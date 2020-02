Per il segno del Leone, questo marzo 2020 sarà pieno di ostacoli e difficoltà su molti aspetti. Purtroppo, quelli più “colpiti” saranno un amore traballante, che se già deteriorato non avrà modo di proseguire, ed un lavoro che sta facendo i conti con posizioni astrologiche negative.

Poco entusiasmanti anche le notizie astrologiche sulla salute e sulla fortuna, si dovrà aspettare che questo periodo “buio” finisca.

Amore e affetti

Venere in quadratura presuppone varie difficoltà con il vostro partner dal giorno 6 marzo.

Purtroppo, non riuscirete a gestire la situazione di forte stress emozionale sia da parte vostra che da parte dell'altro, quindi potreste avere a che fare con litigi, incomprensioni e con gelosie immotivate. Il consiglio sarà quello di non utilizzare parole che potrebbero compromettere questo equilibrio già così fortemente compromesso. Se la crisi è già arrivata ad una maturazione, allora potreste assistere a rotture più o meno definitive a seconda dei casi.

Le prospettive per trovare l'anima gemella in questo periodo non saranno delle migliori, quindi sarà più opportuno focalizzare la vostra attenzione sulle vecchie amicizie e sull'affetto di stampo familiare.

Stringere amicizia recentemente potrebbe non essere l'ideale per incentivare la vostra situazione.

Lavoro e studio

La prima metà del mese Mercurio in opposizione potrebbe essere un vero e proprio “nemico” per il settore lavorativo. Saranno sconsigliati gli accordi, gli affari e le collaborazioni in squadra proprio perché al momento la comunicazione potrebbe non funzionare adeguatamente, finendo con il compromettere sia il vostro aspetto economico che la posizione che occupate.

Anche se le cose sembrano decisamente “ferme” dovreste evitare di reagire in modo spropositato, magari cercando altre “strade”, e rimanere sui vostri binari continuando a fare progetti ma senza osare più di quanto necessario. Sul fronte finanziario, cercate di non spendere soldi che potrebbero servire per far fronte ad eventuali spese. Per la ricerca di lavoro dovrete attendere un momento migliore.

Lo studio spesso potrebbe risultare fallimentare, ma nella seconda metà di marzo assisterete ad un progressivo miglioramento.

Fortuna e salute

La fortuna purtroppo attraverserà un periodo "morto" che dovrà solamente passare. Dovreste soltanto stringere i denti e affrontare ogni cosa a testa alta.

Ci saranno alcuni presupposti, come ad esempio l'opposizione di Saturno dal giorno 23 marzo, che daranno motivazioni plausibili per fare attenzione alla salute, sia fisica che mentale. Prendetevi cura maggiormente di voi e non fate troppo sport o viaggi perché potreste stancarvi piuttosto velocemente.