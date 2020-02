L'Oroscopo settimanale dell'amore per i single, dal 3 al 9 febbraio, punterà un riflettore sulle vicende sentimentali di ciascun segno zodiacale. Le previsioni astrologiche segno per segno terranno conto dell'entrata di Mercurio in Pesci, che aprirà il pensiero a 360°, mentre il transito benefico di Venere in Ariete garantirà un modo di amare più testardo e impulsivo.

Nuovi amori nell'oroscopo settimanale d'inizio febbraio

Ariete: l'inizio settimana sarà ricco di una nuova sensibilità che diventerà più riservata, grazie alla presenza di Luna in Gemelli martedì e mercoledì.

La vicinanza di Mercurio in Pesci porterà splendide notizie in campo amoroso e nuove conferme le otterrete nella giornata di sabato. Venere, infatti, entrerà nel segno e garantirà un amore più impetuoso e tenace.

Toro: fascino e passionalità si intrecceranno nella giornata di martedì, grazie a Luna nel segno che prometterà splendide novità in campo amoroso. Più aperti al cambiamento, Luna e Urano in congiunzione regaleranno amori improvvisi. Dovrete solo cercare di arginare un'eccessiva impulsività che potrebbe rovinare tutto.

Gemelli: sensibilità e intelletto si fonderanno in voi martedì, grazie alla presenza benefica di Luna nel segno che vi renderà briosi e molto sbarazzini. Un po' chiusi alla comunicazione, a causa di Mercurio in quadratura, potreste avviare un riassestamento emotivo benefico, per approcciarvi alle nuove storie in maniera più consapevole.

Cancro: Luna in Toro nella giornata di lunedì vi riempirà di fascino e sensualità.

Potrete utilizzare queste armi di seduzione per fare breccia nel cuore della persona amata, ma attenzione a non eccedere con la possessività. Da martedì in poi Mercurio sarà in posizione favorevole per aprirvi a dialogare di più, approfondendo così intriganti conoscenze.

Leone: la creatività non mancherà di certo con Marte in posizione favorevole, che regalerà un fascino disarmante. Ottima la posizione di Venere in casa astrologica prima, che incrocerà le sue energie a una Luna molto ambiziosa nel segno.

Via libera alle conquiste amorose: sabato sarete carichi di energia entusiasmante.

Vergine: lunedì potrebbero verificarsi degli eventi amorosi alquanto improvvisi e sconvolgenti. Luna e Urano in trigono sprigioneranno veri e propri tumulti emotivi, che potrete fronteggiare facendo affidamento su una perseveranza saturniana che consiglierà la prudenza. Sabato, finalmente, Venere romperà l'opposizione e potreste accarezzare l'idea di vivere le nuove storie in maniera più entusiasmante.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna sarà complice martedì e mercoledì, garantendo allegria e un atteggiamento frizzante nei confronti dell'amore.

Il pensiero logico cercherà di filtrare sempre le emozioni, creando una barriera invisibile che isserete per paura di soffrire in amore. In compenso, però, Marte in sestile astrologico farà salire il tasso di sensualità. Difficile, quindi, contenere una carica passionale, che non aspetterà altro che di essere riversata con un pizzico d'imprudenza.

Scorpione: il lunedì sarà un po' teso per i sentimenti, con Luna in opposizione dal Toro, e anche martedì qualche discussione con i parenti potrebbe farvi perdere lo smalto innato in voi. Dovrete arginare queste tensioni puntando giovedì e venerdì su una Luna più positiva, che farà approfondire l'amore in maniera sensibile.

Preparatevi a cogliere al volo alcuni momenti promettenti per i sentimenti.

Sagittario: se martedì e mercoledì Luna opposta a Marte creerà energie discordanti, in grado di farvi irritare per un nonnulla, nel weekend l'amore prenderà il volo grazie a un trigono favorevole di Marte con Venere e Luna. Potrete puntare su un fascino irresistibile, che farà concretizzare le conquiste amorose in modo armonico e sensibile.

Capricorno: lunedì gli effetti di Luna e Urano dal Toro saranno sorprendenti e potreste essere coinvolti da intriganti colpi di fulmine. Dovrete dare campo libero all'allegria, evitando di rinchiudervi in un guscio protettivo che potrebbe rendervi apatici.

Attenzione sabato a Venere in quadratura, che sprigionerà dubbi e insicurezze.

Acquario: alcuni pettegolezzi saranno elargiti da persone invidiose, che cercheranno di mettervi in cattiva luce, limitando il vostro campo d'azione amoroso. Riuscirete ad arginare il tutto grazie alla presenza di un Sole vitale ed entusiasmante nel segno. Nel fine settimana Luna farà i capricci, poiché in opposizione, ma Venere sarà dalla vostra parte rendendovi molto affascinanti.

Pesci: la settimana inizierà alla grande con gli influssi favorevoli di Luna dal Toro, che regaleranno empatia e una gran sensibilità nei confronti delle nuove conoscenze.

Mercurio entrerà nel segno martedì e, rilassando la mente, avrete ben chiare davanti agli occhi le attuali situazioni sentimentali.