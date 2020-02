Durante l'arco settimanale che parte il giorno lunedì 2 e si conclude nel giorno dell'8 marzo 2020 il Nodo Lunare permarrà nella costellazione del Cancro, che conferirà ai nativi di questo segno un umore decisamente sottotono e una scarsa attitudine all'allegria e alla collaborazione all'interno del posto di lavoro.

Si focalizzerà maggiormente l'attenzione sul pianeta Venere, il quale si allontanerà progressivamente dalla costellazione dell'Ariete per stabilirsi in quella del Toro che, con la combinazione con Urano, sarà maggiormente attento alla propria persona e alla cura di sé.

A seguire, le previsioni per i primi sei segni della settimana.

Gemelli in famiglia

Ariete: avrete l'impressione che ogni cosa vi vada male, però questa sensazione non sarà del tutto “corretta”. Sul posto di lavoro potrebbero sorgere incomprensioni anche piuttosto marcate, mentre troverete un minimo di atmosfera confortevole soltanto in ambito familiare ed affettivo in generale. Nel weekend prenderete in considerazione l'idea di staccare la spina per un po'.

Toro: vi prenderete più cura di voi stessi, non soltanto per quanto riguarda la mente e il corpo ma anche concedendovi degli acquisti e degli sfizi vari.

Anche se le finanze saranno leggermente in rialzo, avrete modo di essere parsimoniosi e attenti. L'ambito amoroso supererà brillantemente qualche piccola divergenza.

Gemelli: la famiglia sarà al centro della vostra attenzione. Vi darete da fare per prendere decisioni condivise e ponderate, anche se queste potrebbero mettere a repentaglio l'integrità della vostra “autorità”. Entusiasmante l'aspetto lavorativo, con qualche piccolo progetto che però darà risultati enormemente soddisfacenti.

Difficoltà per Leone

Cancro: avrete un forte malumore ad aleggiarvi sulla testa, e questo coinvolgerà non soltanto l'aspetto amoroso ed affettivo, ma ci sarà scarsa partecipazione nello stesso ambiente di lavoro e il vostro stesso rendimento si rivelerà essere molto fallimentare. Qualche attimo più disteso si rivelerà un toccasana a tutti gli effetti.

Leone: se i primi giorni della settimana saranno abbastanza remunerativi con qualche guadagno a farla da padrone, la seconda sarà decisamente meno facile.

Dovreste fare attenzione alle collaborazioni poco trasparenti e alle conclusioni di accordi ed affari che a primo acchito appariranno poco sicuri. Anche gli investimenti saranno da evitare.

Vergine: ottimo l'ambito finanziario, favoriti gli investimenti, ma fate comunque attenzione ad eventuali “imbrogli”. L'amore decisamente bistrattato di questo periodo potrebbe mettere a dura prova la vostra relazione. Cercate di dividervi fra lavoro e amore per non trascurare nessuno dei due.