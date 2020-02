Per la giornata di S. Valentino 2020 ci saranno molte riappacificazioni, maggiore volontà di venirsi incontro soprattutto quelle coppie che ultimamente stanno facendo progressi in tal senso.

Purtroppo però il segno dei Gemelli ed il segno della Vergine potrebbero non avere una situazione amorosa e sentimentale molto stabile, preferendo di conseguenza trascorrere questa giornata diversamente dal resto della prima sestina dello zodiaco. A seguire, le previsioni dall'Ariete alla Vergine per il 14 febbraio.

L'oroscopo di coppia dall'Ariete ai Gemelli

Ariete: farete di tutto per rendere questa giornata unica nel suo genere.

Difatti, eviterete ogni forma di discussione, di contrasto, per poter trascorrere una festa degli innamorati se non all'insegna della passione, almeno di una tranquillità a lungo ricercata. Per i single converrà attendere tempi migliori.

Toro: vi farete in quattro per trascorrere con il vostro partner questa giornata d'amore, ma il risultato sarà fatto di qualche titubanza e perplessità. Probabilmente però vivrete una serata abbastanza buona, magari in qualche posto esclusivo. Se siete single questo non sarà il momento adatto per degli incontri “promettenti”.

Gemelli: probabilmente la vostra serata romantica sarà un autentico “flop”, e nemmeno il tentativo di rendere la giornata piacevole potrebbe non essere alla vostra portata. Un incontro che pensavate potesse avere un potenziale per una eventuale relazione si rivelerà essere soltanto una “chimera”. Non perdetevi in inutili illusioni che potrebbero rovinarvi l'umore.

Dal Cancro alla Vergine

Cancro: ci sarà maggiore complicità di coppia, e in questa particolare giornata all'interno della coppia sarete propensi ad organizzare qualcosa di speciale e che magari non avete mai fatto.

Le prospettive di rendere la serata interessante sono scarse, ma il romanticismo sarà assicurato. Le amicizie saranno invece le migliori “compagne” per i single.

Leone: oltre ad essere estremamente affiatati, all'interno della coppia vi scoprirete alquanto collaborativi. Ci saranno risultati conseguiti insieme che vi daranno occasione di fare progetti importanti per il buon proseguimento della vostra relazione.

Ottimi gli incontri, sia di questa giornata che di quelle successive.

Vergine: purtroppo per sanare le questioni di coppia ci vorrà ben altro che una giornata all'insegna dell'amore. Potreste trascorrere questo venerdì più agevolmente con le amicizie più strette, perché riallacciare in poco tempo con il vostro partner lasciandovi alle spalle le recenti incomprensioni non sarà così facile.