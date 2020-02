Per la giornata di S. Valentino 2020 non ci sarà niente di meglio della volontà di fare pace, di trascorrere la serata all'insegna dei sentimenti come nel caso del focoso Scorpione o all'insegna del romanticismo puro come per il segno della Bilancia.

L'Acquario si concentrerà sugli aspetti prettamente personali anche se ha una relazione in corso, mentre il Capricorno potrebbe avere un umore decisamente sottotono. In rialzo il segno del Sagittario, con tante idee del tutto originali per regalare al partner una giornata indimenticabile.

A seguire, le previsioni della giornata degli innamorati 14 febbraio per la seconda sestina.

Dalla Bilancia al Sagittario

Bilancia: avrete una cura letteralmente “maniacale” nell'organizzazione della vostra giornata degli innamorati. Ma oltre a festeggiare, sarete anche dell'umore giusto per risanare qualche incrinatura recente nel vostro rapporto a due. Una conoscenza potrebbe rivelarsi a voi, specialmente se siete single.

Scorpione: sarà la complicità a ristabilire la pace all'interno della coppia, e questa giornata capiterà appositamente per farvi vivere una riunione piuttosto intensa.

Avrete anche modo di tirare fuori la vostra vena sentimentale in modo molto naturale. I single saranno perlopiù orientati verso una serata in famiglia.

Sagittario: un viaggio sarà l'ideale per voi per festeggiare la giornata dell'amore con il vostro partner, ma sicuramente vi “caricherete” di tanti pensieri positivi anche nei confronti degli altri affetti che vi circondano. Uscendo, i single avranno una grande probabilità di fare qualche amicizia che potrebbe convertirsi in qualcosa di più.

Dal Capricorno ai Pesci

Capricorno: una giornata un po' grigia, costellata di qualche insuccesso e di problematiche che purtroppo non vi daranno “campo libero” nemmeno per le questioni sentimentali. Ci sarà abbastanza intesa, ma se proprio vorrete festeggiare opterete per qualcosa di semplice. Anche gli incontri saranno insoddisfacenti e colmi di “gaffe”.

Acquario: il partner in questa giornata sarà più una valida fonte di distrazione, piuttosto che una vera e propria occasione di vivere al meglio la vostra relazione.

Sicuramente sarete presi da qualche intoppo personale o lavorativo, ma ci sarà comunque del divertimento. Amicizie in rialzo.

Pesci: avete tenuto da parte le vostre faccende di cuore ultimamente, perciò questo venerdì sarà una occasione di fare il punto sulla vostra relazione e prendere decisioni importanti nel caso questa vi risulti alquanto “logora”. Per i single invece le cose prenderanno una piega decisamente più interessante.