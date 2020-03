L' oroscopo del giorno 1 aprile 2020 è pronto a dare dritte e consigli in merito al probabile andamento di questo nuovo mercoledì in calendario. Curiosi di scoprire le previsioni astrali sul terzo giorno dell'attuale settimana? Certo che sì, altrimenti non sareste qui a leggere le nostre predizioni quotidiane. Bene, allora passiamo subito a dare a Cesare quel che è di Cesare iniziando a mettere la spunta sull'indice di positività/negatività messo in conto ai segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale.

Precisamente ad essere analizzati in questo contesto, soprattutto per chi non avesse ben chiaro di quali simboli astrali si tratti, saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In questa fase a gongolare, grazie alla prima posizione in classifica equivalente alla 'top del giorno', senz'altro gli amici nativi in Pesci. Altrettanto ottima la partenza del nuovo mese di aprile, come in parte già anticipato nel titolo, per due favoritissimi segni: Scorpione e Acquario.

I predetti simboli astrali potranno certamente contare su effemeridi di un certo spessore, in questo contesto pertanto entrambi meritatamente valutati in giornata a cinque stelle. Invece, secondo quanto esposto nell'Oroscopo di mercoledì 1 aprile, gli astri annunciano un difficile periodo per i nati nel segno del Capricorno, in questo frangente valutato con le due stelline riservate ai frangenti negativi.

Vediamo allora di scoprire qualche indizio in più spulciando in profondità le predizioni astrologiche sul quotidiano, subito dopo aver dato spazio alla classifica con le stelline del giorno.

Classifica stelline 1 aprile 2020

La nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 1° aprile 2020 è stata appena svelata. La scaletta relativa mostra in primo piano il segno dei Pesci, come già annunciato in apertura valutato al 'top del giorno' in questo giro di boa di metà settimana.

A seguire tutti gli altri segni che andremo subito a confermare (alcuni già svelati in anteprima in apertura) nella tabella preposta all'uopo. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: NESSUNO

★★: Capricorno.

Oroscopo mercoledì 1 aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. La giornata in analisi in questo contesto si prevede abbastanza sostenibile o discretamente agevole per molti di voi Bilancia. Giocate pure d'anticipo sugli eventi avendo la consapevolezza di poter uscire quasi sempre vincenti.

Intanto, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, se doveste avere necessità farvi valere in una discussione di lavoro, ebbene questa potrebbe essere la giornata giusta. Alterchi con un capo o qualcuno 'che conta' potrebbe indicare che qualcosa sta cambiando. Preparate qualche progetto per l'autunno perché qualcuno tra voi dovrà ripartire da zero. Curate l'alimentazione e l'estetica evitando i lavori pesanti o sport da camera estremi. In questi giorni lo stress può farsi sentire anche troppo, perciò fino a domani mattina (giovedì) bisogna evitare rischi inutili.

Scorpione: ★★★★★.

Le predizioni astrologiche del giorno indicano il profilarsi di una buona giornata all'orizzonte, soprattutto per via della specularità positiva posta in essere sia da Venere che da Mercurio. Questa parte della settimana quindi, contrariamente a quanto capita normalmente, sarà abbastanza agevole per alcuni di voi nativi: lasciarsi andare a sogni o illusioni potrebbe essere un ottimo metodo per favorire un po' di relax mentale. Un periodo piacevole per tutta la famiglia invece potrebbe prender piede da metà pomeriggio: con una persona della Vergine potreste costruire qualcosa di buono da mettere in pratica non appena questo 'periodaccio' finisca.

Sappiate che aprile rimetterà in gioco la vostra sensualità. Molti di voi sono fisicamente piuttosto forti, pertanto se ci sono stati in precedenza problemi di lavoro o d'amore, è normale che adesso dobbiate recuperare: d'obbligo fare le cose con calma.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del giorno 1° aprile al Sagittario indica l'arrivo un periodo abbastanza efficace. Diciamo che, se non proprio perfetto questo mercoledì di inizio mese di aprile si preannuncia discretamente buono, quanto basta per andare avanti in modo convincente buona parte delle incombenze quotidiane. Pazienza e prudenza pertanto consentiranno di raggiungere alcune delle mete in agenda, forse non proprio quelle più ambite, ma sicuramente quelle più importanti per voi o per la vostra famiglia.

In questa giornata vi chiederete senz'altro come stia procedendo quella certa questione (che solo voi sapete) rimasta in sospeso. Controllate ogni cosa personalmente non fidandovi assolutamente di nessuno: il motivo? Ebbene, qualcuno non è stato leale con voi e adesso potrebbe venire fuori in tutta la sua malcelata arroganza. Qualche spesa di troppo poi potrebbe rendere il periodo poco gradevole a qualcuno della vostra famiglia. Niente drammi, ok? Notizie positive in arrivo con dalla bella Luna che in questo periodo transita nel segno dei Pesci.

Predizioni astrali del giorno 1° aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★. L'oroscopo presume possa arrivare una giornata in gran parte negativa, anche se non del tutto ovviamente. Diciamo che in sostanza è questo che hanno fatto presagire le stelle nei riguardi del vostro segno. In questo caso, l'Astrologia consiglia di stare fermi e non fare nulla in più di ciò che serve per andare avanti nella solita quotidianità, sia chiaro. Alti e bassi potrebbero portare un o' di confusione o dare ansie ingiustificate: restate calmi, sappiamo che questa è una giornata 'no', pertanto dovete sforzarvi di essere coscienti di tale situazione e regolarvi di conseguenza.

Alcuni di voi si sentono al centro di un grande cambiamento, per adesso solo un debole presentimento ma molto presto potrebbe trasformarsi in qualcosa di veramente importante. Per qualcuno di prima o seconda decade si profilano eventi di un certo spessore, in arrivo probabilmente entro le prossime due o tre settimane. Non mettetevi assolutamente contro il destino: se qualcosa si è chiuso o si sta per chiudere, vuol dire che non va più bene. Sappiate che per ogni 'potatura' c'è sempre una nuova gemma pronta a crescere: a voi Capricorno sta per arrivare un periodo migliore.

Acquario: ★★★★★. Il prossimo mercoledì sarà buono, si o no?

Certo che si: la giornata in analisi è stata messa in evidenza da effemeridi altamente positive, dunque da considerare a massima positività. Infatti la vostra Carta Astrale vede al top i sentimenti e gli affetti in generale: datevi da fare dunque, perché verranno giorni in cui le stelle non saranno più così tanto generose nei vostri confronti, e allora forse rimpiangerete eventuali occasioni avute e poi lasciate ingenuamente cadere. In base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario intanto, senz'altro il periodo segnala una grande energia positiva in arrivo: qualcuno di voi nativi concluderà questa giornata prendendo una grande iniziativa: da tale atteggiamento potrebbe scaturire una splendida soddisfazione.

E a metà/fine mese di aprile non mancheranno importanti novità nella vostra attività lavorativa: chi è in cerca di occupazione potrebbe coronare finalmente il sogno di una vita!

Pesci: 'top del giorno'. Secondo l'oroscopo del giorno 1° aprile, partirà sicuramente alla grande questa parte della settimana, con un mercoledì di inizio mese davvero molto positivo in tutto e per tutto. Finalmente qualcosa di nuovo, utile e concreto potrebbe presto accadere: se state attraversando una fase della vita molto importante, senz'altro potreste avere un grosso vantaggio dagli astri di questo periodo. L'astrologia sprona affinché siate convinti delle vostre capacità: gli ostacoli di certo non mancheranno, sappiate comunque che non vi fermeranno, anzi, superandoli otterrete ancora più fiducia in voi stessi e nelle vostre forze.

Chi attualmente si sente attivo, magari deciso a tagliare un nuovo traguardo, in questa giornata troverà di certo più di qualche occasione per mettere a segno qualcosa di interessante, specialmente in campo lavorativo o a livello interpersonale. Tutti sanno quanto le emozioni e la sincerità contino per voi Pesci, e per questo siete molto ammirati. Molti gli stimoli per chi è in copia: le tue ansie in parte ingiustificate dei giorni scorsi presto svaniranno. Presto arriverà una conferma importante.