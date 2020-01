L’Oroscopo dell’1 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Luna (primo quarto) in Toro. Dopo una settimana piena di impegni e imprevisti, molti cercheranno di iniziare questo mese con lo spirito giusto. I nativi dell’Ariete avranno un passeggero momento di apprensione mentre l’amore tornerà ad essere sereno per i Cancro.

In seguito le previsioni astrologiche di questo primo giorno del mese di febbraio.

L'oroscopo di sabato 1 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: sabato avrete un momento di apprensione, ma per fortuna si tratterà di una situazione passeggera. Sarete indaffarati al mattino e nel tardo pomeriggio potrebbero verificarsi delle uscite. Non rintanatevi sempre in casa, ricontattate un vecchio amico. Chi ha una relazione spesso si ritrova a pensare al futuro e a quello che sarà.

Toro: non preoccupatevi se qualcosa non andrà come sperato. In questa giornata avrete le idee chiare per prendere una buona iniziativa.

Cercate di incominciare questo nuovo mese con il piede giusto e con una bella dose di positività. Quest’ultimi tempi sono stati strani e difficili, ma se vi sentite insicuri, parlatene con qualcuno di fidato.

Gemelli: questa giornata sarà perfetta per fare delle cose insolito e lasciarsi prendere dalle emozioni. Chi è in coppia da anni presto riceverà una notizia interessante. Entro la fine del 2020 molti nativi faranno un investimento destinato a cambiare le loro vite.

Una conversazione potrebbe rivelarsi molto più fruttuosa di quello che sembra.

Cancro: tenetevi occupati in un modo o in un altro, così da non pensare a ciò che vi affligge. L’amore risulterà sereno, ogni dubbio verrà sradicato il prima possibile. Con il partner c’è voglia di progettare e di fare le cose in grande, ma voi avete timore di essere feriti. Nel lavoro dovrete concentrarvi di più altrimenti rischierete di trovarvi con l’acqua alla gola.

Leone: secondo l'oroscopo dell'1 febbraio potrebbe arrivare un cambiamento. Un progetto o un programma potrebbe prendere un’altra piega. Non scoraggiatevi perché i piani sono fatti per essere rivisitati. Evitate discussioni, anche se siete un segno tosto e non amate le ingiustizie dovrete tenere la bocca cucita.

Vergine: avrete modo di chiudere la settimana con successo, ma tutto dipenderà dalla vostra tenacia. Tante volte avete gettato la spugna dandovi per vinti, ebbene incominciate questo nuovo mese con il piglio giusto. Siate positivi e scacciate tutte le persone negative. Bene l'amore per le coppie di lunga data.

Bilancia: l’oroscopo di sabato parla di una lieta giornata. Vi alzerete con un bel sorriso stampato in faccia, soprattutto se siete innamorati. Chi è sposato da anni non vorrebbe nessun altro accanto. In serata la passione esploderà e sarà incontenibile. Presto avrete modo di fare un viaggio di sola andata. La prossima settimana sarà positiva per quasi tutti i nativi.

Scorpione: in questa giornata non avrete voglia di fare niente. Nel lavoro/studio qualcosa vi appesantisce e non vedete l’ora di andare in pensione o in vacanza. Chi accudisce il focolare domestico, si ritroverà impegnato tra pulizie, cucina e spesa.

Non rimuginate troppo sulle cose e prevenite eventuali litigi.

Sagittario: una persona che conoscete potrebbe nutrire del sentimento carnale nei vostri confronti, ma se siete in coppia non infilatevi in queste situazioni ambigue. Pensate al futuro, siete pieni di sogni. Siete un segno onesto, per cui probabilmente vi ritroverete a correre in aiuto di una persona a voi cara. Attenzione alla salute, potrebbe rivelarsi necessaria la visita da un medico.

Capricorno: in giornata ritroverete la calma e la voglia di darvi da fare. Durante la settimana molti nativi hanno vissuto delle difficoltà, anche a livello sentimentale.

In famiglia tornerà il sereno, finalmente sarà possibile interfacciarsi con i figli, il coniuge o i genitori anziani. Non sottovalutate un eventuale progetto.

Acquario: secondo le previsioni dell'oroscopo, in questo primo sabato del mese di febbraio la salute comincerà a fare i capricci. Sono tempi duri, per questo siete incerti. Molti nativi dovranno rivedere dei conti, qualcosa non quadrerà. In serata concedetevi un’uscita o un appuntamento, ma solo se vi sentirete abbastanza in forma.

Pesci: non fate le ore piccole. Ultimamente la maggior parte dei nativi ha sottoposto il proprio corpo a sforzi eccessivi.

Cercate di pensare di più alla vostra salute. Se non riuscite a portare a termine un lavoro, rinviatelo, ma non stressatevi. Se possibile, programmate un viaggio da fare in estate, magari all’estero oppure in una tranquilla località marina.