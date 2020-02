Le previsioni zodiacali della Vergine, relativamente al mese di marzo, ci delucidano sulla sfera sentimentale di coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia e di coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella, e su quella lavorativa e professionale. Il rapporto di coppia sarà molto positivo e si baserà principalmente sulla serenità e sulla tranquillità, non sono previsti grossi scossoni negativi. I cuori solitari avranno la possibilità di conoscere diverse persone, di apprezzare e di essere apprezzati.

La sfera lavorativa sarà molto interessante, ci saranno anche possibilità di promozioni e gratificazioni economiche.

Vergine: il mese di marzo per le coppie

Il mese di marzo sarà vissuto all'insegna della serenità di coppia. Se c'era qualcosa che non andava nella vostra relazione, ci sarà modo di sistemarlo e fargli riprendere la retta via. Avrete l'opportunità di raggiungere degli obiettivi importanti insieme alla persona amata. Se le cose marciavano sostanzialmente bene già nei mesi precedenti, consoliderete e darete stabilità al vostro rapporto.

In questo caso potrebbero verificarsi delle gradite sorprese che vi rendereanno entusiasti. Serenità e tranquillità saranno comunque gli ingredienti primari del vostro mese di coppia.

I single della Vergine a marzo

I cuori solitari nel mese di marzo potrebbero essere particolarmente attivi. Si evidenzierà il vostro interesse nei confronti di una persona e potreste colpire positivamente grazie al vostro comportamento e al vostro fascino.

Ci sarà, quindi, la possibilità di intraprendere una via concreta che possa portarvi a qualcosa di veramente entusiasmante. Cercate di uscire e frequentare posti che vi permettano di conoscere persone, se non vi metterete in gioco rischierete di rovinare tutto quello che vi meriterete di ottenere.

Lavoro e salute a marzo per i nati sotto il segno della Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine, il mese di marzo risulterà essere molto positivo, specialmente in ambito lavorativo.

Potreste avere delle gratificazioni che porteranno ad avanzamenti di carriera o a miglioramenti da un punto di vista economico e contrattuale. Riceverete delle proposte interessanti che avrete modo di valutare e ponderare riservandogli l'adeguata importanza. Non sentitevi, però, arrivati e continuate a sacrificarvi nel tentativo di migliorare per raggiungere traguardi sempre più importanti. La salute andrà a gonfie vele, se si verificherà qualche acciacco sarà risolto velocemente. Consigliabile praticare degli sport che vi aiutino a mantenere una perfetta forma fisica. Attenzione all'alimentazione, non abusatene.