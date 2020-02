L'oroscopo del mese di marzo per i Gemelli ci delucida sull'andamento sentimentale, sia di coloro che vivono una relazione di coppia che di coloro che sono ancora cuori solitari, e sull'ambito lavorativo. Per quel che riguarda i rapporti di coppia, i nati sotto il segno dei Gemelli dovranno affrontare gran parte del mese in difesa, almeno che la relazione non sia stabile e proceda senza intoppi. I single potrebbero fare delle ottime conoscenze, ma questo accadrà prevalentemente i primi giorni di marzo.

Il lavoro sarà particolarmente produttivo nella parte centrale del mese, negli altri giorni ci sarà da soffrire un pochino.

Gemelli: il mese di marzo per le coppie

La prima settimana del mese potrebbe essere quella giusta per risolvere alcune situazioni di coppia o prendere delle decisioni importanti. Dalla seconda settimana in poi il rapporto di coppia potrebbe subire degli scossoni, non certamente positivi. Si potrebbero presentare alti e bassi continui che finirebbero per deteriorare definitivamente il rapporto.

La stabilità della coppia potrebbe superare questi ostacoli e farvi procedere in tutta tranquillità. Se un rapporto apparirà già logoro, quel periodo potrebbe affossarlo senza possibilità di ricuciture.

l single dei Gemelli a marzo

Saranno diverse le possibilità d'incontrare e di fare conoscenze interessanti per voi che vi considerate cuori solitari. Dovrete solamente affrettarvi un po', la prima settimana sarà ricca di avvenimenti, dopodiché le occasioni andranno via via diminuendo.

Cercate di capire subito quali possono essere le persone in grado di catturare la vostra attenzione, in modo da dedicarvi a conoscenze concrete, senza inutili perdite di tempo. Avrete anche la possibilità di accettare, o meno, un invito che vi verrà recapitato per conto di una persona che al momento deciderà di rimanere anonima, scegliete voi come comportarvi in base al vostro istinto.

Lavoro e salute a marzo per i nati sotto il segno dei Gemelli

Il lavoro risulterà essere molto positivo nella parte centrale del mese. Sfruttate tutte le vostre risorse e impegnatevi a fondo in quel particolare periodo. Se sarete concreti e avveduti, avrete modo di assorbire economicamente anche i momenti che saranno maggiormente negativi. Potrebbe essere particolarmente importante ideare una corretta organizzazione del vostro lavoro, in maniera tale da farvi trovare pronti per qualsiasi eventualità. La forma fisica risulterà non essere eccellente, verso la fine del mese qualcosa potrebbe cambiare.

Non cambiate le vostre abitudini e non forzate alcune situazioni, impegnatevi nello sport ma senza eccedere.