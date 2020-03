L'Oroscopo settimanale dal 16 al 22 marzo andrà ad approfondire gli stati d'animo di ciascun segno zodiacale, tenendo conto dei transiti planetari favorevoli. La nuova posizione di Mercurio in Pesci martedì sprigionerà una sensibilità fantasiosa e intuitiva per tutti i simboli d'Acqua, mentre Sole in Ariete garantirà un modo di amare più acuto e vitale nelle previsioni astrali segno per segno.

Luna in Sagittario nell'oroscopo settimanale di marzo

Ariete: la competizione vi stuzzicherà a fare sempre di più e accetterete le sfide con coraggio e nuova intraprendenza soprattutto lunedì.

Sole illuminerà il vostro cielo venerdì e lo spirito d'iniziativa non mancherà di certo per portare avanti i progetti amorosi con successo.

Toro: Luna diventerà vostra alleata per tutta la settimana ed emanerà sensazioni più profonde e affascinanti. Finalmente Mercurio, l'astro della comunicazione, romperà una quadratura sconveniente nella giornata di martedì. E' così che potrete finalmente avviare un dialogo costruttivo, le novità in amore di fatti non mancheranno.

Gemelli: martedì la posizione di Sole sarà benefica per voi e sarete desiderosi di incanalare le energie verso un qualcosa di costruttivo.

Molto carismatici, darete il massimo di voi stessi in amore. Se lunedì sarà un po' nervoso per i sentimenti, poi la situazione sarà in netto miglioramento per tutta la settimana.

Cancro: Luna in opposizione a metà settimana potrebbe sprigionare una certa indecisione e inconstanza nei sentimenti. Dovrete cercare di distaccarvi dai ricordi passati, contando anche sull'aiuto di Mercurio in posizione benefica che renderà l'intelligenza più razionale e al tempo stesso fantasiosa.

Leone: la posizione di Luna dal Sagittario aprirà una settimana più entusiasmante e vitale, sarete così desiderosi di approfondire i vostri spazi con maggiore indipendenza e spirito libero. Finalmente Mercurio romperà un'opposizione pesante per i sentimenti, splendide novità in amore animeranno infatti la settimana vincendo una quadratura di Venere un po' nervosa.

Vergine: Mercurio da martedì sarà in opposizione e potreste essere alquanto incostanti e capricciosi nei confronti dell'amore.

Sole dall'Ariete richiederà maggiore coraggio nell'attuare i progetti in modo più vitale. A metà settimana Luna sarà benefica e regalerà tanta ambizione.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore darete in modo disinteressato, senza pretendere nulla in cambio. Il senso dell'umorismo non mancherà di certo per sdrammatizzare gli eventi con fare ironico. Sole in opposizione nel weekend potrebbe però rendervi un po pigri in amore.

Scorpione: buone notizie saranno in arrivo a metà settimana, inizierà infatti un periodo di ripresa dove potrete scacciare via l'ansia, progredendo grazie all'influenza benefica dei pianeti in Capricorno che avvieranno un cambiamento positivo.

In particolare una Luna molto stabile e concreta sarà presente in questo segno proprio martedì, mercoledì e giovedì.

Sagittario: più sinceri e schietti con Luna nel segno a inizio settimana, vi sentirete molto liberi e guai a coloro che cercheranno di ostacolare la vostra indipendenza. Splendido il trigono che si andrà a formare Venerdì con Sole dall'Ariete che prometterà un amore più vitale.

Capricorno: la nuova posizione di Mercurio gioverà all'amore, allargherà le vedute mentali e consiglierà un'attenzione ai dettagli che farà valutare la situazione amorosa a 360°. Luna nel segno a metà settimana, acuirà il senso di responsabilità rendendovi fedeli e leali.

Attenzione alla quadratura di Sole che potrebbe procurarvi ansia nel weekend.

Acquario: buone novità saranno alle porte ma non dovrete distrarvi, piuttosto dovrete cogliere al volo alcune occasioni capaci di risolvere un problema che vi ha angustiato da tempo. Venere in quadratura potrebbe avviare qualche discussione in amore o con gli amici, ma Sole veglierà sugli affetti da venerdì in poi.

Pesci: Mercurio nella giornata di martedì entrerà nel segno e renderà l'intelligenza più fantasiosa e intuitiva. Questo compagno di viaggio un po strano regalerà un amore più profondo e sensibile. Le emozioni prenderanno il volo soprattutto domenica, con Luna nel segno che farà prendere le decisioni giuste.