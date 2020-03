La rivalità tra Sossio Aruta e Antonio Zequila risulta essere sempre più goliardica, Patrick ha organizzato una sfida a carte tra i due concorrenti. L'ambiente ha ricordato quello di un incontro di boxe, con i due protagonisti presentati come due pugili di caratura mondiale. Adriana Volpe è stata la presentatrice del match, ad avere la meglio è stato Antonio che ha simpaticamente sbeffeggiato Sossio: "Sono io il re della casa".

La sfida tra Antonio Zequila e Sossio Aruta

L'incontro di carte ha visto come protagonisti i due leader riconosciuti presenti all'interno della casa, entrambi hanno messo tutta la loro simpatia e la loro competitività per prevalere sull'altro.

Antonio e Sossio sono già diversi giorni che non se le mandano di certo a dire, per la supremazia all'interno del Grande Fratello Vip. Adriana Volpe ha presentato i due sfidanti, come campioni conclamati del gioco, favorendo il loro riscaldamento. Sono stati presentati anche i rispettivi coach, Patrick dalla parte dell'ex calciatore e Andrea Denver dalla parte dell'attore napoletano.

Adriana è passata poi a salutare tutti gli spettatori d'eccezione, Fabio Testi ha sostenuto di parteggiare per Antonio Zequila, mentre Fernanda Lessa ha confermato tutto il suo sostegno per Sossio Aruta.

La sigla è stata affidata a Valeria Marini che ha interpretato Gloria Gaynor in 'I love you baby', sono quindi entrati i due sfidanti in maniera davvero eclatante e spettacolare. E' stato promosso a giudice della gara l'imperturbabile Aristide, che con estrema serietà ha visionato la correttezza delle carte. Antonio ha affermato di dedicare l'eventuale e ipotetica vittoria alle persone che stanno vivendo un momento per niente facile, Sossio ha sostenuto di provare a vincere per la squadra che lo ha sostenuto.

Lo svolgimento del gioco e la proclamazione del vincitore

Adriana ha commentato la strategia di gioco di Sossio, ritenendola molto rischiosa e avventurosa. Patrick ha risposto dicendo che l'ex di Uomini e Donne è partito piano per arrivare forte alla vittoria. Antonio è andato subito nettamente in vantaggio e ha conquistato punti importanti, Sossio ha tentato una difficile rimonta ma il vincitore finale è risultato essere l'attore napoletano.

Zequila ha guadagnato i gradi di leader indiscusso della casa e la possibilità di ricevere un massaggio a quattro mani, ha poi commentato la sfida vinta sostenendo in maniera netta: "Sono io il re della casa". Antonio dopo la vittoria è stato abbracciato e osannato dalla sua squadra e da tutti i suoi tifosi, che lo hanno incoronato come re del Grande Fratello Vip quarta edizione. Nel frattempo Patrick Ray Pugliese ha consolato Sossio Aruta, quest'ultimo ha finto un pianto disperato a causa dell'onta ricevuta e della sconfitta subita. Ci sarà sicuramente una rivincita.