Sabato 8 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Leone, mentre Venere transiterà in Ariete. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno come Nettuno e Mercurio che rimarranno stabili in Pesci. Infine, Urano continuerà il suo moto in Toro ed il Sole sarà nell'orbita dell'Acquario. Previsioni astrologiche favorevoli per Acquario e Toro, meno rosee per Pesci ed Ariete.

Lavoro flop per l'Ariete

Ariete: lavoro flop. Le faccende professionali nel primo giorno del weekend potrebbero subire qualche scossone, a causa delle molteplici asperità planetarie.

Per non incrinare alcun rapporto interpersonale servirà contare sino a dieci prima di parlare.

Toro: amore top. Nel focolare domestico il clima sembrerà volgere al bello in questa giornata per i nati del segno ed anche il partner sarà entusiasta di ricevere le attenzioni che merita.

Gemelli: figli. Urano e la Luna si guardano di traverso instillando, con ogni probabilità, qualche dubbio nelle menti native riguardo al comportamento dei figli. Indagare, però, non sarà la mossa migliore, meglio parlarne apertamente.

Cancro: fiacchi. Il bottino energetico in casa Cancro sarà presumibilmente scarno, tanto che molti tra loro sceglieranno per prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, in modo da rimettersi in forze.

Vergine voltagabbana

Leone: umore top. Il trigono in onda tra Mercurio e la Luna favorirà probabilmente il buonumore per i nati del segno, che affronteranno questo sabato sorridenti e speranzosi.

Vergine: voltagabbana. Oggi i nati del segno potrebbero cambiare opinione con estrema facilità scatenando la perplessità dei colleghi, i quali non perderanno tempo nel manifestare il loro disappunto.

Bilancia: distratti. Riuscire a concentrarsi oggi, soprattutto al lavoro, potrebbe essere una chimera per i nati Bilancia, difatti molti tra loro opteranno per rallentare i ritmi cercando di scongiurare ogni disattenzione.

Scorpione: ripensamenti. Sabato dove i nativi potrebbero mettere in discussione i loro rapporti interpersonali, valutando silenziosamente di cambiare rotta.

Acquario mondano

Sagittario: amore flop. Qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto nel ménage amoroso e Marte in sestile al Sole servirà solo ad aizzare la fiamma della discordia.

Capricorno: sfuggenti. Una chiamata o un messaggio ignorati dai nativi li renderanno agli occhi dell'interessato oltremodo sfuggenti. Il sestile tra Venere e Saturno, però, suggerisce di continuare le intriganti conoscenze.

Acquario: mondani. La voglia di divertimento sarà, c'è da scommetterci, soddisfatta dai nati Acquario in serata quando il sabato si farà improvvisamente scanzonato e colmo di risate tra amici.

Pesci: straniti. L'ambiguo comportamento dell'amato bene potrebbe far storcere il naso ai nativi che, superata la perplessità iniziale, si chiuderanno in loro stessi per meditare sul da farsi.