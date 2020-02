Inizia un nuovo weekend per i 12 segni zodiacali e l'oroscopo dell'8 febbraio è pronto a rivelare quali novità e cambiamenti ci saranno in questa nuova giornata. Per i nativi del Toro è una giornata incerta, invece, per le persone nate sotto il segno dell'Acquario è pepata e grintosa. Segno per segno, l'astrologia della giornata di sabato e le previsioni su amore e lavoro per tutti i simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questo periodo sognate amori forti, passionali e corteggiamenti, cose che nella realtà è un po’ difficile da trovare.

La colpa potrebbe essere delle persone che non sono all'altezza delle vostre aspettative? Periodo contraddittorio per i single, tutto sembra molto bello o molto brutto. In campo professionale avete la possibilità di riprendere le redini dei vostri progetti, anche grazie ai contatti, già pronti nella vostra agenda o che stringerete in questo periodo.

Toro – Se in questa giornata c’è ancora un’atmosfera incerta o cercate di risolvere ciò che vi turba o lasciate che i vostri dubbi si disintegrino da soli.

L'amore occupa uno spazio sempre più importante. I vostri progetti sentimentali cominciano a concretarsi. I single stanchi delle solite storielle, potrebbero conoscere nuova gente e finalmente trovare la persona giusta. Il destino potrebbe bussare alla vostra porta con il sorriso sulle labbra e l’amore nel cuore. Nel lavoro, se siete liberi professionisti, potete incrementare il volume di affari con proposte originali.

Se siete dipendenti, approfittate di questa giornata per mettere a posto le cose.

Gemelli – In questa giornata siete molto passionali, ma qualche ombra potrebbe iniziare a far capolino nel vostro cuore. Forse avete bisogno di stimoli più intensi, potreste essere troppo sollecitati da sogni e aspettative irreali. Cercate di rimanere con i piedi per terra. Chi è felicemente innamorato potrebbe vedere il partner sotto una luce idillica.

In questo periodo i single potrebbero perdere la testa più facilmente. L'oroscopo consiglia di fare attenzione a chi consegnate il cuore. Se vi muovete con astuzia potreste ottenere risultati importanti in campo professionale. Probabili chiamate, colloqui.

Previsioni di sabato 8 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Ci sono alcune tensioni in amore, forse dipendono dal rapporto con il partner oppure ci sono problemi indiretti che riguardano la famiglia o questioni di ordine pratico. In ogni caso, non vedete l’ora di poter tornare a stare tranquilli e avere un periodo di serenità. I cuori solitari potrebbero sognare un nuovo amore, oppure un ritorno di fiamma con una persona mai dimenticata.

In campo lavorativo arrivano momenti favorevoli alternati a momenti di prudenza e attenzione. Evitate battibecchi e lotte di potere. Nonostante tutto, è un buon momento per i soldi.

Leone – Questo potrebbe essere il periodo giusto per chiarire e risolvere eventuali tensioni lasciate in sospeso con il partner. Avete modo di approfondire quello che vi ha turbato. Se sapete utilizzare le parole e i gesti giusti, potreste respirare aria di grande soddisfazione e malizia. Se i cuori solitari pensano di non riuscire a trovare una persona valida a causa delle scarsità di occasioni, dovete ricredervi!

Aumentate il giro di amicizie e il vostro sguardo incrocerà quello di una persona che vi darà ottime occasioni per migliorare anche la vostra posizione lavorativa. Potrebbe presentarsi un’occasione improvvisa, qualcosa che potrebbe cambiare la vostra vita. Occhio al denaro in questo periodo.

Vergine – Questo periodo potrebbe ingigantire le insoddisfazioni già esistenti o creare miraggi nel vostro cuore. Non vergognatevi di chiedere al partner più attenzione. A tutto c’è una prima volta. Periodo altalenante per i single. A volte rimpiangete le occasioni perdute del passato, a volte abbassate le difese e vi innamorate perdutamente.

Siate più realistici e concreti in campo lavorativo e nei colloqui. La tempestività e l’astuzia potrebbero offrirvi situazioni davvero positive.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata non avete peli sulla lingua e potreste fare colpo, nel bene e nel male. Se qualcosa dovesse andare male, potreste non avere tanti riguardi verso il partner, amici o familiari. Qualunque cosa accada, dovete fare attenzione alle bugie. Fate attenzione alle intromissioni di falsi amici, ai pettegolezzi e agli equivoci. In campo lavorativo, l’Oroscopo consiglia di non buttarvi in affari dall'esito dubbio, potreste pentirvene.

Valutate con attenzione ogni proposta, non date ascolto ai pettegolezzi e alle critiche, vedrete che tutto si sistemerà.

Scorpione – Questo è il momento ideale per avviare i progetti che riguardano la vita di coppia. La fortuna non vi manca e avete tanta voglia di rimanere sempre vicino al vostro amore. Periodo che incoraggia i flirt, ritorni di fiamma per i single. Tutto può accadere e anche una vecchia amicizia potrebbe trasformarsi in amore. Lasciate andare il passato se in cuor vostro avvertite il sospetto che non possa rendervi felice. Potreste mettere a segno un bel colpo: un colloquio, una chiamata improvvisa, un affare che va in porto oppure una piccola vincita.

La fortuna potrebbe essere variabile.

Sagittario – Avete voglia di qualcosa che non c'è e potreste sentirvi infelici e insoddisfatti. Ciò vuol dire che siete a rischio. Basterebbe poco per farvi decollare con la fantasia. Se fosse così, l'oroscopo consiglia di parlare chiaro. I single devono prepararsi perché Cupido è pronto a scagliare le frecce dell’amore. Siate prudenti, potreste prendere fuoco per una persona già impegnata o patire per qualcuno che è molto diverso dall'idea che vi siete fatti. Se siete sicuri della scelta, potete procedere con sicurezza. Se sperate di voltare pagina in campo lavorativo, fatelo.

Dovete, però, mettere in conto che il denaro non vi correrà dietro..

L'oroscopo di sabato 8 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questo è un periodo cruciale, c'è ostilità in famiglia. Se il partner non è all'altezza di corteggiarvi, lusingarvi e desiderarvi, saranno guai! Alcuni di voi sono sicuramente esasperati da faccende più prosaiche come soldi, figli, suocera. Dovete armarvi di pazienza e non essere troppo duri con le parole. Per voi single che sperate di incappare nel grande amore, questo potrebbe essere il momento di fare parecchi incontri ma seguendo alcune regole. Prima di tutto non accontentatevi, poi non date retta a ciò che si dice in giro: un pettegolezzo potrebbe mettervi fuori strada.

Infine, state lontani dai soliti ambienti. Questa è la giornata migliore per contattare una persona importante per presentare un progetto o chiedere qualcosa al capo. Novità improvvise.

Acquario – In questo periodo siete molto pepati e grintosi. Se il partner non dovesse darvi retta, peggio per lui. Avete tanta voglia di socializzare, conoscere gente, viaggiare e muovervi. Se il partner diventa geloso, potreste litigare in modo aspro. Per i single è un periodo bellissimo per conoscere una persona interessante. Non vi mancano la simpatia e socialità per allargare il vostro giro di amicizie. In campo lavorativo aumentano le opportunità e le soluzioni efficaci per raggiungere il vostro scopo.

Avete le idee chiare e la vostra mente lavora ininterrottamente. Sorpresa in arrivo.

Pesci – È difficile sfuggire a Cupido e alla felicità, novità, sorprese. Qualcosa che vi riguarda accadrà e vi regalerà moltissime emozioni. Vi aspettano momenti davvero piacevoli e sensazioni deliziose. I single potrebbero vivere un grande romanzo ricco di passione, avventura. Se ci sono problemi come la timidezza o l'insicurezza, li supererete grazie agli sguardi di una persona speciale. La dea bendata potrebbe presentarsi a voi tramite una chiamata di lavoro o di affari. Non vi mancano l’intuito e la creatività.