Marte che rafforza la vostra passionalità.

In campo lavorativo, cercate di tenere sotto controllo le situazioni che si presentano e potrete fare anche delle richieste.

Approfondiamo nel dettaglio l'oroscopo riguardante il lavoro e l'amore dello Scorpione.

Oroscopo febbraio: sentimenti e professione dello Scorpione

Come anticipato, in campo sentimentale siete in cerca di risposte. Alcune rassicurazioni potrebbero giungere, ma solo con il concludersi del periodo.

I single da tempo ed in cerca d'amore, è possibile che non si sentano pronti in questo periodo a fare delle scelte importanti. Chi ha vissuto di recente una separazione, fatica ad andare avanti. Sarà comunque possibile fare degli incontri in particolare nella parte centrale del periodo, grazie al transito ottimo di Marte. Poi nel mese successivo l'amore non sarà semplice da gestire.

A livello lavorativo, con Mercurio nel segno, potrete fare degli ottimi affari. Non mancherà un successo personale soprattutto nel periodo conclusivo del periodo. Con il sole favorevole, riuscirete a chiarire delle difficoltà e far chiarezza riguardo la vostra posizione.

Il prossimo mese potrebbe essere per voi un periodo agitato, sarà difficile mantenere la calma, ma con Giove dalla vostra parte riuscirete lo stesso a vivere un momento di ripresa.