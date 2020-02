L'Oroscopo del Leone, relativamente al mese di marzo, analizza l'andamento sentimentale per coloro che sono in coppia e per coloro che sono attualmente single, e quello inerente alla sfera lavorativa e professionale. L'amore di coppia sarà abbastanza disastroso, le discussioni potrebbero essere all'ordine del giorno e creare scompiglio nella relazione, non andrà molto meglio ai single che saranno costretti a rimandare ai prossimi mesi ogni velleità amorosa. Anche il lavoro risulterà essere un punto dolente, non ci saranno grosse certezze nemmeno per chi sarà in attesa di occupazione.

Attenzione agli stati influenzali.

Leone: il mese di marzo per le coppie

Il mese di marzo non sarà uno dei più felici sotto l'aspetto sentimentale. L'amore di coppia potrebbe risentire di tutti quei litigi e quelle incomprensioni che vi portate dietro dal mese precedente. Per le coppie che sono al momento 'senza macchia', potrebbero addensarsi delle problematiche e qualche discussione di troppo. In alcuni casi potrebbe trattarsi di malessere passeggero, in altri addirittura si andrebbe incontro ad una separazione inevitabile.

Rimanete con i nervi ben saldi e cercate di ricucire tutto quello che ritenete possa essere salvato.

I single del Leone a marzo

Il mese di marzo non sarà bellissimo nemmeno per i single. Non avrete tantissime possibilità di migliorare il vostro status sentimentale, le poche occasioni che vi si presenteranno non dovrebbero andare a buon fine. Una persona in particolare vi deluderà molto, avevate puntato molto su quella conoscenza e ora vi ritrovate con un pugno di mosche.

Cercate di crearvi delle buone amicizie, ma in questo momento non andate oltre, l'amore non è esattamente dietro l'angolo. Evitate delusioni e dedicatevi, almeno per questo mese, a qualche vostro hobby.

Lavoro e salute a marzo per i nati sotto il segno del Leone

Per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, la parte centrale del mese risulterà particolarmente negativa. Coloro che hanno un'occupazione dovranno mettercela tutta per evitare situazioni negative, chi sta cercando un impiego potrebbe non avere le buone nuove in cui spera.

Dovrete solamente sperare che questo mese passi il più rapidamente possibile e non lasci troppi strascichi negativi. Anche l'aspetto economico non risulterà essere particolarmente brillante, cercate di non sperperare in cose futili e adattatevi ad alcune situazioni correnti. La salute potrebbe non darvi una mano e procurarvi qualche leggero grattacapo, alle prime avvisaglie consultate il vostro medico. Soprattutto nei primi giorni del mese l'influenza potrebbe fare capolino.