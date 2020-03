L'Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2020 è pronto a sindacare sulla bontà o meno da attribuire ai prossimi sette giorni in calendario. Oggetto di osservazione da parte dell'Astrologia del periodo, la terza settimana dell'attuale mese. In evidenza in questa sede, come sempre, l'andamento relativo ai comparti legati all'amore e al lavoro, indirizzato ai soli simboli astrali compresi dall'Ariete alla Vergine. Iniziamo pure con una brevissima anteprima generale: curiosi di sapere quali saranno i segni baciati dalla fortuna nei prossimi sette giorni?

Senza ombra di dubbio, questo periodo si preannuncia molto performante per l'Acquario (voto 10), segno meritatamente al 'top della settimana'. In evidenza, altresì, anche altri due baciati dalle stelle: Capricorno (voto 9) e Pesci (voto 8). Vediamo come sono messi i restanti segni e quali gli altri voti attribuiti dalle previsioni zodiacali da lunedì 16 a domenica 22 marzo. In fondo all'articolo come sempre, lo schema relativo alla classifica settimanale di tutti e dodici i segni zodiacali.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: voto 6. Settimana senza novità rilevanti, preventivata sulla media positività. Tuttavia, se cercherete di investire sulle due giornate positive indicate nello schema sottostante, non avrete di che lamentarvi. L'oroscopo della settimana in questo caso consiglia di giocare tutto su martedì e giovedì, periodi ottimi classificati a cinque stelle.

Vediamo le altre giornate come sono state valutate:

★★★★★ martedì 17, giovedì 19 - da sfruttare al massimo;

★★★★ lunedì 16, mercoledì 18, venerdì 20 - giorni altamente positivi;

★★★ sabato 21 marzo - stare calmi, visto il 'sottotono';

★★ domenica 22 marzo 2020 - occhio alla giornata da 'ko'.

Scorpione: voto 7. Valutato abbastanza discretamente quasi tutto il periodo. Assolutamente senza problemi la parte iniziale e finale della settimana, a dare pensiero sarà il percorso centrale.

A voi il responso settimanale e le stelline fino a domenica 22 marzo.

★★★★★ lunedì 16, sabato 21, domenica 22 - pochi problemi, tanta positività;

★★★★ martedì 17, venerdì 20 marzo - mettete in gioco qualcosa di importante;

★★★ mercoledì 18 marzo - periodo 'moscio';

★★ giovedì 19 marzo 2020 - vietato sbagliare.

Sagittario: voto 7. La prossima settimana, considerata da molti come l'anticamera della noia (visto il periodo restrittivo in atto), diciamo che sarà abbastanza discreta. Le stelle consigliano di trasformare questi momenti un po' duri per stare insieme ai vostri cari: fatevi trasportare indietro nel tempo, ricordate i momenti felici, parlate di progetti futuri.

Se non dovesse bastare, consolatevi con la vostra situazione stelline:

★★★★★ lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 - tre ottime giornate;

★★★★ giovedì 19, domenica 22 - periodo indicato a media positività;

★★★ venerdì 20 marzo - poco o nulla dagli astri;

★★ sabato 21 marzo - periodo 'nero' siglato dal 'ko'.

Oroscopo e stelline settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: voto 9. In previsione una settimana positiva, sottolineata dall'ingresso della Luna nel segno. Insomma, un periodo formato da giornate quasi tutte belle e performanti. Unica nota un po stonata, domenica 22 marzo, valutata come 'sottotono', per il resto nulla da dire.

A vostra disposizione, come da copione, le stelline rilasciate per i prossimi sette giorni:

Top del giorno lunedì 16 marzo - la Luna nel segno favorirà i rapporti sentimentali;

★★★★★ martedì 17, giovedì 19 - periodo a tutto tondo con la fortuna;

★★★★ mercoledì 18, venerdì 20, sabato 21 - tutto o quasi nella norma;

★★★ domenica 22 marzo 2020 - una chiusura di weekend segnata dal 'sottotono'.

Acquario: voto 10. Secondo l'oroscopo settimanale l'andamento del periodo sarà eccezionale! Mettete da parte eventuali brutti ricordi e scatenatevi, passando dei momenti fantastici insieme ai vostri cari. Le giornate dovranno scorrere in gran parte serenamente, ma è normale visto che siamo in piena crisi esistenziale.

Vediamo la qualità delle stelline attribuite ai prossimi sette giorni

Top del giorno giovedì 19 (Luna nel segno) e domenica 22 marzo (Saturno nel segno) - priodo indimenticabile;

★★★★★ mercoledì 18, venerdì 20, sabato 21 marzo - poche le preoccupazioni;

★★★★ lunedì 16, martedì 17 marzo - due giornate non male, se prese con decisione.

Pesci: voto 8. La settimana dal 16 fino al 22 marzo sarà in prevalenza positiva, eccetto due sole giornate: curiosi di sapere quali? L'oroscopo settimanale in questo caso annuncia poco favorevoli sia il primo che il secondo giorno del periodo, rispettivamente valutati 'sottotono' e da 'ko'.

Tutto il resto invece sarà una passeggiata. Passiamo a scoprire definitivamente le stelline messe a preventivo:

Top del giorno sabato 21 marzo (Luna nel segno) - weekend all'insegna della felicità di coppia e dell'intraprendenza per chi è single;

★★★★★ giovedì 19, venerdì 20 e domenica 22 - tre giornata altamente favorevoli per eventuali scelte;

★★★★ mercoledì 18 marzo - un giorno da considerare nella norma;

★★★ lunedì 16 marzo - poco da dire o fare, tanto da meditare;

★★ martedì 17 marzo 2020 - mai perdersi d'animo!

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Ansiosi di mettere in chiaro la scaletta settimanale interessante i sette giorni compresi tra lunedì 16 fino a domenica 22 marzo?

Bene, ad esaudire eventuali curiosità oppure a togliere qualche dubbio sarà senz'altro compito della nostra classifica della settimana, valida come sempre in questi casi per l'intero comparto zodiacale. Abbiamo già tolto il velo dal migliore: per i prossimi sette giorni ad avere a pieno titolo la prima posizione in classifica, quindi al 'top della settimana', sarà l'Acquario. Andiamo a scoprire il resto della scaletta completa per tutti i dodici segni dello zodiaco:

1° Aquario , voto 10 segno al 'top della settimana';

, voto 10 segno al 'top della settimana'; 2° Ariete e Capricorno, voto 9;

3° Vergine e Pesci, voto 8;

4° Leone, Scorpione e Sagittario, voto 7;

5° Toro, Gemelli e Bilancia, voto 6;

6° Cancro, voto 5.

Il report astrologico imperniato sull'oroscopo settimanale dal 16 al 22 marzo è giunto al termine.

Non mancate al prossimo appuntamento con le stelle messo in conto al periodo dal 23 al 29 del corrente mese.