Nel corso della settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 marzo 2020 la Luna abbandonerà la costellazione della Vergine fin dalle prime ore della settimana, scatenando alcuni malumori all'interno della coppia ma “in cambio” molte prospettive di guadagno in ambito lavorativo, mentre il pianeta Venere farà compagnia ad Urano nella costellazione del Toro, offrendo ai nativi fortuna sul lavoro e successi professionali.

L'Ariete purtroppo attraverserà una settimana abbastanza colma di tensione e malumore, esattamente come nel caso dei nati del segno del Cancro.

A seguire, le previsioni per la prima sestina della settimana.

Ariete a corto di stimoli

Ariete: sarà una settimana piuttosto tesa e priva di stimoli positivi. Più che delle collaborazioni e successi conseguiti al meglio, vi potreste ritrovare con molti dissapori a cui far fronte, specialmente nei luoghi che solitamente frequentate di più, come la casa ed il lavoro. Probabilmente qualche frammento di serenità la ritroverete in qualche amicizia di vecchia data.

Toro: ottima la fortuna di Giove e le energie di Marte da utilizzare sul lavoro.

L'autostima e la fiducia enorme in ciò che farete saranno alla base di un guadagno ottimo e magari segneranno i presupposti anche per una eventuale promozione o salto di qualità in generale. Eccellente intesa con il partner, arriverà anche la passione.

Cancro nostalgico

Gemelli: le prime giornate per i rapporti familiari purtroppo saranno pessime, intrise di incomprensioni ma anche di dubbi che emergeranno praticamente senza alcun preavviso.

Le cose saranno quasi totalmente distese nella seconda parte della settimana, a patto che arrivino i chiarimenti necessari per venirsi incontro.

Cancro: purtroppo un influsso nostalgico sarà la causa di molteplici malumori che vi accompagneranno a lungo. In questo caso sarà opportuno essere più razionali, perché troppe emozioni potrebbero gettarvi in un vero e proprio sconforto. Focalizzarvi sugli affari in sospeso sarà una delle “armi” vincenti.

Cambiamenti per il Leone

Leone: ci sarà aria di cambiamenti, complice una forte volontà di fare progetti di stampo professionale più ponderati e senza arrivare ad essere impulsivi per guadagnare maggiormente e nell'arco di poco tempo. Quando siete così lenti sul lavoro vi sarà molto più facile avere un rapporto più stretto con le persone care.

Vergine: tanti gli svaghi nei primi giorni della settimana, ma in un secondo momento sarà necessario ritornare attivi sul posto di lavoro. Ottima l'intesa con i colleghi, ma ci sarà un atteggiamento alquanto freddo con il partner che si smorzerà soltanto di tanto in tanto.