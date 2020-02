Le predizioni zodiacali di marzo 2020 pongono l'attenzione sul terzo mese dell'anno, il quale risulta essere favorevole ai nati sotto il segno dei Gemelli. Ottime possibilità per i nati in questo bel segno di Aria, con successo soprattutto in amore e da metà mese anche sul lavoro; più complesso il fattore salute, con picchi poco confortanti nella prima decade. Finalmente qualcosa si muove sul fronte sentimentale anche per i nati nel segno del Cancro: la seconda settimana di marzo sarà favorevole ai rapporti affettivi e anche nelle amicizie in generale.

Fine periodo travolgente anche per quelli del Toro, con passione e sensualità alle stelle.

A questo punto iniziamo ad analizzare nei minimi dettagli le predizioni zodiacali del mese di marzo per tutti i segni, valutando nel complesso i prossimi trenta giorni mettendoli in relazione con i segni dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche marzo, da Ariete a Cancro

Ariete: voto 6. Le predizioni zodiacali per il mese di marzo vedono proseguire la fase di grande energia e di rinascita iniziata alla fine di febbraio.

L'invito per alcuni nativi è di tenere sotto controllo le spese impreviste. Molti di voi Ariete devono provvedere alla famiglia o dare dei soldi ad un’ex, se separati. Spese maggiori tra il 4 il 21 del mese. Poi via libera a ciò che vi piace, con l'invito a cercare di non fare il passo più lungo della gamba. Non è il caso di lanciarsi in avventure attorno al 7 del mese, giorno faticoso e sotto pressione da astri negativi.

Marzo regala grandi energie dal 15 in poi. Non fatevi cattivo sangue con eventuali discussioni.

Toro: voto 8. Per il Toro le predizioni astrali per il mese di marzo segnalano che chi tra voi ha accettato un lavoro impegnativo, in questi giorni è al settimo cielo. Qualche soldo in più proviene da un’attività commerciale. Giorni migliori tra il 3 ed il 10 del mese. Fortuna in amore il giorno 7 marzo: forse una giornata davvero speciale in quanto a passione e sensualità, oltre ogni attesa.

Sembra che le fatiche siano ricambiate da ottime soddisfazioni, in ogni campo. Impegni e qualche cambiamento in arrivo in famiglia. Turni speciali faticosi, lavori part-time e una conferma in arrivo a breve per chi ha da poco iniziato un'attività. Meglio moderare un po' le aspettative il prossimo mese di aprile.

Gemelli: voto 10. Le predizioni zodiacali di marzo a voi dei Gemelli indicano che tanto è stato fatto in fatto di sentimenti, ma ancora tantissimo c'è da fare. Il cielo è ottimo il 9, 10, 19 e 28 del mese: l’ambizione e la voglia di amare è al massimo. I blocchi dello scorso mese sono superati, pertanto il periodo è molto generoso se cercate una nuova occupazione nel lavoro.

Stelle magnifiche per i giovani alle prime esperienze sentimentali. Le stelle aiutano nelle scelte di coppia: periodo di marzo molto valido per tentare la fortuna, ma senza esagerare.Tutto è possibile dal 9 al 21 del mese, con qualcosa di molto importante che potrebbe accadere a fine periodo.

Cancro: voto 9. L’Oroscopo del mese a voi Cancro è molto favorevole per ciò che concerne l'amore e il lavoro. Il periodo mostra che l’ondata favorevole procede e può aiutarvi nelle conquiste di nuove emozioni, alcune davvero molto speciali. Questioni patrimoniali potrebbero sbloccarsi: arrivano buone notizie per chi è in attesa di soluzioni con buoni affari in questo mese per chi ha un’attività avviata.

I giovani hanno più voglia di applicarsi e ottengono migliori risultati anche in esami impegnativi. Fortuna presente nei giorni 18, 20, 21 e 23 marzo. Chi ha un’attività di contatto con il pubblico dovrà seguire corsi di aggiornamento.

Predizioni zodiacali del mese, da Leone a Scorpione

Leone: voto 7. L’oroscopo del Leone per il mese di marzo segnala un grande recupero sia fisico che sentimentale. I più coraggiosi che hanno intrapreso attività nuove sono più sicuri dei risultati. Se necessario sollecitate eventuali cambiamenti, ovviamente fatti oculatamente. Marzo è il mese di grande movimento, stancante si, ma che porta risultati ottimi in alcune questioni a livello familiare e lavorativo.

Sembrate in pace con voi stessi il 16 e il 18 del mese: potreste ricevere più proposte o inviti a fare affari interessanti. Occhio ai giorni 9 e 10 di marzo, fortunati solo a metà. Il 18. il 19 e il 28 invece, alcune situazioni potrebbero diventare favorevoli se prese per tempo. Soluzioni importanti in arrivo, ma solo a pochi prescelti: a chi si chiude un cerchio, uno migliore è pronto ad aprirsi.

Vergine: voto 6. In generale, le previsioni zodiacali di marzo per il segno della Vergine mostrano un quadro astrale positivo. Non ci sono più remore o ansie nel periodo a cui prestare attenzione: forse avete già avuto una buona notizia oppure sta per arrivare.

Tenete sotto controllo la cassetta delle lettere. Anche nei lavori più monotoni si evidenziano motivazioni nuove o cambiamenti al vertice. Un cambiamento netto è auspicabile a metà mese a chi ha intrapreso di recente un nuovo progetto: può contare a breve su un grande successo. Qualcuno perseguirà nel periodo una laurea tra le più richieste dal mercato. Giorni migliori l’11, il 12 e il 21 marzo. Un po’ di disagio intorno al 26, ma è roba da poco. Qualche soldo arriverà probabilmente più dal 3 al 20, giorni buoni anche per riavere un prestito o ottenere una soddisfazione in ambito lavorativo.

Bilancia: voto 6.

L’oroscopo di marzo per il segno esorta alla prudenza nelle spese, che potrebbero essere più pesanti da sopportare dal 3 al 20 del mese. Il 7 marzo dovrete affrontare un piccolo problema, forse vi arriverà un addebito inatteso. State maturando una certa stanchezza nei confronti del lavoro, siete annoiati, vorreste maggior stima e riconoscimenti: calma, presto troverete qualcuno disposto a premiare i vostri sforzi. Non fate il passo più lungo della gamba però, ma siate pazienti e tranquilli. In amore il periodo vi vedrà positivi tra la prima metà e la seconda del mese, con gli ultimi quattro giorni di marzo davvero superbi.

Scorpione: voto 6. Le predizioni astrali per il mese di marzo vedono il perdurare di una lieve perplessità. In alcuni casi potranno esserci delle difficoltà di carattere burocratico o legale prima della conclusione di una vertenza o della riscossione di una somma. Non preoccupatevene, anche se questo potrebbe riaccendere una disputa mai risolta. Sappiate che le risposte arriveranno e saranno a vostro favore. Tuttavia marzo sarà anche il mese dei sentimenti e dell'amicizia: la seconda settimana siate malleabili e pazienti con il partner. Single, troverete l'amore a fine mese o massimo entro aprile.

La salute è promettente.

Previsioni del mese di marzo, da Sagittario a Pesci

Sagittario: voto 6. L’oroscopo del Sagittario per il mese in analisi segnala stelle ottime per impostare progetti immediati. Le persone possono aiutarvi a risolvere un problema che portate avanti da un pezzo. Avete trovato il ritmo giusto e state meglio con gli amici e soprattutto in ambito familiare. C’è meno tensione nei rapporti lavorativi e più opportunità per fare alcune richieste. Se dovete rapportarvi con qualcuno che conta muovetevi subito, non aspettate aprile, che sarà troppo tardi per riscontri positivi. In campo affettivo slegate il cuore da inutili dubbi o supposizioni e lasciatevi andare alla passione.

Capricorno: voto 6. Le predizioni astrali per il segno del Capricorno segnala a marzo un certo nervosismo causato dall’opposizione di astri non troppo a favore, specie nei nati a metà o fine mese. I giorni migliori del mese sono quelli compresi tra il 20 e il 30, con l'eccezione del 15 e del 17 altrettanto positivi. Se ci sono stati problemi o discussioni per i soldi, magari discussioni tra amici o soci di lavoro, cercate un accordo che soddisfi tutti. Tra le giornate più stancanti il 10 e l'11 del mese. Avrete voglia di fare e qualcuno di voi manderà tutti a quel paese... Frenate, potrete ottenere ciò che volete senza andare in escandescenza.

Amore in risalita da metà mese.

Acquario: voto 6. L’oroscopo di marzo per i segno dell'Acquario sconsiglia di agitare troppo le acque in ambito lavorativo. Nessun grosso evento in vista, i cambiamenti attesi si fanno attendere. Non siete soddisfatti ma in situazioni astrologicamente pesanti e nervose come questa insistere sarebbe un errore. Fortunatamente però l’agitazione durerà solo pochi giorni e nei due mesi successivi, cioè di aprile e di maggio tutto tornerà a splendere. L’invito è alla massima calma in amore: potreste trovare un partner fuori di testa e poi pagare le conseguenze. Salute in crescita.

Pesci: voto 6. Le predizioni zodiacali di marzo per il segno dei Pesci indicano un mese ottimo per i sentimenti: l'invito è quello di partire verso nuove avventure. I nativi del segno ultra quarantenni o chi ha una attività propria, deve darsi da fare nei prossimi giorni perché dal 15 in poi le cose cambieranno in meglio e farsi trovare preparati sarà cosa buona. Grandi stelle splendono in questo cielo per i giovani in amore. Il portafogli forse piange un po’ per alcuni nativi, ma presto risolverete diverse difficoltà. Una prima spinta fortunata parte dal giorno 8, la seconda dal 14. Forse intorno al 21 arriverà una sorpresa che ricorderete per un pezzo...