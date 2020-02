L'Oroscopo della giornata di sabato 8 febbraio prevede Giove in congiunzione al segno di terra del Capricorno, che dovrà fare qualche sacrificio in più sul posto di lavoro per concludere le proprie mansioni, mentre Venere stazionaria nel segno dei Pesci regalerà splendidi momenti sul fronte sentimentale. Per Gemelli sarà importante poter contare sulla fiducia del proprio partner, mentre Bilancia scoprirà e metterà in risalto il lato tenero del suo carattere.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di sabato 8 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 8 febbraio 2020 segno per segno

Ariete: sarà una giornata che v'ispirerà fiducia in voi stessi e voglia di mettervi alla prova grazie ad un energico Marte nel vostro cielo che vi donerà la forza necessaria. Sul posto di lavoro avrete una gran voglia di interagire con le persone o con i vostri clienti per fornirgli il miglior servizio, svolgendo mansioni impeccabili.

Sul fronte sentimentale se siete single vi sembrerà quasi di vivere qualcosa di più di un'amicizia, soprattutto per i nati nella prima decade. Per le relazioni fisse sentimenti e passione saranno molto convincenti in questo periodo. Voto - 9

Toro: l'amico celeste Giove in trigono al vostro segno zodiacale porterà una buona dose di fortuna secondo l'oroscopo di sabato. In ambito sentimentale sarete propensi a manifestare ciò che provate senza alcuna vergogna.

Il partner apprezzerà la vostra sincerità e sensibilità. I single potranno fare ottimi incontri e vivere momenti intensi e romantici, da ricordare. Sul posto di lavoro nonostante una partenza faticosa, cercherete di riprendervi, svolgendo bene i vostri incarichi. Voto - 7,5

Gemelli: avrete bisogno della fiducia della vostra anima gemella nella giornata di sabato. Le giornate precedenti si sono rivelate piuttosto faticose da superare e un po’ di sostegno in più nella vostra relazione di coppia potrebbe essere una buona soluzione.

Se siete single cercherete di ritagliarvi del tempo libero nonostante gli impegni da portare a termine in giornata. Sul posto di lavoro svolgere la solita routine potrebbe iniziare ad annoiarvi. Provate a sperimentare qualcosa di nuovo per vincere la noia. Voto - 7

Cancro: gli influssi di Venere dal segno amico dei Pesci, completano per voi un oroscopo piuttosto interessante. Sul fronte amoroso le coppie di lunga data recupereranno eventuali sintonie perdute o magari in via di affievolimento, mentre i single potrebbero trascorrere bene il loro tempo in compagnia di un familiare o di un amico. In ambito lavorativo, la posizione favorevole di Giove permetterà di percorrere la giusta direzione con un progetto lavorativo a cui tenete molto.

Voto - 8

Leone: un oroscopo che non vi metterà a vostro agio a causa del Sole e di Mercurio in opposizione al vostro segno zodiacale. In amore infatti la vostra relazione di coppia potrebbe procedere bene se vi comporterete in maniera più dolce verso il partner. Mostratevi più disponibili e affettuosi per conquistarvi la fiducia della vostra anima gemella. I single dovranno tenere sotto controllo una situazione con un amico per non farla degenerare. Sul posto di lavoro vi sentirete in gran forma e curerete ogni dettaglio affinché tutto sia perfetto. Voto - 6,5

Vergine: configurazione astrale che prevede Giove e Saturno in trigono rispetto al segno di terra del Capricorno, che potrebbe portare un leggero scompiglio nella vostra vita quotidiana.

In amore l'oroscopo vi consiglia un po’ più di semplicità e ottimismo per favorire l'intesa di coppia, anche in una giornata complicata come questa. I single che pensano ancora al passato non saranno affatto contenti della loro attuale situazione. Nel lavoro potreste avere qualche perplessità su alcuni progetti. Ciò nonostante non fatevi distrarre. Voto - 7

Bilancia: un oroscopo che prevede gli influssi del Sole e di Mercurio dal segno amico d'aria dell'Acquario, che vi metteranno di buon umore fin dalle prime ore del mattino. Sul fronte sentimentale scoprirete e cercherete di mettere in risalto nuovi aspetti della vostra relazione di coppia, che intensificheranno la passione che arde in voi.

Per voi single i pregiudizi non contano e sarete interessati a conoscere una persona che agli occhi degli altri non vale molto. Sul posto di lavoro sarà un periodo favorevole per ottenere discreti guadagni. Voto - 8,5

Scorpione: Plutone e Giove generosi dal cielo del Capricorno porteranno la vostra attenzione verso l'ambito sentimentale e familiare secondo l'oroscopo di sabato. La vostra relazione di coppia infatti sarà basata sulla comunicazione che sarà fondamentale tra voi e il partner per aprirvi la strada a nuovi progetti ed evitare che l'affiatamento di coppia scenda. I single correranno il rischio di farsi avanti con una nuova conoscenza.

Sul posto di lavoro non fatevi sottomettere da nessuno ed evitate di assumere un ruolo passivo all'interno di una vostra cerchia di colleghi. Voto - 8

Sagittario: Marte si troverà in quadratura al vostro segno zodiacale e vi darà una forte dose di energie da spendere in una giornata pesante e ricca di impegni. Sul posto di lavoro infatti, l'oroscopo annuncia una serie di impegni e mansioni da svolgere che vi prenderanno tantissimo tempo. Fareste meglio dunque a non distrarvi e impegnarvi al meglio. Sul fronte amoroso ci sarà tanta passione nella vostra relazione di coppia, ciò nonostante fareste meglio a non riversare malumori nei confronti del partner.

Voto - 7,5

Capricorno: configurazione astrale che prevede ancora una volta i pianeti Giove, Saturno e Plutone nel vostro cielo, che terranno ben salda la vostra relazione di coppia. Infatti, si andranno a creare i presupposti necessari per risultare teneri e affettuosi nei confronti del partner, anche semplicemente facendo qualche azione banale che possa renderlo sicuramente felice. Per quanto riguarda il lavoro, l'oroscopo annuncia una serie di difficoltà da superare in quanto avrete tanti impegni da svolgere al punto che sarete costretti a fare qualche piccolo sacrificio del vostro tempo. Voto - 7

Acquario: gli influssi di una splendida Venere nel segno vicino dei Pesci, porteranno una serie di ammiratori se siete single.

Non dovrete fare altro che cogliere l'opportunità e cercare di fare colpo sulla persona che ritenete sia la vostra anima gemella. Le relazioni fisse risolveranno alcuni problemi in casa, come aggiustare un oggetto; potrebbe essere un modo per trascorrere del tempo con il partner, aggiungendo ovviamente un po’ di creatività. Sul posto di lavoro sarebbe il caso di iniziare a concentrarsi sul vostro futuro ora che avete meno mansioni da svolgere. Voto - 8,5

Pesci: Venere stazionaria nel vostro cielo vi mette la grinta necessaria per affrontare il vostro turno di lavoro con il sorriso sulle labbra, soprattutto se svolgete un lavoro a contatto con i clienti.

In ambito sentimentale l'affiatamento di coppia sarà piuttosto alto e potrete contare su degli splendidi momenti in compagnia del vostro partner. Se siete single, potreste prendere in considerazione l'idea di cancellare qualche impegno e dedicare un po’ di tempo a voi stessi oppure ai vostri amici. Voto - 8,5