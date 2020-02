Le previsioni astrologiche del mese di marzo per il Cancro ci informano sull'andamento sentimentale, sia di chi sta vivendo un rapporto di coppia che di coloro che non hanno ancora trovato la propria anima gemella, e sulla sfera lavorativa. Relativamente all'amore di coppia, il mese trascorrerà in maniera abbastanza fluida, bisognerà essere sempre vigili e fare tesoro delle esperienze negative accadute in passato. I cuori solitari avranno la possibilità di conoscere una persona all'apparenza interessante, dovranno capire se lo sarà anche nel concreto.

Il lavoro, purtroppo, non marcerà nel verso giusto. Ci saranno tanti ostacoli da superare e tanta invidia da dover mettere a tacere. Sarà il caso di provarci e vedere cosa accade.

Cancro: il mese di marzo per le coppie

Il mese sarà molto buono dal punto di vista sentimentale. Sarete in grado di raggiungere quell'armonia che troppe volte avete sperato di trovare. Anche coloro che stavano attraversando un periodo di crisi, potranno riacquisire serenità e tornare a fare progetti futuri con la persona amata.

I problemi presenti nella relazione di coppia potrebbero essere passati, mantenete sempre alta la guardia e reagite in maniera decisa a qualche campanello d'allarme. Avete dimostrato di tenere molto al vostro rapporto di coppia, cercate di evidenziarlo maggiormente con i fatti piuttosto che con le sole parole.

l single del Cancro a marzo

Avrete modo di fare una conoscenza che vi colpirà particolarmente.

Cercate di capire se è la persona giusta per voi, per cominciare qualcosa di importante, e soprattutto se l'interesse possa essere corrisposto. Non fatevi fregare da qualche sorrisetto e da alcune parole dolci, se avete dubbi scappate finché siete in tempo. Siate umili e non abbiate la presunzione di voler capire tutto e di non porvi delle domande. Se dovete iniziare qualcosa di concreto, è necessario che ci crediate e ci mettiate tutto il vostro sentimento.

Lavoro e salute a marzo per i nati sotto il segno del Cancro

La sfera lavorativa potrebbe subire qualche contraccolpo. Dovrete essere particolarmente accorti e cercare di sbagliare il meno possibile. Ci sarà qualcuno che aspetterà che inciampiate per godere delle vostre disgrazie. Sarà importante essere più forti di tutto e di tutti e dimostrare la vostra grande professionalità e abnegazione. La verità è che non sarà facile rimanere sereni e riuscire nell'intento, impegnatevi per poi non avere alcuna recriminazione. Risulterete essere molto stanchi, sia da un punto di vista fisico che mentale. Non sottovalutate alcuni malanni e curatevi per tempo, potrebbero fare da preludio a cose più delicate.