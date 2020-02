Le previsioni astrali del segno dello Scorpione, relativamente al mese di marzo, ci informano sullo stato sentimentale di coloro che vivono una relazione di coppia e di coloro che sono ancora single, e sulla sfera lavorativa e professionale. Il rapporto di coppia potrebbe essere minato dalle continue liti e dalle incomprensioni, si potrebbe rischiare di assistere a rotture o comunque a grandi problemi relazionali. Per quel che concerne i single non ci saranno novità di sorta, la ricerca dell'amore, in questo mese, non dovrebbe fruttare nulla di concreto.

La sfera lavorativa non sarà caratterizzata da eventi particolarmente positivi, bisognerà solamente rimboccarsi le maniche e sperare in momenti migliori. Sarà fondamentale fare sport e lunghe camminate per difendersi dallo stress.

Scorpione: il mese di marzo per le coppie

Non sarà un mese molto favorevole dal punto di vista dell'amore di coppia. Le continue discussioni potrebbero compromettere definitivamente il vostro rapporto, o comunque limitarlo sensibilmente. Risulterete essere particolarmente aggressivi e nervosi nei confronti del vostro partner.

Forse potrebbe essere arrivato il momento di guardare oltre e di cominciare qualcosa di diverso e maggiormente stimolante. Non fatevi prendere dalla fretta ma riflettete bene sul vostro futuro. Se non vedete luce in fondo al tunnel, non esitate e passate oltre.

I single dello Scorpione a marzo

Il mese di marzo per voi cuori solitari potrebbe non essere particolarmente propizio. Avrete voglia di mettervi in gioco e di provare ad innamorarvi, questo vostro tentativo lodevole potrebbe non essere sufficiente.

Non si dovrebbero verificare particolari cambiamenti nella vostra vita, risulterete essere abbastanza scostanti sia nelle amicizie che in famiglia. L'amore arriverà quando meno ve lo aspetterete, probabilmente dovrete però pazientare qualche mese.

Lavoro e salute a marzo per i nati sotto il segno dello Scorpione

Il lavoro non risulterà essere particolarmente entusiasmante. Si potrebbero verificare dei cali nella vostra attività professionale.

Se desiderate intraprendere alcuni progetti interessanti, cercate di farvi aiutare e non agite da soli in maniera sconsiderata. Il mese di marzo non sarà per voi eccezionale e dovrete cercare di mettere una pezza ad eventuali situazioni negative. Non drammatizzate gli eventi ma non trattateli nemmeno con superficialità. Cercate di farvi delle belle camminate, magari nel verde respirando aria pulita. Praticare dello sport aiuterà a scaricarvi e ad attenuare lo stress che in questo periodo non mancherà di farvi visita. Impegno e costanza anche dal punto di vista della forma fisica.