L'Oroscopo di marzo del Leone si aprirà con un periodo un po' sottotono sia per quanto riguarda la sfera sentimentale che quella professionale. Ci saranno vari pianeti in opposizione che daranno filo da torcere ai nati sotto questo segno. Ma i Leoni, sempre carichi di energia positiva e combattività, non soccomberanno ma supereranno qualsiasi ostacolo si presenterà sul loro cammino. Per quanto riguarda la sfera sentimentale i Leone in coppia dovranno cercare di essere più comunicativi, mentre per i single non sarà purtroppo ancora il momento di cercare l'anima gemella.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

La sfera professionale indagata nell'oroscopo di marzo del Leone

L'oroscopo di marzo per il Leone si aprirà con una battuta d'arresto per quanto riguarda la sfera professionale. In questo mese ci sarà un ammasso planetario a voi non molto favorevole. Mercurio, soprattutto nella parte centrale di marzo, dal giorno 5 al 16 sarà in opposizione al vostro segno. Per questo potrà portare alcune complicazioni in campo professionale, che potrete superare rimboccandovi le mani e lavorando con lena.

Marzo non sarà il mese adatto per effettuare degli investimenti, intraprendere dei colloqui lavorativi e soprattutto non sarà il caso di avviare nuovi progetti o fare investimenti. La quadratura di Mercurio sarà per voi una sfida a superare le difficoltà e per questo dovrete armarvi di calma e pazienza. Ci penserà Marte nel Capricorno a infondervi l'energia giusta per diventare dei veri guerrieri.

Dal giorno 23 marzo Saturno inizierà un transito di opposizione con il vostro cielo e questa sarà un'ulteriore sfida a superare tutte le difficoltà che si presenteranno sul vostro cammino che potrete superare solo facendo affidamento sulle vostre forze. Ovviamente tutto questo vi farà sentire stanchi e stressati, per questo dovrete ricordarvi di riposare e di mantenere la calma per non compromettere la vostra salute.

La sicurezza in voi stessi e l'energia spontanea che da sempre accompagnano voi del Leone, vi aiuteranno a superare con forza e caparbietà tutte le prove che il destino vi riserverà anche se gli astri creeranno un po' di attrito.

Amori altalenanti nelle previsioni astrali mensili del Leone

Il mese di marzo per i nati del Leone sarà molto impegnativo. Dal 5 ci sarà Mercurio in opposizione, dal 23 Saturno e dal 30 Marte, successivamente ci sarà la quadratura di Urano e di Venere. Per questo motivo e con un ammasso planetario di questa portata, dovrete armarvi di pazienza e cercare di non creare incomprensioni con il vostro marito o con il partner.

Questo sarà un mese un po' complicato e molto altalenante ma dovrete attingere a tutto il vostro romanticismo e a una spiccata comunicazione con la persona amata. Solo così riuscirete a fugare ogni tipo di incomprensione. Finalmente dal 21 marzo gli astri saranno vostri alleati e soprattutto Sole entrerà in Ariete, caricandovi di energia positiva e di passione. Vivrete momenti di coppia veramente felici, stimolanti e dimenticherete lo stress dell'inizio del mese. La vostra creatività e un'apertura mentale alle faccende del cuore saranno le armi vincenti per progredire, nonostante le difficoltà astrali intavolate dai pianeti che quasi sfideranno a fare di più, spronandovi a superare voi stessi con l'orgoglio e la tenacia che non vi abbandoneranno mai.

Per voi Leoni single il mese di marzo non offrirà grandi opportunità amorose e all'orizzonte non ci sarà nessuna conoscenza o amicizia che varrà la pena di essere approfondita. Ma bando ai nervosismi e questo mese sarà utile per incanalare al meglio le energie positive che sprigionerete con una riflessione interiore che farà affrontare ogni piccolo ostacolo con un atteggiamento più ottimistico, attendendo tempi migliori per trovare la vostra anima gemella.