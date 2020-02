Per i nati del segno della Vergine, questo marzo 2020 sarà eccellente, letteralmente. A cominciare dall'ambito amoroso roseo e ricco di amore e passionalità per finire con l'aspetto lavorativo colmo di soddisfazioni e guadagni, i nati di questo segno avranno tutta la fortuna disponibile dalla loro parte e una salute che permetterà loro di fare qualunque cosa.

Amore e affetti

Il trigono di Venere nel vostro segno darà l'avvio nel giorno 6 marzo ad un tripudio di tranquillità sentimentale, di progetti e di soddisfazioni, ma anche di riconciliazioni.

All'interno delle coppie avrete l'opportunità di vedere la vostra relazione più forte e solida, capace di attraversare i dissidi e le gelosie in modo tutto sommato sereno con tanta voglia di fare progetti e passi avanti, come una convivenza o un matrimonio. La fortuna di Giove e le energie erotiche di Marte non faranno altro che rendere questo consolidamento amoroso più “piccante”. Saturno avvolgerà la vostra storia d'amore in una corazza di acciaio.

Favorevoli anche le occasioni di vedere trasformate semplici amicizie in qualcosa di più intenso e maturo, che vi regali emozioni e una relazione destinata a durare a lungo.

Lavoro e studio

L'intervallo di tempo fra il giorno 5 e il giorno 17 marzo ci sarà un Mercurio che non solo sarà favorevole, ma vi offrirà molteplici occasioni di fare accordi soddisfacenti e che vi facciano sentire appagati per tutto il periodo di marzo, anche nella seconda metà del mese quando le cose prenderanno una piega più negativa.

Giove con la sua grande fortuna sarà sostenuto dal pianeta Venere, e se avete un lavoro in cui è coinvolto l'ambito artistico allora i guadagni e i risultati conseguiti saranno ancora migliori.

Marte d'altro canto saprà donarvi energie eccellenti che vi permetteranno di lavorare anche più di quanto sia realmente necessario.

Buoni anche i colloqui effettuati durante questo periodo, ci saranno accordi proficui e situazioni burocratiche e legali che finalmente si risolveranno una volta per tutte.

Ottimi gli studi e gli esami nel periodo favorevole dato da Mercurio, ma dopo la seconda metà del mese cercate di applicarvi di più sui libri.

Fortuna e salute

Avete il sostegno sia della piccola fortuna di Venere che di quella grande di Giove, quindi la fortuna vi sosterrà per gran parte del mese senza che dobbiate compiere sforzi enormi per ottenerla da sé.

La forma fisica sarà ottimale, così come quella mentale. Non dovrete preoccuparvi se ci saranno malesseri perché saranno perlopiù passeggeri, mentre sarà opportuno focalizzarvi sullo sport, sui viaggi, soprattutto quelli che desiderate fare da tanto tempo, e sulle molteplici occasioni di fare amicizia.

I problemi nel complesso per il momento saranno soltanto un ricordo.