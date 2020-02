È in arrivo un nuovo giorno per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi le previsioni delle stelle su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci per quel che riguarda la giornata di mercoledì 19 febbraio 2020.

Astri e oroscopo del 19 febbraio: la giornata da Ariete a Vergine

Ariete: in amore in questa giornata avremo la Luna dissonante che porterà alcune complicazioni, per questo motivo non mancheranno alcuni disagi nella coppia. Nel lavoro la giornata metterà un po' di polemiche in primo piano, attenzione alle parole con i collaboratori.

Toro: per i sentimenti, se avete qualcosa da realizzare importanti saranno le prossime settimane con Marte e Venere favorevoli. Nel lavoro cercate di concludere entro poco tutto quello che non va. Forza nel fisico.

Gemelli: chi vive una relazione occasionale potrebbe ottenere qualcosa in più. Attenzione ai rapporti con una persona dei Pesci. Nel lavoro le persone che vi stanno attorno potranno aiutarvi a risolvere un problema.

Cancro: per i sentimenti, se c'è stato un problema la settimana scorsa da ora potrebbe ripresentarsi, tenetevi lontani delle complicazioni.

A livello lavorativo arrivano belle novità, ma ci vorrà un po' di tempo per concludere tutto quello che avete in mente.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale arrivano alcune giornate che aiutano a risolvere un piccolo problema di coppia. Nel lavoro chi si è fermato da mesi avrà una nuova occasione per farsi valere.

Vergine: in amore non mancano le emozioni in una storia, solo i rapporti di vecchia data andranno rivisti.

Nel lavoro attenzione ai blocchi che potrebbero presentarsi.

Previsioni e oroscopo del 19 febbraio: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: nei sentimenti in questa giornata sarà meglio non creare troppe polemiche. Se c'è già una rottura in corso fate molta attenzione alle parole. A livello lavorativo è inutile andare controcorrente, se c'è qualche problema con una persona parlateci direttamente.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna e Marte sono favorevoli e aiutano in amore. Nel lavoro potrebbe arrivare a breve una svolta che aspettavate da tempo.

Sagittario: per i sentimenti Marte è in aspetto critico ma Venere no, per questo motivo non mancheranno dubbi. Nel lavoro Mercurio vi invita a non spendere troppo, è importante adesso fare scelte concrete.

Capricorno: in amore in questa giornata converrà evitare situazioni critiche. Le prossime ore saranno pesanti da sopportare. Nel lavoro momento non esaltante, andrà meglio dalla giornata di giovedì.

Acquario: per i sentimenti le prossime giornate saranno interessanti per tutto.

Favoriti i nuovi progetti con la persona amata. A livello lavorativo non si esclude qualche arretrato da colmare, ma il periodo è nel complesso importante.

Pesci: per i sentimenti il Sole entra nel vostro segno in questa giornata, ci saranno belle emozioni in arrivo. Nel lavoro valutate con attenzione tutto quello che viene proposto. Se una situazione non va come vorreste presto migliorerà.