L'oroscopo dal 2 all'8 marzo vede Mercurio, retrogrado, tornare in Acquario, mettendo così in crisi il Leone e i nati nella terza decade dello Scorpione che avranno poco da dire al partner. Il 5 marzo Venere entra in Toro e porta al Capricorno tanta sensualità e voglia di romanticismo. Domenica 8 marzo, giorno della Festa della donna, ci sarà la Luna in transito prima in Leone e poi in Vergine, confermando che saranno poche le occasioni per uscire e festeggiare. Vediamo ora quali sono le previsioni per l'amore di tutto lo Zodiaco.

Oroscopo dell'amore: Venere porta novità ai Toro single

Ariete - Fino al 5 sarete occupati a tentare di risolvere i problemi con il vostro partner. Venere sarà nel vostro Segno e si metterà in contrasto con Saturno (e non solo) portando molta tensione. Dal 5 marzo, però, con il passaggio del pianeta nel Toro potrebbe esserci una tregua. L'Oroscopo per i single dice che il periodo è abbastanza stimolante, ma all'orizzonte non c'è ancora la persona giusta per voi.

Toro - Per chi è della terza decade è il caso di prepararsi ad avere molta pazienza.

Le giornate peggiori per il Toro in coppia sono proprio quelle del fine settimana. Venere nel Segno favorirà, per adesso, soltanto i nati nei primi giorni di aprile e, in modo particolare, sarà benefica per i single o per chi è fresco di separazione offrendo la possibilità di un colpo di fulmine.

Gemelli - Il vostro oroscopo dice che sarete molto dinamici a inizio settimana, anche perché avrete molte scadenze da rispettare in campo lavorativo.

Dal 5 marzo per voi inizia un periodo che dovrebbe essere di riflessione. Chi è in coppia sta comunicando poco e male con il partner: è il caso di contare fino a dieci prima di parlare. I single del segno vedono la cosiddetta calma piatta in amore.

Cancro - Se siete della terza decade, questa settimana è meglio starvi lontano, almeno fino al 5 marzo. State vivendo quella brutta sensazione di sentirvi abbandonati: è solo una vostra impressione, ma questo stato d'animo vi rende molto scontrosi con il partner.

Alcuni dei single potrebbero conoscere una persona che abita in una città lontana.

Leone - Molti Leone si stiano sentendo in gabbia e non c'è niente di peggio. Per qualcuno questa sensazione è la conseguenza di un rapporto di coppia ormai insoddisfacente. Se è così, tenete conto che dal 5 marzo la situazione potrebbe addirittura aggravarsi. Chi, invece, è single potrebbe capire di aver sbagliato opinione su qualcuno, in bene o in male: dipenderà dal vostro oroscopo personale.

L'oroscopo dal 2 all'8 marzo porta la Vergine a non farsi capire

Vergine - Il transito di Venere nel Toro vi farà sentire davvero meglio, anche se questo stato d'animo lo avvertirete soltanto domenica sera, quando avrete anche la Luna dalla vostra parte.

Niente paura. Vi sarà utile per prepararvi psicologicamente alla prossima settimana che risulterà più rilassante per chi è in coppia. I single hanno la possibilità di gestire bene una nuova conoscenza con cui c'è un bel feeling a livello passionale.

Bilancia - Per voi Bilancia l'oroscopo di questa settimana è positivo, nel senso che non ci saranno enormi cambiamenti per quanto riguarda le coppie in crisi. Diciamo che dal 5 marzo avrete la possibilità di vivere tutto in maniera meno drammatica, ma i problemi resteranno e avrete tanti mesi per poterli affrontare. Voi single del segno dovreste curare di più il look: Marte vi rende trascurati e non è da voi!

Scorpione - Fate attenzione al fine settimana, perché la Luna nel Leone e Venere in Toro non promettono nulla di buono in amore. C'è poco romanticismo e poco dialogo con il partner e questo riguarda tutte e tre le decadi. I single del segno accentueranno il loro lato piuttosto menefreghista che, però, li renderà ancora più fascinosi.

Oroscopo super positivo in amore per i Pesci

Sagittario - Pensierosi e più chiacchieroni del solito, non farete altro che lamentarvi e il partner potrebbe stancarsi di stare sempre ad ascoltare. Fate attenzione, in particolare, alle giornate del 2 e del 3 marzo in cui rischiate di essere davvero molto pesanti.

I single del segno, invece, saranno occupati in mille e più nuove conoscenze.

Capricorno - L'arrivo di Venere nel Toro non potrà che essere favorevole per l'amore e per il vostro rapporto di coppia. Avete già Marte dalla vostra parte e finora vi siete espressi solo in modo passionale, ma dal 5 marzo diventate perfino romantici: un vero miracolo! I single del segno sono già innamorati di qualcuno, inutile nasconderlo: si vede.

Acquario - C'è un cielo variegato per voi e la nuova posizione di Venere in Toro congiunta a Urano sarà davvero benefica. Il consiglio è di essere più concreti del solito: lasciatevi andare e baciate di più il partner!

I single pure saranno aiutati da questo nuovo aspetto. Venere potrebbe portare una nuova conoscenza che, tra l'altro, prenderà subito l'iniziativa per invitarvi a cena a casa sua.

Pesci - L'oroscopo dell'amore per voi è molto favorevole. Venere nel Toro vi porta quell'influsso positivo che mancava per farvi vivere in modo perfetto il rapporto con il partner. Per voi Mercurio retrogrado non è un problema: non avete bisogno di comunicare con le parole, vi basta uno sguardo per farvi capire. E lo stesso vale per i single.