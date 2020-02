L’Oroscopo del 20 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna, in fase calante, verso sera passerà dal Capricorno all'Acquario. Per i nativi dell'Ariete saranno 24 ore perfette per riaccende la passione all'interno della coppia, mentre per la Bilancia si preannuncia una giornata abbastanza interessante. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo giovedì.

L'oroscopo di giovedì 20 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: passi da gigante in questa giornata, riuscirete a reggere ogni faccenda nel miglior modo possibile. Il vostro sorriso sarà estremamente contagioso e sarete persino di ispirazione. Molti nativi riceveranno quell’email o quella telefonata che attendevano da tempo. Queste 24 ore saranno l’ideale per riaccendere la passione all’interno del rapporto di coppia.

Toro: con il partner avrete l’opportunità di poter trascorrere una piacevole giornata.

Spesso il tempo per le coccole e per chiacchierare è pochissimo, tuttavia riuscirete a recuperare. In famiglia tutto andrà abbastanza serenamente ed anche la salute risulterà solida. Cercate solamente di incrementare il consumo di acqua.

Gemelli: secondo le previsioni dell'oroscopo, è in arrivo una giornata perfetta per progettare o organizzare qualcosa di piacevole con la persona del cuore. I sentimenti risulteranno in primo piano, ma anche la famiglia non andrà trascurata.

Accrescete la vostra autostima, valete più di quanto credete.

Cancro: non lasciatevi assillare dai pensieri poco propizi, dite 'stop' al pessimismo. La complicità di coppia per voi è di fondamentale importanza, per questo soffrite eventuali distacchi. In famiglia si tornerà a discutere di un argomento importante ed entro l’estate una situazione potrebbe cambiare. Favoriti gli spostamenti. Tenete sotto controllo la pressione.

Leone: in giornata avrete modo di ritagliarvi un briciolo di tempo da dedicare a voi stessi. Cercate di pensare alla vostra pelle che è stata fin troppo trascurata, anche la linea andrà riguardata. Alcuni nativi hanno bisogno di accrescere le entrate per estinguere un mutuo o un debito di vecchia data. Aumentate il consumo di frutta e verdura e non esagerate con la caffeina.

Vergine: occhio al disordine interiore o esteriore. Attorno a voi vige il caos, ultimamente tutto appare scombussolato. Guardatevi attorno e non scivolate nel pessimismo. Presto avrete modo di conoscere gente nuova e di aprirvi al mondo.

In primavera potrebbe esserci un’avventura d’amore tutta da gustare.

Bilancia: giornata interessante e con validi influssi. Avrete a disposizione una grossa dose di carica energetica da convogliare in attività utili. L’ispirazione non mancherà, per cui ci saranno maggiori occasioni di portare a conclusione un affare, un compito, un’incombenza lavorativa o personale. Cambiamenti di look in vista.

Scorpione: l’oroscopo del giorno 20 febbraio vi vedrà recuperare da un malessere che vi ha investito nei giorni scorsi. Coloro che invece vantano una salute salda, dovranno comunque riguardarsi. Andranno a buon fine gli appuntamenti di lavoro e sentimentali.

Ci potrebbero anche essere delle occasioni d’oro da cogliere al volo.

Sagittario: in arrivo una giornata che si preannuncia molto interessante, godrete di un ottimo aspetto e buona salute. Nel lavoro potrebbero esserci dei nuovi incarichi da completare. Occhio al nervosismo che potrebbe colpirvi entro il tardo pomeriggio. In serata concedetevi un po' di sano relax, ve lo siete proprio meritati.

Capricorno: l’oroscopo del 20 febbraio vi vedrà risalire la china dopo un periodo di fiacchezza assoluta. Da tempo attendevate una previsione sorridente dato che state vivendo un periodo traballante. Ed ecco che in queste 24 ore la fortuna tornerà a sorridervi accompagnandovi per il resto della settimana.

Se la mente è serena, anche il corpo sta bene.

Acquario: avrete una gran voglia di liberarvi da un peso che da tempo vi attanaglia. In primavera ogni cosa si ripianerà, anche quel vecchio dubbio che vi portate dietro da molto. Dovrete armarvi di una bella dose di pazienza e portare a conclusione ogni faccenda casalinga. Salute un po’ ballerina, ultimamente avete problemi di pressione.

Pesci: un imprevisto potrebbe causare ritardi e problemi vari, per cui dovrete stare in guardia. Non potete continuare a sovraccaricarvi di responsabilità, il vostro corpo ha bisogno di darsi una bella regolata. Diminuite il carico di lavoro e, se possibile, delegate.

Camminate, mangiate equilibrato e bevete molta acqua, in tal modo sarete in splendida forma per l’imminente primavera.