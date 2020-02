Le predizioni zodiacali della settimana dal 2 al 8 marzo 2020 sono molto positive per alcuni segni, per altri un po' meno. Tra i segni più fortunati considerati al top nel periodo indicato, a ben figurare sarà la Bilancia, favorita dagli astri del periodo soprattutto nella vita sentimentale e nelle amicizie. Molto brillante la nuova settimana anche per i nativi dell'Ariete e del Toro, entrambi ben supportati dall'Astrologia del periodo. Invece sotto le attese i prossimi sette giorni per gli amici del Cancro, potenzialmente sotto stress sia nella vita sentimentale che riguardo la forma fisica.

Allora, visto che abbiamo già anticipato qualcosa in merito ai segni fortunati e non, relativamente ai sette giorni in analisi, a questo punto iniziamo subito ad analizzare nei minimi dettagli le predizioni zodiacali da lunedì 2 a domenica 8 marzo messo in relazione con i segni dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche da Ariete a Cancro

Ariete: voto 9. Un brillante periodo vi aspetta, scandito da una bella e positiva Luna in transito in Cancro, in Leone ed infine in Ariete. L'Astro d'Argento promette il meglio nello sport, nei divertimenti, nel tempo libero e nell'amore: spumeggianti e maliziosamente seduttivi non passerete certo inosservati, ma sarà il partner ingelosito a tenervi sotto controllo.

Cene, balli, feste, concerti o spettacoli animeranno la serata. Notizie da molto lontano per il lavoro.

Toro: voto 7. Una settimana all'insegna dell'armonia ed del buon equilibrio interiore renderanno piacevoli gli incontri di questa settimana, ad ogni livello. Si prevede un esito molto favorevole di un incontro di lavoro a metà periodo. Se siete invece alle prese con esami o concorsi, datevi da fare: non rimpiangerete il tempo trascorso sui libri.

Il vostro fascino miete molte vittime, parlando in merito all'amore, ma sarete così esigenti da non accontentarvi della semplice attrazione fisica, pretenderete di più.

Gemelli: voto 6. Stress e agitazione caratterizzeranno le prossime sette giornate a venire. Ovviamente non tutte saranno impegnative. In generale, meglio non fare troppo caso alle persone che sembrano quasi tutte così nervose. Con la Luna in disarmonia mercoledì e giovedì, aspettatevi code in mezzo al traffico o arrabbiature forse anche un po' eccessive.

Rilassatevi con una tiepida tisana di camomilla e di passiflora: vi aiuterà ad annullare l'ansia e a fare dolci sonni restando tranquilli e beati.

Cancro: voto 5. Mettete in conto una forma fisica non eccellente e momenti di scontento nella vita sentimentale. Questo è quanto annunciano per voi le predizioni astrali per questa settimana. Vi troverete forse a dover fare i conti con la stanchezza, magari con un imprevisto sul lavoro o con un insolito desiderio di libertà dai legami e dai doveri che questi comportano. Meglio evitare notti folli e stravizi a tavola; liberate la mente, dunque, non andate in riserva con l'energia fisica.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: voto 6. Che settimana vi aspetta? Un periodo caratterizzato da un po' di stanchezza iniziale, in cui potrete trarre beneficio da attività e occupazioni che non richiedano troppo impegno. Poi a metà periodo una sorta di pausa da vivere con serenità, giusto per dare il tempo alle batterie un po' esaurite di ricaricarsi. Si può avere di più ma, facendo buon viso a cattivo gioco, potrete sbrigate un'infinità di questioni pratiche.

Vergine: voto 6. In generale: le predizioni zodiacali settimanali per la Vergine prevedono sette giorni buoni, ma non troppo.

La vostra saggezza fa sì che siate ricercati da amici e conoscenti. Chi vi chiede un consiglio, chi un appoggio: e voi avete un sorriso per tutti. Non sapete dire di no e spesso sottraete tempo a voi stessi per dare una mano a chi vi chiede aiuto. Più che premere sul tasto della seduttività, questa settimana sarebbe da dare più sostegno ai sentimenti: al momento in coppia appare più produttivo puntare sulla condivisione di interessi che non al puro 'battibeccare'.

Bilancia: voto 10. Gli astri per la settimana dal 2 all'8 marzo vi garantiscono tanto buonumore e una vita sociale giocosa e sicuramente effervescente.

Si prevedono scambi d'idee brillanti con gli amici, incentrati su tematiche d'ampio spessore. Allegria e chiasso, entro le regole del buon gusto. A gonfie vele la vita di coppia con le solite problematiche risolte senza troppo sforzo. Chi è solo, provi caute manovre d'avvicinamento, facendo leva sulla simpatia, sulla comunicativa e su un pizzico di faccia tosta: questa settimana sarete vincenti su tutto!

Scorpione: voto 9. La sorpresa della settimana? Eccola: per molti single una love story nuova di zecca, da vivere in libertà e spensieratezza. Se avete già un partner, invece, una magica intesa rafforzerà il rapporto a due, dopo un periodo non molto facile.

Combattete lo stress con qualche tecnica di rilassamento. Non esagerate con le spese, tanto meno a tavola: evitate grassi saturi e alla carne preferite pesce e uova di giornata.

Previsioni astrali da Sagittario a Pesci

Sagittario: voto 7. Faticherete a ingranare, ma durante la metà della settimana le cose miglioreranno e la serenità si ristabilirà grazie alla gentilezza di una persona cara. Un bigliettino simpatico, un gesto affettuoso faranno sparire l'inquietudine e vi sentirete più sereni. Vi sentirete sicuri di voi stessi a fine settimana, certi delle vostre risorse e capacità: questo si rifletterà sulle vostre attività quotidiane.

Una gioia in amore tra venerdì e sabato.

Capricorno: voto 6. Luna e Venere vi girano le spalle proprio in questo periodo e insieme si accaniranno contro il vostro segno. Avrete una patata bollente da spellare: un chiarimento con qualcuno che avete finora evitato potrebbe finalmente riparare ad un vostro errore del passato. In amore remano contro di voi abbagli e sbalzi d'umore. La vita sentimentale richiede impegno e cura, specialmente se una terza persona vuole infilarsi nella coppia.

Acquario: voto 6. Questa settimana le predizioni zodiacali invitano a tirare fuori tutta la docilità e la pazienza che avete, per sopperire all'energia nefasta e nervosa della Luna disarmonica nei confronti del segno.

L'errore più grande sarebbe di rispondere malamente a qualcuno che cercava soltanto un'informazione o magari di aiutarvi. Il momento non è il migliore per fare scelte azzardate, siatene coscienti e regolatevi. Il cuore per 'certe cose', potrebbe essere troppo affaticato anche se siete allenati.

Pesci: voto 8. Le predizioni zodiacali della settimana dal 2 al 8 marzo indicano un cielo astrale ottimo, quasi al limite della perfezione. Cose che al mattino vi sembreranno impossibili da portare a buon fine, con l'avanzare della giornata tutto si rasserenerà e voi avrete in cambio ottime soddisfazioni.

Nel lavoro farete davvero faville: non solo sarete iperattivi, non solo avrete idee a bizzeffe e progetti uno più interessanti dell'altro, ma godrete anche una specialissima determinazione che vi renderà vincenti in qualunque circostanza. Bene l'amore.