L'Oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2020 è pronto a valutare l'andamento riservato dall'Astrologia ai prossimi sette giorni in calendario. L'augurio è senz'altro quello di portare un po' di distrazione e qualche buona notizia a tutti voi, amici lettori. Intanto iniziamo col dire che, come evidenziato nel titolo, ad essere messi sotto analisi in questo contesto i sei segni relativi all'ultima sestina dello zodiaco. Ansiosi di sapere quali saranno i segni fortunati tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Con consapevole sicurezza le effemeridi del periodo assegnano la posizione migliore in classifica provvisoria ai Pesci (voto 8), seguito a breve distanza dall'Acquario (voto 7). Periodo mediocre invece, senz'altro da considerare sulla linea della sufficienza per Scorpione (voto 6), per il Sagittario (voto 6) e per il Capricorno (voto 6). Di diverso parere le previsioni zodiacali da lunedì a domenica per gli amici nativi della Bilancia (voto 5), costretti in questo caso a subire imprevedibili 'capricci' da parte degli astri.

A seguire le previsioni con i voti e le stelline dei prossimi sette giorni inerenti l'oroscopo settimanale da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: voto 5. Le previsioni astrologiche della settimana a cavallo tra la fine di marzo e l'inizio di aprile contemplano alcune giornate da prendere con le dovute accortezze. Visto il quadro poco raccomandabile, iniziamo proprio con l'evidenziare i giorni considerati 'critici', almeno sulla carta.

Secondo l'oroscopo della settimana la parte peggiore sarà quella centrale e finale con un venerdì da due stelle valutato con il 'ko' e con giovedì e domenica considerati 'sottotono'. Intanto la possibilità di manovra l'avrete nella unica e sola giornata a cinque stelle prevista il 31 marzo, dunque classificata come 'top'. Diciamo che, con ragionevole attenzione riuscirete benissimo a cavarvela: agite e pensate positivo, tutto il resto scorrerà.

Il responso settimanale:

★★★★★ martedì 31 marzo;

★★★★ lunedì 30 marzo, mercoledì 1 e sabato 4 aprile;

★★★ giovedì 2, domenica 5 aprile;

★★ venerdì 3 aprile 2020.

Scorpione: voto 6. L'oroscopo settimanale non riserva sorprese negative nel periodo ma nemmeno di troppo positive. Diciamo che il frangente analizzato sarà da vivere alla giornata, regolandosi di conseguenza. Senza dubbio il periodo non inizierà nel migliore dei modi con un lunedì valutato da 'ko'. Nemmeno troppo favorevole si presume possa essere la giornata di giovedì, indicata con tre stelle. Meritevoli di attenzione, pur non essendo al 100% negativi, i giorni cadenti il 31 marzo, il 3 e il 4 aprile, classificati tutti con quattro stelle.

Ottimo il periodo relativo a mercoledì come anche domenica, segnati entrambi con le cinque stelline indicanti i periodi fortunati. A seguire il riepilogo condensato interessante la scaletta settimanale di vostra competenza:

★★★★★ mercoledì 1, domenica 5 aprile;

★★★★ martedì 31 marzo, venerdì 3 e sabato 4 aprile;

★★★ giovedì 2 aprile;

★★ lunedì 30 marzo 2020.

Sagittario: voto 6. Settimana sostenuta ben poco dalle stelle e solo in determinate giornate. Potrebbero essere in parte difficili da gestire parte dei prossimi sette giorni a venire, ma non impossibili da portare a buon fine. Ascoltate bene carissimi amici del Sagittario, riguardo la settimana in questione, se avete qualcosa di importante da fare o da iniziare, due sole saranno le giornate adatte per farlo: giovedì e domenica, previste positive e portatrici di cinque splendide stelline.

Nelle altre giornate è consigliabile non azzardare o, se possibile, rimandare ad altra data. Per chi non dovesse avere alternative, diciamo di provarci mercoledì, venerdì o sabato, segnati tutti con quattro buone stelle, comunque a rischio. Invece da non considerare proprio le due giornate di inizio settimana: lunedì 30 porterà tre stelle e relativo 'sottotono', mentre quella di martedì farà registrare solo due stelline da 'ko'. Il report a seguire:

★★★★★ giovedì 2 e domenica 5 aprile;

★★★★ mercoledì 1, venerdì 3 e sabato 4 aprile;

★★★ lunedì 30 marzo;

★★ martedì 31 marzo.

Oroscopo e stelline settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: voto 6.

Per voi, carissimi amici del Capricorno è in arrivo una settimana più che altro di attesa, sospesa tra il 'volere' e il 'potere'. L'avvio del periodo è previsto blandamente positivo con un lunedì considerato a quattro stelle, come anche nella normale routine quotidiana saranno giovedì e domenica. Proseguendo verso l'alto, il voto in pagella migliore spetta di diritto a venerdì 3 e sabato 4 aprile, entrambe giornate altamente fortunate valutate nel contesto con cinque splendide stelline positive. Invece, non proprio come nelle attese risultano le due giornate coincidenti in calendario con la parte centrale: martedì 31 marzo e mercoledì 1° aprile saranno da considerare rispettivamente con tre stelline da 'sottotono' e con due stelle relative ai frangenti da 'ko'.

Il riepilogo giorno per giorno nel prospetto seguente:

★★★★★ venerdì 3 e sabato 4 aprile;

★★★★ lunedì 30, giovedì 2, domenica 5;

★★★ martedì 31 marzo;

★★ mercoledì 1° aprile 2020.

Acquario: voto 7. Bene amici, iniziamo pure questo 'tour de force' sulla settimana alla scoperta dei voti e dei giorni migliori, come sempre valutati dall'oroscopo in merito al cielo astrale di ognuno. Per voi Acquario il periodo contemplerà la 'top del giorno' proprio ad avvio periodo grazie al Pianeta Marte: quest'ultimo farà il suo ingresso nel segno lunedì 30 marzo. Proseguendo con lo svelare le giornate più fortunate, sia martedì che mercoledì saranno da considerare altamente positive, degne di essere additate al 'top' e con cinque stelle a corredo.

A seguire, valutati con quattro buone stelline i giorni 2 e 5 aprile, entrambi da considerare in media positività. Per quanto riguarda il periodo poco efficace, l'oroscopo segnala le tre stelle di venerdì 3 aprile valutato con il 'sottotono', mentre potrebbe essere decisamente peggiore sabato 4 aprile, indicato con due stelle da 'ko'. I dettagli concentrati nel prospetto posto a seguire:

Top del giorno lunedì 30 marzo - Marte nel segno ;

lunedì 30 marzo - ; ★★★★★ martedì 31 marzo e mercoledì 1° aprile;

★★★★ giovedì 2 e domenica 5 aprile;

★★★ venerdì 3 aprile;

★★ sabato 4 aprile 2020.

Pesci: voto 8. Gran parte della settimana sarà imperniata su un buon andamento generale, per lo più rivolto verso una costante positiva.

Apriamo il vostro oroscopo settimanale con una bella notizia, più che altro interessante per coloro con eventuali problematiche aperte in campo sentimentale o affettivo in generale: la presenza di una meravigliosa Luna in Cancro, ottima per i simboli astrali di Acqua. Di grande efficienza dunque sarà da considerare la giornata relativa al 1° aprile, in questo caso considerata al 'top del giorno'. Altrettanto ottime, classificate a cinque stelle, lunedì e giovedì. Invece discretamente buone, anche se con i relativi 'se' e gli immancabili 'ma', le giornate valutate a quattro stelle del 31 marzo e del 3 aprile.

Discorso opposto intanto, per le due giornate del weekend: purtroppo per voi Pesci, sia sabato che domenica non saranno positivi in quanto classificati rispettivamente con tre stelle 'sottotono' e con due stelline da 'ko'. Il responso completo a seguire:

Top del giorno mercoledì 1° aprile;

mercoledì 1° aprile; ★★★★★ lunedì 30 marzo e giovedì 2 aprile;

★★★★ martedì 31 marzo e venerdì 3 aprile;

★★★ domenica 5 aprile;

★★ sabato 4 aprile 2020.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

In primo piano la nuova classifica della settimana impostata sul lasso temporale che va da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile. La tabella sottostante è valida come sempre per tutti i dodici simboli dello zodiaco, valutati e messi in ordine decrescente ad iniziare ovviamente dal primo in classifica.

In questo caso ad avere la meglio, astrologicamente parlando, sono i Gemelli, posizionati al 'top' nella settimana in osservazione. Molto bene il Leone al quale spetta meritatamente il secondo posto in scaletta. A seguire, sempre con ottime referenze nel periodo, Cancro e Pesci in terza posizione. Curiosi di sapere la posizione in classifica dei restanti segni? A voi dunque il piacere di scoprire il report astrologico finale, come da copione condensato nell'oroscopo della settimana dal 30 marzo fino a domenica 5 aprile e valido per i segni dall'Ariete fino a Pesci:

1° Gemelli , voto 10 segno al "top della settimana";

, voto 10 segno al "top della settimana"; 2° Leone, voto 9;

3° Cancro e Pesci, voto 8;

4° Ariete, Vergine e Acquario, voto 7;

5° Toro, Scorpione, Sagittario e Capricorno, voto 6;

6° Bilancia, voto 5.

Il report astrologico rilasciato dall'oroscopo settimanale dal 30 marzo fino al 5 aprile, dunque interessante gli ultimi due giorni di questo mese e i primi cinque di aprile è giunto a termine.

Come sempre ci teniamo a far presente che il prossimo incontro con le predizioni settimanali e la classifica con le stelle quotidiane riguarderà il periodo coincidente in calendario dal 6 al 12 aprile 2020.