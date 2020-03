La prima sestina dello zodiaco per quanto riguarda il periodo del weekend di sabato 28 e domenica 29 marzo 2020 si presenterà abbastanza tranquilla, con molti episodi amorevoli e colmi di tenerezza sul fronte affettivo come nel caso dei nati dell'Ariete e dei Gemelli, ma anche con degli scompensi economici e lavorativi per il segno della Vergine.

I favoriti saranno i nati del segno del Leone, sul piano mentale quelli del Toro.

A seguire, le previsioni dall'Ariete alla Vergine per il fine settimana.

Amore al 'top' per il segno dell'Ariete

Ariete: “amore” sarà la parola chiave di questo fine settimana, ricco non soltanto appunto di complicità nella coppia, ma anche per quanto riguarderà gli affetti in generale. Ottime le prospettive di fare conquiste, ma prestate attenzione a qualche dettaglio che potrebbe sconvolgere i vostri “piani”.

Toro: relax, serenità e una grande dose di voglia di trascorrere del tempo in modo produttivo. Saranno quindi favoriti gli studi, anche se in un modo non troppo eccessivo, e la mente sarà più curiosa ed attenta del solito.

Meglio tenere d'occhio la salute e non eccedere con gli sfizi per non affaticare il corpo e la salute in generale.

Gemelli: finalmente questo fine settimana vi darà qualche sorpresa in campo affettivo e novità sul campo economico. Dovreste essere più positivi e pensare ai progetti futuri nel sabato, mentre la domenica ci sarà molto più spazio al riposo. Provate a ricaricare le batterie prendendovi cura di voi stessi e del vostro corpo.

Ci sarà molta riflessione da parte del segno del Cancro

Cancro: avrete a che fare tutto il weekend con una persona che finalmente vi saprà ascoltare senza giudicarvi e senza essere troppo puntigliosa. La riflessione sarà quindi il punto focale del sabato, mentre si faranno strada le esigenze di un eventuale chiarimento con la persona amata. Ci saranno dei momenti di tensione abbastanza difficili da superare.

Leone: il lavoro e l'amore andranno perfettamente di pari passo con la vostra voglia di dedicarvi ad ogni aspetto della vostra vita. Se il primo vi darà solamente qualche piccolo ostacolo sul fronte pratico, il secondo sarà indispensabile per mantenere l'umore ottimo e la mente carica e determinata. Sicuramente non farete altro che migliorare.

Vergine: purtroppo si verificherà un calo dei guadagni abbastanza preoccupante, perciò dovrete fare in modo che i conti tornino almeno per questo momento così difficile. Evitate di spendere i soldi per acquisti inutili o per eventuali viaggi che fareste meglio a rimandare.

Troverete inaspettatamente un valido appoggio da parte del partner.