Secondo l'Oroscopo il 29 febbraio sarà un giorno speciale e ricco di esperienze inaspettate: infatti, questa data è presente solo ogni cinque anni. Le previsioni zodiacali ci permetteranno di vivere al meglio questa magica giornata e di conoscere i punti di forza e le criticità del nostro segno zodiacale. Troviamo Venere in Pesci, Urano in Ariete e Mercurio in Acquario; significativa è la quadratura tra Mercurio e Giove.

Segni di fuoco: Ariete ambizioso, Leone con qualche difficoltà in famiglia e Sagittario annoiato

Ariete: sarà una giornata positiva per quanto riguarda il denaro, potrete stare sereni e smettere di preoccuparvi eccessivamente.

Il vostro maggiore problema saranno proprio l'ansia e lo stress, non fatevi prendere dal panico, vivete tranquillamente e senza porvi ambizioni irraggiungibili. Vivere placidamente però non corrisponde ad arrendersi, rimanete attivi e vigili e sfruttate il carattere vivace e testardo tipico del vostro segno. Fondamentale è rimanere fedeli ai vostri principi che sono il motore portante della vostra personalità in quanto vi spingono a essere corretti con amici e famiglia; la vostra autostima subirà un brusco incremento positivo, ma attenzione ai peccati di gola.

Cercate di non essere troppo gelosi con il partner, lasciategli i suoi spazi e impedite alla fantasia di vagare senza freni. Per chi sta cercando ancora l'amore della sua vita, il consiglio è quello di dedicarsi maggiormente alla propria persona, ai propri interessi: non è ancora giunto il momento per mettersi alla ricerca di un partner.

Leone: troviamo Luna e Urano in coppia, concentratevi sui progetti che sono veramente importanti per voi fino a quando, con il benestare delle finanze, non vi sarà possibile dedicarvi ad ogni vostra brillante idea.

La situazione in famiglia sarà tesa, ci saranno delle discussioni e dei litigi, lo stress potrebbe diventare un problema per questa giornata che, purtroppo, non sorride troppo a questo segno infuocato. Il Leone rimarrà fedele alla testardaggine del suo segno, non accetterà volentieri consigli altrui e vorrà rimanere federe a sé stesso senza essere costretto a subire interferenze esterne e non gradite.

Vi si presenteranno diverse opportunità dal punto di vista lavorativo ma, state attenti a scegliere con criterio a cosa prestare attenzione, prendete una direzione con decisione e cercate di seguirla senza ripensamenti. Avete tutte le carte in regola per essere padroni delle vostre scelte e dei vostri desideri, non demordete, analizzate ciò che vi si presenta e attendete momenti migliori per investire energie in nuovi progetti. Attenzione ai piccoli problemi di saluti che potrebbero colpire principalmente lo stomaco e la gola.

Sagittario: non sarà una giornata rivoluzionaria per questo segno, dovrete affrontare delle difficoltà e delle discussioni con i vostri cari.

Non ci saranno novità importanti dal punto di vista amoroso e lavorativo, tutto procederà normalmente e senza impennate positive. Le emozioni restano incerte e poco definibili, vecchie situazioni d'amore, ancora irrisolte, potrebbero riaffacciarsi e mettervi alla prova, non rimanete fermi, agite, uscite e muovetevi perché è solo così che, secondo l'astrologia, potrete dare il giusto peso agli eventi. Impegnatevi anche nel lavoro, non lasciate niente al caso, continuate a sforzarvi come avete sempre fatto e provate a recuperare il lavoro arretrato. Avrete il desiderio di spendere soldi per togliervi qualche piccolo sfizio, cercate di trattenervi il più possibile e di non sprecare il denaro in cose che, in realtà, non ritenete necessarie.

Siate coscienziosi e attendete momenti finanziari migliori che, sicuramente, non tarderanno ad arrivare. Giudizi non voluti, da parte di conoscenti e amici, potrebbero innervosirvi, tentate di mantenere la calma e di non dare troppo peso a parole non richieste.

Segni d'aria: Gemelli passionale, Bilancia con qualche disturbo di stomaco e Acquario concentrato sul presente

Gemelli: sarete dei grandi sognatori, avrete moltissima fantasia ma, riuscirete sempre a rimanere legati alla realtà quotidiana e questo vi permetterà di realizzare tante cose. L'istinto sarà fondamentale per questa giornata, lasciatevi andare, seguite le vostre idee e non temete di non mostrarvi per come siete.

Se il telefono squilla rispondete, potreste avere dei chiarimenti importanti con qualcuno a cui volete bene e che non sentivate da tempo. Sarà un giorno ricco d'eros e di passione, non necessariamente il desiderio andrà di pari passo con l'amore, avrete voglia di lasciarvi andare con persone verso cui provate una forte attrazione anche se conosciute da poco. Non è il momento giusto per pensare a legami stabili, aspettate abbiate pazienza, per adesso potete godervi la vostra travolgente passione. Poca iniziativa dal punto di vista lavorativo, vi sentite stanchi e provate un forte bisogno di rilassarvi; date ascolto a questa necessità, portate pazienza e tutto rientrerà nella normalità il prima possibile.

Avete avuto qualche piccolo problema di salute nei giorni precedenti che vi ha allarmato ma, tutto si risolverà e una visita dal medico potrebbe togliervi tutti i dubbi.

Bilancia: non è una giornata positiva: Giove, Marte e Plutone vi metteranno i bastoni tra le ruote, vi conviene rimandare progetti ed iniziative in attesa di tempi più favorevoli. Ci saranno dei litigi e delle tensioni in famiglia, cercate di evitare di dare peso alle piccole questioni domestiche e rimandate, per qualche giorno, le discussioni importanti. Potreste sentirvi gelosi e frustrati dal punto di vista amoroso, forse proverete insoddisfazione verso il partner e verso la famiglia, attenzione a vicende del passato che potrebbero riemergere e aumentare il vostro nervosismo.

Sarà il momento giusto per dedicare tempo a voi stessi e ai vostri interessi quotidiani in modo da sfogare il nervosismo accumulato durante la giornata. Se avvertirete un malessere generale il consiglio più pertinente è quello di mangiare in modo sano, di prediligere cibi leggeri e ricchi di vitamine e di rilassarvi.

Acquario: Urano non è a vostro favore, potrebbe crearvi problemi dal punto di vista della salute, della famiglia e del lavoro. Sarete tentati di ripensare alle vicende del passato e questo aumenterà il vostro disagio, il consiglio è quello di provare a distrarvi e a concentrarvi sul presente.

Avrete anche molti progetti per il futuro ma, non sarà la giornata giusta per dedicargli tempo, meglio attendere la settimana successiva. Potreste avvertire la necessità di stare soli dal punto di vista amoroso, desidererete avere i vostri spazi e trascorrere qualche tempo lontano dal partner, i single apprezzeranno molto la loro condizione. Avrete poche finanze da investire, risparmiate il più possibile e attendete gli sviluppi successivi per decidere il progetto da alimentare, è sconsigliato dedicare tempo a piccoli capricci personali. Fate molta attenzione alla dieta, cercate di mangiare sano e non gettatevi a capofitto su dolci e snack, provate a mangiare regolarmente senza cadere in eccessi e senza usare il cibo come valvola di sfogo.

Segni d'acqua: Cancro determinato, Scorpione romantico e Pesci fortunato

Cancro: potrebbe non essere una giornata positiva per questo segno soprattutto dal punto di vista amoroso. Vi sentirete poco appagati, inclini alle discussioni con il partner e desiderosi di attaccare briga, utilissimo, per riappacificarvi, è pensare ai dolci momenti trascorsi all'inizio della relazione amorosa infatti la nostalgia avrà il potere di acquietare gli animi e di addolcire le menti. Trattenetevi dall'utilizzare parole sprezzanti con la vostra dolce metà perché ve ne pentirete subito dopo, nel caso in cui cadrete in questo errore vi sarà possibile recuperare dedicando al vostro amore parole dolci e ricche di complimenti.

Per chi è genitore dovrà dedicare attenzione maggiore ai figli infatti potreste vederli frequentare amici che non conoscete e che considerate non adatti a loro, provate ad entrare in empatia con loro in modo da spingerli ad aprirsi. Avvertirete una grande determinazione nel lavoro, vorrete impegnarvi nei vostri progetti e nelle vostre iniziative e tutto ciò verrà ripagato da risultati positivi. Potrebbe essere una buona idea quella di rilassarvi, abbandonare per qualche giorno discoteche e pub a favore di momenti in casa con amici e parenti.

Scorpione: finalmente si prospetta una bella e dolce giornata, avrete un animo tenero e romantico, desidererete trascorrere delle ore piacevoli con il vostro partner.

È tempo di fare progetti in coppia e di provare a costruire qualcosa di stabile e duraturo; provate ad essere più sinceri possibili nelle vostre conversazioni ma, state attenti alle parole da usare in modo da non innervosire il partner e da non rovinare l'atmosfera romantica. Potrà esservi molto utile usare la vostra fantasia sul lavoro e dare spazio alla creatività per sperimentare idee intelligenti e brillanti ma, non lasciatevi distrarre da discussioni sterili che non hanno alcuna possibilità di terminare positivamente. È un ottimo momento per dedicarsi all'attività sportiva preferita infatti vi sentirete carichi di energie e pronti ad affrontare qualunque cosa con spirito battagliero.

Pesci: sarà una giornata davvero bellissima e ricca di emozioni, proverete il forte desiderio di mettervi in gioco e di testare le vostre capacità, non reprimetelo ma assecondatelo infatti, in questo modo, potreste realizzare delle grandi cose. La fortuna vi accompagnerà nelle prossime ore, è il momento giusto per lanciarvi in nuove iniziative e per osare dal punto di vista lavorativo e amoroso. La vostra caratteristica più preziosa sarà l'intuito che, se alimentato, vi aprirà la strada a nuove opportunità. Se siete single forse riceverete una dichiarazione d'amore inaspettata, potrebbe essere da parte di un vecchio amico che da tempo non sentivate da tanto oppure da parte di che desideravate da tempo. A lavoro sarete pronti a lanciarvi in nuove iniziative, la vostra mente vagherà libera ed elaborerà idee interessanti, non lasciatevi buttare giù da critiche non richieste, c'è tanta invidia nell'aria e non è il caso di dargli importanza. Potrebbe essere il momento giusto per dedicarvi allo sport, senza cadere nella competizione eccessiva, fatevi guidare dal divertimento e dalle vostre travolgenti energie.