Le predizioni zodiacali di martedì 25 febbraio 2020 sono pronte a dare consigli e utili direttive ad ognuno di voi lettori, nativi in uno dei dodici segni dello zodiaco. Ad essere messi sotto analisi i comparti della vita appartenenti all'amore e al lavoro, valutati in base alle effemeridi presenti nel cielo astrale di martedì 25 febbraio. A dominare la scena, ovviamente parlando in merito all'Astrologia del momento, la Luna, in ingresso nel segno dell'Ariete proprio questo martedì. Venere, anch'essa racchiusa nel campo dell'Ariete sarà sotto duro attacco da parte di Giove e Plutone, entrambi in quadratura.

Il Sole in Pesci, al momento fermo in 'Casa 7' del predetto segno di Acqua, avrà dalla sua due ottimi sestili provenienti da Marte e Urano. A questo punto, diamo spazio alle predizioni zodiacali dell'Oroscopo dall'Ariete fino a Pesci, e vediamo di appurare quali saranno i segni più fortunati del periodo.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - La fedele Luna nel segno, al massimo amica, porta dinamismo e tantissima grinta, utile per eventuali ambizioni da appagare; ecco spiegato il motivo per cui la solita routine questo martedì vi va stretta.

Niente azzardi nel lavoro. Parliamo d’amore: anche chi si proclama fedelissimo, in questo periodo potrebbe essere indotto in tentazione dalle avance di una persona molto seducente. Resisterete?

Toro - Gli aspetti dissonanti di Giove e Plutone, speculari negativi, vi chiamano direttamente in causa. Difficile conciliare le ambizioni professionali con gli impegni familiari: entrambi reclamano attenzione.

In tema di benessere, le predizioni zodiacali credono che il malumore possa fare la sua parte. In pratica, è solo per questo che probabilmente questo martedì vi sentite piuttosto giù di tono. Passerà.

Gemelli - Determinazione e forza di volontà, secondo le vostre predizioni zodiacali, sostengono le vostre scelte. Allontanando gli eventuali dubbi, agite con rapidità e tenete la situazione in pugno.

Ottime prestazioni nel lavoro e negli affari: potrete prendervi delle belle soddisfazioni prima che il sole torni a tramontare di nuovo. Un pizzico di gelosia in amore può rendere più stuzzicante il rapporto sentimentale: datevi da fare con il partner, non rimarrete delusi.

Cancro - Ogni tanto qualche scossone nella vita ci vuole. Non si escludono invece apprensioni sul piano professionale: un affare potrebbe sfumare dall’oggi al domani, ma come dice il proverbio: 'non tutti i mali vengono per nuocere'. Una delusione, secondo quanto esplicitato dalle predizioni zodiacali del momento, potrà rappresentare quella sferzata di energia che vi costringerà a rimboccarvi le maniche nel cercare ad ogni costo di migliorare qualsiasi situazione.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le predizioni zodiacali del giorno 25 febbraio indicano che, nonostante la fase sia poco esaltante dal punto di vista economico, grazie all'esperienza, riuscirete a trovare soluzioni efficaci per tenervi a galla. Studiate nuove strategie per far lievitare il livello delle entrate. Se poi state progettando una convivenza, parlando in merito ai sentimenti, risolvete soprattutto eventuali problemi pratici, onde evitare che un’incomprensione rovini la vostra complicità.

Vergine - Questo martedì le predizioni zodiacali sul segno della Vergine indicano che scoprirete finalmente la soddisfazione che dà lavorare insieme a persone in gamba che sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

La forma fisica potrebbe essere meno soddisfacente di quanto vorreste. Dovreste ricordarvi che non si può avere tutto nella vita ed i periodi di stanchezza arrivano sempre per tutti.

Bilancia - Senso pratico e serenità interiore sostengono le vostre azioni, e non solo martedì ma anche il mercoledì seguente. Per molti di voi Bilancia si prevedono scelte importanti in ambito familiare o professionale. Parlando d’amore invece, è certamente il momento adatto per tirare somme o fare i conti con aspettative e intenzioni, possibilmente con la massima sincerità e senza tentare di cambiare le carte in tavola.

In ambito familiare qualcuno vi sta nascondendo qualcosa.

Scorpione - In merito alla giornata di martedì 25 febbraio gli astri vi pongono a domanda: se ci sono delle modifiche o dei cambiamenti da fare in qualsiasi ambito, perché rimandarli o addirittura ignorarli? Fate sempre tesoro dell’esperienza, anche di quella altrui, se necessario. Non è detto che sia valido solo ciò che si sperimenta in prima persona: a volte è intelligente tener conto di quanto fatto da altri in precedenza.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - in arrivo per voi Sagittario una giornata fortunata, da incorniciare e poi da annotare sul calendario.

Favoritissimi, secondo le predizioni zodiacali di vostra competenza, i viaggi, gli spostamenti, gli affari, il lavoro e gli studi. Nel cuore avvertite un certo turbamento, che forse coincide con un momento di lontananza del partner. Ma niente paura, la persona amata è sulla via del ritorno. Belle novità si prospettano per chi è single: entro sera potreste ricevere una bella notizia.

Capricorno - Dovendo fare un bilancio di questo periodo, le predizioni zodiacali non pensano che sareste troppo ottimisti nel giudicarlo. È innegabile che rispetto al passato molte cose sono cambiate in meglio, ma voi volete di più.

come biasimarvi? Qualcuno potrà proporvi un investimento finanziario particolare: fate piena luce su tutti gli annessi e connessi, non lasciate nulla nel vago in modo da andare sempre sul sicuro.

Acquario - La Luna presente nel settore dell'Ariete promette una giornata all’insegna delle novità. L’intuito si allea al rigore logico e insieme modellano soluzioni geniali per problemi di vecchia data e progetti da realizzare. Qualunque sia la vostra situazione affettiva, emozioni e palpiti in questo periodo non mancano, tanto che il cuore al momento chiede un attimo di tregua. Soluzioni buone a vantaggio di chi è single: il difficile sarà saperle cogliere.

Pesci - Le predizioni zodiacali di martedì 25 febbraio riguardo l'amore annunciano possibili sviste o malintesi. Evitate le distrazioni che potrebbero disperdere i vostri ultimi sforzi: impegnati in mille faccende, avrete poco tempo per la persona amata. Prendetevi una serata di libertà e dedicatele qualche attenzione in più. Giornata ideale per una seduta in un centro benessere: sauna, bagno turco, massaggi, per togliervi di dosso stanchezza e impurità.