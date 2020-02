Per la seconda sestina dello zodiaco, il weekend che inizia sabato 29 febbraio e si conclude domenica 1° marzo 2020 sarà molto positivo sia per il lavoro (come nel caso del segno della Bilancia e del Capricorno), sia nell'ambito amoroso, in un cui è possibile lo sbocciare di relazioni promettenti (come nel caso dei nati del segno dei Pesci e dello Scorpione). Il segno del Sagittario opterà per un fine settimana in solitaria e decisamente piacevole.

A seguire approfondiamo le previsioni astrali del weekend in oggetto dal segno della Bilancia fino a quello dei Pesci.

Guadagni per la Bilancia

Bilancia: riprenderete in mano la vostra situazione lavorativa con un'idea del tutto originale che vi darà non soltanto l'opportunità di fare guadagni aggiuntivi e far fronte alle spese impreviste di sabato, ma anche di stringere amicizia con i colleghi. Rapporti piuttosto freddi con il partner e con la famiglia di origine, dovreste allentare la presa sul vostro orgoglio.

Scorpione: un sabato di passione continuerà con una domenica di puro relax da condividere sempre con il vostro partner.

Sul lavoro staccherete un po' la spina per rimettere ordine nella vostra mente e di cogliere qualche occasione di fare un investimento ingente ma assai utile per un progetto di coppia rimasto nel "cassetto" per troppo tempo.

Sagittario: in solitudine avrete più tempo per voi stessi senza cadere nella “tentazione” di preoccuparvi per gli altri. Farete del vostro meglio per concedervi qualcosa di piacevole, che vi faccia stare bene, anche se non sarà esageratamente impegnativo.

Sicuramente nella domenica avrete una carica invidiabile, che vi sarà utile non soltanto nel lavoro.

Tensione per il segno dell'Acquario

Capricorno: ottima la tenuta nella vostra relazione, ma in questo weekend ci sarà la voglia di stare insieme anche semplicemente per condividere ricordi ed esperienze. Ancora molto buoni i successi di tipo lavorativo, avrete tutte le carte in regola per poter avanzare di grado ed eccellere ulteriormente.

Acquario: qualche momento di tensione all'interno della famiglia sarà presente, quindi vi converrà non abbassare la guardia e collaborare nelle mansioni quotidiane con il massimo rigore. In amore qualche piccolo dissidio si trasformerà in una situazione abbastanza traballante.

Pesci: un incontro nel sabato sarà molto proficuo per un'eventuale relazione amorosa, ma a chi si trova all'interno di una coppia converrà fare molta attenzione se vuol evitare di tradire. Non lasciatevi ingannare da un collega riguardo ad una collaborazione che fin dall'inizio presenterà delle gravi “lacune”.