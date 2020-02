Il mese di marzo 2020 per la seconda sestina zodiacale si presenterà con un sostanziale appoggio di Venere per i segni dei Pesci e del Capricorno, quest'ultimo con Marte a conferirgli una carica sensuale, mentre Mercurio darà il suo meglio per i segni della Bilancia e del Sagittario. Lo Scorpione sarà alquanto freddo e distaccato per gran parte dell'arco mensile, ma vedrà la propria spinta professionale riprendersi poco a poco. A seguire, le previsioni dalla Bilancia ai Pesci per il mese di marzo.

Dubbi e gelosie per la Bilancia

Bilancia: molte gelosie e l'allontanamento di Venere dal vostro segno purtroppo non faranno bene alla salute della vostra relazione, ma se la vostra storia si è consolidata nel tempo resisterà alle turbolenze in corso. Saranno favoriti gli investimenti e le collaborazioni grazie ad un Mercurio straordinario per quanto riguarderà la prima metà del mese, mentre sul lavoro pratico si renderanno necessarie cautela ed attenzione.

Scorpione: molta “distanza” e una scarsa capacità comunicativa.

Sarà ciò che si presenterà durante questo mese per la vostra situazione amorosa, esattamente come nel caso delle amicizie. Sul lavoro ci sarà una ripresa lenta, che sicuramente non abbraccerà i primi giorni di marzo, ma darà qualche soddisfazione man mano che si procederà verso la seconda metà del mese.

Aumenti di stipendio per il Sagittario

Sagittario: purtroppo non sarà un mese all'insegna della complicità o dell'eros, ma d'altro canto non ci saranno nemmeno delle crisi gravi a cui far fronte.

Cercate comunque di ravvivare l'atmosfera all'interno della coppia. Le carriere professionali riceveranno una remunerazione o un aumento pecuniario, ottime le prospettive per quanto riguarderà la ricerca di un impiego.

Capricorno: ci saranno rinnovamenti nella coppia e molteplici occasioni di fare progetti in due, tra cui magari anche un investimento. Ottima l'intesa amorosa grazie a Venere e Marte.

La seconda metà del mese sarà favorevole grazie a Mercurio attivo nell'ambito professionale.

Tensione nella coppia per l'Acquario

Acquario: ci sarà molta tensione all'interno della coppia e il vostro atteggiamento scostante protratto per alcuni giorni potrebbe essere fortemente deleterio per gli equilibri con il partner, portandovi perfino ad una rottura. La distrazione sarà il vostro peggior nemico sul posto di lavoro, perciò il consiglio sarà quello di fare ogni cosa con calma e ponderare bene i progetti e gli affari caso per caso.

Pesci: una situazione sentimentale brillante e le amicizie consolidate nel tempo accresceranno non soltanto l'autostima, ma vi saranno anche di enorme aiuto in eventuali difficoltà.

A costo di qualche sacrificio, vedrete molti dei vostri obiettivi professionali finalmente esauditi nel migliore dei modi.