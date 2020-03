Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 14 marzo e le previsioni astrologiche della giornata di sabato per tutti i segni dello Zodiaco. I nativi dei Gemelli devono sfruttare questo periodo critico per dedicarsi alle cose che fino ad adesso hanno trascurato. Le persone del Cancro devono fare i conti con i propri sentimenti d'amore. Segno per segno, l'astrologia della giornata d'inizio weekend e le previsioni astrali su amore e lavoro.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Nonostante il periodo critico che tutti i segni zodiacali stanno vivendo, voi dell'Ariete desiderate che il vostro partner condivida con voi momenti piacevoli, che vi faccia sentire protetti e che abbia voglia di fare progetti concreti che riguardano la famiglia.

Per il romanticismo dovete attendere un bel po', magari a primavera inoltrata il vostro partner potrebbe sorprendervi. Coloro che lavorano in questo periodo difficile devono mantenere i nervi saldi, anche di fronte a qualche imprevisto. Se vi trovate in un posto buio e pensate di essere stati seppelliti, in realtà siete stati piantati. Presto germoglierete.

Toro – Avete tutto il tempo per dialogare con le persone che vivono sotto il vostro tetto o con gli amici sui social network. Se ci sono cose da chiarire, chiarite, e se dovete approfondire i vostri punti di vista, approfonditeli.

Tra una chiacchierata e l'altra, potreste scoprire il piacere di una compagnia che avete trascurato prima della pandemia. Se nella vostra relazione manca, potreste inserire qualche momento romantico e tenero. Occhio a non pensare che in altri giardini troverete quello che manca nel vostro. Lasciate passare questo periodo e poi capirete. In campo lavorativo dovete affrontare gli imprevisti, ma per fortuna avete la capacità di trovare un rimedio a ogni cosa e di portare avanti i compiti che vi spettano.

Dovete imparare a sopravvivere anche nei momenti bui, perché proprio quei momenti che forgiano il vostro carattere.

Gemelli – Sfruttate questo periodo difficile per dedicarvi alle cose che avete trascurato prima di questa pandemia. Abbiate più cura di voi stessi, approfittate di questo periodo in corso per soddisfare i vostri bisogni e dare voce ai vostri sogni, desideri, progetti per il vostro futuro.

La vostra vita familiare è più vivace del solito ed è proprio in questo settore che dovete concentrare tutti i vostri sforzi. Nonostante qualche preoccupazione, migliorano molto i vostri rapporti familiari. Se state cercando un nuovo lavoro dovete aspettare tempi migliori. Anche nei momenti critici imparerete ad apprezzare le cose belle alle quali non prestavate attenzione.

Previsioni di sabato 14 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – L'amore sta attraversando un periodo non molto facile, potreste provare sensazioni diverse per il vostro partner oppure provare attrazione mentale per qualcuno e attrazione fisica per qualcun altro.

Insomma, nel vostro cuore potrebbe esserci un po' di subbuglio. Dunque, l'oroscopo consiglia di non prendere alcun tipo di decisione, almeno finché non siete certi su cosa vorreste davvero. Non date peso a nulla e vivete le esperienze con leggerezza, ma senza mai lesinare sull'impegno. I lavoratori sono più stremati che mai, e vorrebbero rilassarsi e svegliarsi quando la pandemia sarà finita. Non dovete mai gettare la spugna. Oggi sarà difficile, domani lo sarà ancora di più ma dopodomani splenderà il sole.

Leone – Se fra voi e il partner c'è amore, questa giornata scorre tranquilla. In caso contrario, diventa turbolenta.

Tuttavia, anche le coppie più rodate devono riflettere a fondo sul loro rapporto, trovare un modo per far riemergere la complicità di una volta e di tenere in piedi la relazione d'amore. Se lavorate in questo periodo avete una discreta energia che vi aiuterà a portare avanti i vostri doveri. Le vostre prestazioni mentali non sono a top, ma ve la caverete bene. Per i lavoratori è una brutta giornata, ma non è una brutta vita.

Vergine – Vi aspetta un periodo poco lineare. Molti di voi vivono una situazione contraddittoria, invece, gli altri alternano momenti di maggiore dolcezza ad altri di gelosia.

Dalla vostra parte avete la lucidità e la capacità di essere chiari e diretti. Affilate le unghie per il settore economico e professionale. Visto il periodo difficile che il mondo sta vivendo, nessuno vi vieta di organizzare progetti per la vostra carriera e il vostro lavoro, aumentare i contatti e migliorare la comunicazione soprattutto via web. Non dovete temere i momenti difficili, perché il meglio viene proprio da lì.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questo periodo sognate l'amore vero oppure di abbracciare la persona del vostro cuore. Se avete la fortuna di vivere un rapporto più unico che raro, allora fate attenzione a non rovinarlo con la vostra gelosia o i vostri dubbi.

Potreste trovarvi in una situazione di nervosismo, irrequietezza, insoddisfazione. Basta un gesto affettuoso per sconfiggere l'irritabilità. Spetta a voi scegliere se far prevalere la fiducia o il sospetto. Fate spazio alla riflessione e pianificate programmi e strategie per i prossimi mesi. Non sottostimare mai il potere di un 'Ti amo' detto con sincerità.

Scorpione – Avete voglia di una storia completa, che vi faccia sognare, che vi offra quelle sensazioni profonde che desiderate da qualche tempo. L'Oroscopo non esclude la possibilità che i vostri desideri diventino realtà, magari tra qualche mese.

Fate attenzione, però, a non rivaleggiare con la persona interessata. Occhio a fine mese, le emozioni saranno incandescenti. Coloro che lavorano anche in questo periodo complicato devono stare attenti e raddoppiare la concentrazione. Se controllate con scrupolo i dettagli, arginerete gli imprevisti.

Sagittario – Dovete essere orgogliosi di voi stessi e per come state affrontando questo periodo di restrizione. State iniziando ad apprezzare ciò che trascuravate prima di questa pandemia. Vi siete impegnati anche ad approfondire i rapporti con il vostro partner, la vostra famiglia e i vostri amici.

Questo dimostra chi siete veramente. Molti vi chiederanno aiuto e consigli, soprattutto tramite social network. La vostra passionalità potrebbe essere una marcia in più, se prenderà la via del rinnovo e delle abitudini di coppia. Evitate di diventare compiacenti, però. Il vostro quadro astrale per il lavoro e il denaro, resta sempre favorevole e beneaugurante anche inquesto periodo complicato.

L'oroscopo di sabato 14 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Anche se di solito siete timidi, in questo periodo riuscite a forgiare il vostro carattere e a mostrare più sicurezza. Dunque, se c'è una persona che ha rapito il vostro cuore, cercate di portare avanti la vostra conoscenza tramite i social.

Quando il sole irradierà questo periodo buio, potrete darvi un appuntamento per vedervi finalmente dal vivo. Fate attenzione, però, ai pettegolezzi, ai commenti derisori di persone che vogliono solo mettere zizzania tra voi e la persona interessata. Se durante l'anno non avete molto tempo, potreste sfruttare questo periodo di restrizione per dedicarvi ai vostri hobby.

Acquario – L'amore è il vostro cruccio, forse perché volete emozioni più profonde oppure fare qualche cambiamento nel vostro rapporto di coppia. Insomma, qualunque sia il motivo, forse non sarete del tutto soddisfatti. Di buono avete la lucidità mentale che vi permette di esaminare freddamente la situazione e di trovare la soluzione giusta.

Potete, quindi, prendere le decisioni migliori per il vostro futuro affettivo. In campo lavorativo dovete prestare maggiore attenzione ai dettagli e affrontare testa alta ogni difficoltà, consapevoli che state seminando per il vostro futuro.

Pesci – Periodo di riflessione. Le energie di oggi suscitano le emozioni di tutti i nativi di questo segno. Potreste desiderare di non essere coinvolti in qualsiasi argomento o conflitto. Se chiedete consiglio a qualcuno, molto probabilmente riceverete un riscontro. Per voi è meglio trascorrere un po' di tempo da soli con un buon libro o con una serie tv. Domani dovrebbe essere una giornata calma e ideale per chiarire con le persone amate.

Sforzatevi di essere più ottimisti del solito. L'oroscopo consiglia di incoraggiare voi stessi, di credere di più in voi stessi, di amare incondizionatamente voi stessi. Mai dubitare di ciò che realmente siete.