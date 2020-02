Le previsioni astrali di martedì 25 febbraio ci informano sull'andamento delle attività lavorative dei dodici segni dello zodiaco. Il Toro dovrà evitare di occuparsi del lavoro altrui, mentre la Vergine dovrebbe cercare di correre meno rischi possibili. L'Acquario dedicherà la propria attenzione ad un progetto particolarmente importante e stimolante.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete molto abili nel condurre in porto una trattativa professionale per niente agevole. Sarete ben ricompensati per aver risolto una situazione molto difficile.

Toro: svolgete nel migliore dei modi il vostro lavoro e non preoccupatevi assolutamente di quello che fanno gli altri. Rendete conto esclusivamente ai vostri superiori.

Gemelli: affrontate le questioni in maniera diretta, metteteci tutta la vostra professionalità e il vostro intuito. Cercate di non rimandare o vi si potrebbe ritorcere contro.

Cancro: il lavoro non sta andando per il verso giusto, forse non avete più la necessaria voglia di sacrificarvi e le attività che svolgete iniziano ad andarvi un po' strette.

Leone: nel vostro lavoro avete un particolare talento, le opportunità e le richieste non vi mancano di certo, ma avete sempre preferito la strada vecchia a quella nuova. Valutate con serenità ogni proposta.

Vergine: non fatevi prendere la mano da situazioni a dir poco traballanti. Rischiare va bene, ma mettere a repentaglio il proprio lavoro è veramente troppo. Siate equilibrati.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avete uno spiccato senso per gli affari, mettetelo in gioco senza particolari tentennamenti. Sarete in grado di prendere la decisione migliore e di non farvi traviare da situazioni esterne.

Scorpione: è un periodo in cui non siete ben visti nell'ambiente lavorativo, qualcuno è geloso del vostro successo e tenta in tutti i modi di mettervi i bastoni tra le ruote.

Sagittario: state facendo fatica a risolvere una situazione particolarmente ingarbugliata, calma e sangue freddo, le cose si risolvono con la testa e tanta pazienza.

Capricorno: avete un obiettivo ben chiaro da raggiungere, non perdete tempo in discussioni che non portano a nulla di concreto e potrebbero intralciarvi seriamente la strada. Il traguardo è vicino.

Acquario: potrebbero affidarvi un progetto lavorativo che vi sta particolarmente a cuore. Impegnatevi e metteteci tutta vostra competenza, sicuramente ne uscirete vincitori.

Pesci: il gioco di squadra potrebbe risultare determinante, mettete da parte l'orgoglio e chiedete aiuto a qualche collega competente.

Tutto si risolverà brillantemente.