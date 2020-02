Le previsioni astrologiche per la prossima settimana ovvero quella che va da lunedì 17 a domenica 23 febbraio, riserveranno delle sorprese interessanti per i nati sotto il segno del Cancro. Per quanto riguarda i segni zodiacali del Toro, del Leone e dei Pesci, i nativi attenderanno una settimana alquanto promettente e positiva mentre sarà un po' più difficoltosa per i segni dell'Ariete, dei Gemelli e dello Scorpione. Insicurezze per la Vergine. Scopriamo cosa rivelerà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Previsioni astrali dal 17 al 23 febbraio da Ariete a Cancro

Ariete: non riuscite a transigere su determinate regole che per voi risultano importanti e non tollerate assolutamente che qualcuno non le rispetti. Siete decisamente obiettivi sotto molteplici punti di vista ma a volte finite per mettere troppa pressione a chi vi sta accanto. La prossima settimana avrete del filo da torcere sia in ambito lavorativo che nella vita privata.

Toro: buone prospettive in arrivo per il segno zodiacale del Toro.

La Luna vi accompagnerà e potrete godere di ottima forma: riuscirete ad affrontare ogni situazione che si presenterà. Un piccolo calo di tono lo avrete nella giornata di mercoledì a causa del transito di Giove ma niente di cui preoccuparsi.

Gemelli: raggiungere il vostro scopo e il successo è una delle priorità più importanti. Desiderate innalzare il vostro livello professionale ma per farlo bisognerà soprattutto mettere avanti il massimo impegno.

Settimana prossima sarà una settimana impegnativa ma dovrete comunque cercare di non trascurare troppo il vostro partner o i vostri familiari a causa del poco tempo libero a vostra disposizione.

Cancro: gradite sorprese in arrivo per i nativi del Cancro. Ci sono buoni propositi per la prossima settimana e forse potrebbe essere quella giusta per cominciare ad intraprendere un percorso interessante con l'obiettivo di migliorare la vostra qualità di vita ed avere un recupero sia fisico che mentale dopo un periodo di difficoltà.

Oroscopo settimanale da Leone a Scorpione

Leone: inizierete la settimana pieni di grinta ed energia. Saturno sarà a vostro favore e il buon umore e l'ottimismo accompagnerà le vostre giornate. Attenzione, però, a non tralasciare alcuni particolari riguardo una certa persona che, ultimamente, ha suscitato in voi alcuni sospetti.

Vergine: necessitate di avere una maggiore sicurezza nei confronti di qualcuno che è legato a voi in modo particolare. Siete alquanto diffidenti e difficilmente riuscite a concedervi e ad aprirvi con qualcuno. Avete bisogno di tempo oltre che della pazienza da parte della persona a cui tenete.

La settimana prossima avrà un inizio difficoltoso: la situazione comincerà a migliorare verso giovedì.

Bilancia: settimana poco promettente per la Bilancia. I primi giorni risulteranno abbastanza tranquilli ma, a partire da mercoledì, a causa del posizionamento sfavorevole di Marte, potreste riscontrare qualche piccola difficoltà a lavoro e forse anche nel rapporto di coppia.

Scorpione: avete bisogno di prendervi una bella pausa, il lavoro e lo stress sta prosciugando tutte le vostre energie e la vostra pazienza. Dovete ritagliare un po' del vostro tempo per dedicarvi alle attività di svago o di relax.

Prossima settimana sarà una settimana altrettanto ardua da affrontare, l'importante sarà resistere fino al weekend quando avrete finalmente più pace e tranquillità.

Cosa dicono le stelle: oroscopo della settimana 17-23 febbraio da Sagittario a Pesci

Sagittario: siete riusciti a raggiungere traguardi importanti nell'ultimo periodo. Vi sentite appagati e provate un senso di gratitudine nei confronti di chi vi ha aiutato nella vostra impresa. La settimana a venire sarà in generale una settimana abbastanza positiva.

Capricorno: avere bisogno di chiarire qualche questione rimasta in sospeso. Spesso non riuscite ad accettare punti di vista diversi da quello vostro.

Siete molto caparbi e fermi nelle vostre opinioni senza però tener conto, spesso, del pensiero altrui. Settimana prossima potrebbero verificarsi alcune discordanze con il vostro partner o con qualcuno che fa parte delle vostre amicizie più intime.

Acquario: avrete la giusta grinta per iniziare la settimana che sta per arrivare. Tuttavia ci sarà qualche piccolo nodo che contribuirà a mantenere basso il vostro tono umorale. Desiderate dei cambiamenti e soprattutto avete bisogno di migliorare la vostra autostima iniziando ad esempio a prendervi cura della vostra persona. Mettere per una volta in primo piano voi stessi vi farà sentire più orgogliosi e soddisfatti.

Pesci: settimana armoniosa per i nati sotto il segno dei Pesci. Giove influirà positivamente sulle vostre attività quotidiane, tutto procederà nei migliori dei modi e le giornate trascorreranno piacevolmente. Qualche piccolo intoppo, però, si presenterà verso giovedì e venerdì ma la buona notizia è che avrete modo di risolvere la maggior parte dei problemi in poco tempo.