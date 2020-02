Per la prima sestina dello zodiaco, il fine settimana di sabato 15 a domenica 16 febbraio 2020 avrà in serbo del lavoro extra da fare e qualche accordo da concludere entro questo periodo, come nel caso del segno del Toro e di quello dei Gemelli. Però ci saranno moltissimi momenti di svago e di divertimento con gli amici, come per la Vergine, o con i propri affetti, come nel caso del segno del Leone. I dissidi in famiglia per i nati sotto al segno dell'Ariete si risolveranno in fretta.

A seguire approfondiamo le previsioni per i soli sei segni dall'Ariete alla Vergine per il fine settimana.

L'oroscopo per i primi tre segni

Ariete: ci potrebbero essere degli attimi di tensione all'interno della famiglia, ma fortunatamente l'atmosfera migliorerà nella serata di sabato quando un po' di divertimento sarà condiviso fra le parti. La domenica sarà stabile, anche se dovreste fare il punto della vostra situazione economica leggermente precaria ed eventualmente pensare anche ad una soluzione efficace.

Toro: il lavoro potrebbe tenervi occupati per gran parte di questo fine settimana, ma sul fronte sentimentale avrete una intesa molto più stabile rispetto alle giornate precedenti.

Ottimo l'umore anche per gli altri affetti, le amicizie nel sabato saranno disponibili per una eventuale serata all'insegna dello svago, ma anche per fare qualche incontro interessante.

Gemelli: avrete ancora qualche problema con delle faccende economiche e burocratiche, ma avrete il sangue freddo necessario per non perdere la testa facilmente. L'ambito amoroso vi darà alcune incertezze, tanto che potreste decidere di allontanarvi sentimentalmente per un po' dal partner per fare ordine nei vostri pensieri.

Previsioni astrologiche dal segno del Cancro a quello della Vergine

Cancro: sarà il momento di rimettersi al lavoro o di continuare in un progetto a cui tenete e che vi terrà occupati per molte ore, soprattutto nel sabato. L'affiatamento di coppia di questi giorni vi spingerà a vivere l'intimità con il partner nella giornata di domenica. Salute da salvaguardare.

Leone: le collaborazioni con il partner vi faranno riavvicinare ulteriormente, mentre i rapporti con i colleghi subiranno un rialzo decisamente più sincero rispetto a quello fatto per il puro scopo remunerativo.

Fate del vostro meglio anche per quanto riguarda l'atmosfera con la famiglia.

Vergine: sarà un weekend con una “lista” di cose da comprare, negozi nuovi da provare e con un entusiasmo che porterà a una condivisione più sentita con i vostri amici. La serata sicuramente porterà anche molti incontri, ma per ora quelli a sfondo sentimentale purtroppo non saranno contemplati.