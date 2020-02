Febbraio è terminato, ci troviamo davanti all'inizio di un nuovo mese ed è tempo per fare progetti e cogliere opportunità. Vi è un interessante allineamento di pianeti con Venere in quadratura a Plutone e la Luna in congiunzione a Venere. Andiamo a scoprire cosa riserva l'oroscopo della giornata di domenica 1 marzo, per tutti 12 segni dello zodiaco, da quello dell'Ariete a quello dei Pesci.

Segni di fuoco: Ariete super energico, Leone in bilico, Sagittario bisognoso di relax

Ariete: la Luna vi sorride, avrete un grandissimo spirito di iniziativa, il vostro desiderio di gettarvi a capofitto nelle nuove esperienze sarà difficilmente contenibile e vi condurrà a interessanti opportunità.

L'energia sarà il vostro punto di forza, avrete voglia di dare il massimo nel lavoro, potrebbe essere il momento giusto per parlare al capo di un'idea a cui stavate pensando da tanto ma che, fino ad ora, non avevate mai avuto ritenuto rivelare. Potreste sentirvi eccessivamente protettivi verso il partner che mal sopporterà queste vostre preoccupazioni eccessivi, le stelle consigliano di dedicarvi agli amici: trascorrete del tempo con loro, uscite e divertitevi, presto arriverà l'occasione giusta per confrontarvi serenamente con la vostra dolce metà.

Leone: non è ancora giunto il momento di osare, vi sentirete pronti ad investire tempo in progetti e iniziative ma, allo stesso tempo, preferirete attendere, seguite il vostro istinto e non ve ne pentirete. Dal punto di vista amoroso la giornata presenterà un risvolto positivo per chi è in coppia, il desiderio di dedicarvi al partner e di proteggerlo aumenterà notevolmente e la vostra dolce metà non potrà che apprezzare questo atteggiamento; non trascurate la sensualità e l'eros, infatti, con qualche piccolo sarete in grado di creare un'atmosfera piccante e allo stesso tempo romantica.

Sarò tempo di lavorare duramente, avrete molti progetti per il futuro, non demordete davanti alle critiche o piccoli fallimenti, è solo questione di tempo. Attenzione agli sbalzi di temperatura.

Sagittario: desidererete rilassarvi e dedicare tempo a voi stessi. Ultimamente, infatti, avete accumulato molto stress e potreste sentirvi spossati e carenti di energie; il consiglio è quello di dedicarsi ai piccoli hobby quotidiani come la lettura, il disegno e la musica, oltre a rilassarvi potrebbero aiutarvi a sfogare piccoli momenti di nervosismo.

La persona amata inizierà ad accorgersi di voi e a mandarvi qualche piccolo segnale, coglietelo, ma non siate troppo audaci, analizzate la situazione e rimanete in attesa dei successivi sviluppi. Per chi è già innamorato sarà opportuno evitare le discussioni inutili. Potrebbe non essere la giornata giusta per fare dei progetti sul posto di lavoro, cercate di non esagerare con l'ambizione e, in caso di forte frustrazione, chiamate una persona fidata, forse vi proporrà qualcosa di inaspettato. Piccoli malanni stagionali, di poca importanza, potranno infastidirvi in questo primo giorno del mese.

Segni d'aria: Gemelli stressato, Bilancia poco energico, Acquario annoiato

Gemelli: troveremo il Sole in congiunzione a Nettuno che faranno d'ostacolo alle piccole attività quotidiane, non sarà un giorno ricco di energia o di entusiasmo, preferirete trascorre del tempo a casa in solitudine o con gli affetti più stretti. Di solito, sapete apprezzare la vostra dolce metà però dimenticherete, momentaneamente, le sue qualità positive a favore dei suoi punti di debolezza e potreste avvertire il bisogno di affrontarla in modo acceso, ma gli astri consigliano di non usare parole offensive o che potrebbero essere male interpretate e di portare pazienza perché le cose, in realtà, sono più rosee di quanto sembrano.

Potreste sentirvi un po' stressati sul posto di lavoro, il salto di qualità che state aspettando da tanto forse tarderà ad arrivare, ma non smettete di impegnarvi perché la vostra dedizione vi porterà grandi opportunità. Di aiuto per l'umore potrebbe essere lo shopping: dedicate del tempo a voi stessi e coccolatevi grazie alla soddisfazione di piccoli capricci.

Bilancia: non sarà una giornata memorabile, potreste provare poco entusiasmo sul lavoro e in campo amoroso ma, gli amici vi rimarranno accanto e saranno pronti a consolarvi. Potreste sentire il bisogno di parlare con il partner di vecchie questione ancora irrisolte ma, non sarà il momento giusto per farlo perché rischierete di prendervela troppo per le sue parole, il consiglio è quello di rimandare e di godervi insieme piccoli momenti di relax, magari davanti a una bibita calda e un bel film in televisione.

La giornata lavorativa non sarà eccessivamente pesante però potreste non ottenere i risultati attesi, vi impegnerete il giusto senza eccessi, attenzione alle piccole distrazioni causate dai colleghi. L'ansia e lo stress la faranno da padrone, ciò potrebbe causarvi dei mal di testa, rilassatevi e non abbandonatevi a preoccupazioni eccessive, tutto, prima o poi, si risolverà.

Acquario: il mese non inizierà esattamente nel migliore dei modi, ma non avrete neanche lo sfavore dei pianeti quindi potrete affrontare tranquillamente questa giornata. Per i single non sarà il momento giusto per trovare il partner perché da una parte desidererete gettarvi a capofitto in una nuova storia, ma dall'altra sentirete il bisogno di mantenere i vostri spazi e di non dare troppa confidenza a possibili partner.

In famiglia sarà tempo di burrasca: qualche piccolo litigio all'orizzonte e qualche incomprensione potrebbero aumentare la vostra frustrazione però il confronto con amici allevierà un po' della vostra sofferenza. Sul posto di lavoro cercate di non dare peso alle parole di chi in realtà non vi stima, avete tutte le carte in regola per emergere, cercate solo di non farvi trascinare dalla pigrizia. Raffreddore e mal di gola sono alle porte, vorreste abbandonarvi ai primi raggi di sole però tenete conto agli sbalzi termici che potrebbero farvi concludere la giornata con qualche piccola linea di febbre.

Segni di terra: Toro romantico, Vergine sereno, Capricorno fortunato

Toro: giornata serena e divertente per chi è di questo segno, la Luna è dalla vostra parte e potete dedicarvi al partner o ad appuntamenti piccanti. Avrete voglia di socializzare, di confrontarvi con gli altri e di conoscere nuovi amici, sarà molto importante la solidarietà sul luogo di lavoro. Potreste iniziare a fare dei progetti futuri con la vostra dolce metà, i tempi, infatti, sono maturi per iniziare a pensare a una possibile convivenza o a mettere su famiglia. Il romanticismo sarà colonna portante della vostra giornata: coccole e sensualità si mescoleranno per formare un'esplosione di desiderio.

Sarà fondamentale l'empatia sul posto di lavoro per entrare in contatto con gli altri e per, collaborare a progetti interessanti, le idee non vi mancano ma, la tendenza a chiudervi in voi stessi, potrebbe ostacolarvi nello svilupparle. Ottime possibilità per chi ama l'arte e vorrebbe farne una sua professione, non arrendetevi, rimanete fedeli alla vostra personalità e, con un pizzico di audacia, potrete ricevere offerte interessanti. Dal punto di vista della salute, sarete forti e sani e piccoli disturbi quotidiani non avranno alcuna ripercussione sul vostro umore.

Vergine: Plutone, Giove e Saturno combatteranno l'influenza negativa di Nettuno e vi regaleranno una giornata ricca di sorprese e romanticismo.

I rapporti con il partner saranno armoniosi e sereni, sarà un ottimo momento per dedicarvi alla risoluzione di problematiche che da tempo vi tormentavano, attenzione solo alle parole usate: impegnatevi nell'utilizzare parole pacate e prive di rancore, la sincerità e la tranquillità saranno le vostre migliori armi; i piccoli gesti romantici verranno molto apprezzati dalla vostra metà che si sentirà a suo agio e pronta ad aprirsi con voi. Se siete venditori o se lavorate nel campo della musica avrete degli ottimi risultati, in tutti gli altri campi il lavoro procederà senza impennate positive. Finalmente la situazione con i figli si tranquillizzerà, le piccole discussioni avute si risolveranno spontaneamente e tornerà il sereno.

Attenzione alla dieta, cercate di non cadere negli eccessi di dolci o cibi troppo calorici, mangiate cose appetitose ma che rispettino la vostra linea.

Capricorno: sarà una giornata grandiosa per voi grazie al favore dei pianeti, avrete tanta fortuna in amore e nel lavoro, potrete finalmente lavorare alle idee che vi stanno a cuore e ottenere eccezionali sorprese. Se siete single e innamorati da tempo è giusto il momento per dichiararvi, giocate con la moda per una forte carica di autostima e organizzate un appuntamento da sogno. Per chi è già in coppia ci sarà un enorme incremento del romanticismo, trascorrere del tempo in famiglia vi farà vivere dei momenti magici e il rapporto con i figli subirà un forte incremento positivo.

Sul lavoro siate audaci, non temete di mostrare le vostre idee, impegnativi e sarete inarrestabili. Per questa domenica sarete forti come una roccia, i piccoli disturbi stagionali verranno superati alla grande e vi sentirete carichi di energia positiva e di entusiasmo.

Segni d'acqua: Cancro determinato, Scorpione entusiasta, Pesci sereno

Cancro: nei giorni passati siete stati sottoposti a una dose d'ansia non indifferente, ma adesso è giusto il momento di lasciarvi tutto alle spalle. Sarete pronti ad affrontare serenamente la giornata, vi sentirete più energici e determinati e utilissimo sarà passare del tempo con famiglia e amici. Il vostro partner riuscirà a perdonare ogni vostro capriccio, forse vi regalerà una sorpresa inaspettata e saprà starvi vicino e ad ascoltarvi. Per i single potrebbe essere il momento giusto per trovare l'amore, prediligete caratteri affini al vostro e che parlino in modo pacato e sincero, niente persone sopra le righe o eccentriche. Non spiccherete sul luogo di lavoro, per ora non sarà la vostra priorità, preferirete dedicarvi maggiormente ai rapporti con i colleghi e alla nascita di nuove amicizie. Lo stress dei giorni passati vi ha lasciato un senso di spossatezza che, però, si potrà eliminare grazie alle attività preferite come lo sport.

Scorpione: Plutone, Saturno e Giove riescono ad alleggerire gli ostacoli causati dalla Luna. Vi sentirete dolci e romantici, le vostre opinioni potrebbero non essere condivise dalla vostra dolce metà ma, usando le parole giuste, qualunque discussione potrà essere appianata. Avrete delle idee intelligenti e geniali sul lavoro, saprete cogliere le opportunità e raggiungere ottimi risultati, avrete tutte le carte in regola per riuscire a sbrogliare situazioni apparentemente complesse e per sostenere il confronto con i vostri colleghi. In questo primo giorno del mese non vi mancherà l'energia, affronterete tutto con grinta e voglia di fare, potreste dedicarvi alla cottura di qualche dolce prelibato o alla scoperta di nuove ricette. Serena sarà la vita in famiglia, tutti vi rispetteranno e vi mostreranno la loro riconoscenza per il vostro essere generosi. Attenzione ai peccati di gola: concedetevi qualche piccolo sfizio ma senza esagerare per non pentirvene dopo.

Pesci: tanto relax per il vostro segno, potrà essere la giornata giusta per trascorrere del tempo con gli amici e con la famiglia. Il vostro partner apprezzerà particolarmente i piccoli gesti romantici che saprete regalargli e la vostra sensualità. Potrebbe essere il momento giusto per organizzare un viaggio dedicato solo a voi due: lasciati i bambini con i nonni e concedetevi dei piccoli momenti di piacere. Non ci saranno novità dal punto di vista lavorato, tutto procederà tranquillamente e senza impennate positive o negative. Se negli ultimi giorni avete avuto delle piccole preoccupazioni per la vostra salute tutto si risolverà, state tranquilli e godetevi il meritato riposo.