L'Oroscopo di domani, lunedì 16 marzo, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La settimana comincerà con un'interessante situazione astrologica caratterizzata dall'ultimo quarto lunare. L'astro luminoso, verso metà pomeriggio, lascerà il Sagittario per spostare la sua attenzione nel Capricorno. Per i segni d'acqua, soprattutto per coloro che appartengono al Cancro, si prospettano 48 ore un po' impegnative dato che in genere non è una passeggiata avere la Luna in opposizione.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 16 marzo

Scorpione - 12° in classifica - Detestate i lunedì, soprattutto se dovrete lavorare anche da casa. La mattinata incomincerà con qualche ritardo e il resto della giornata sarà sottotono. Tuttavia, non dovrete preoccuparvi e nemmeno essere pessimisti. Pensate al futuro. Sono in atto delle trasformazioni personali. Qualcosa attorno a voi, presto non sarà più la stessa. Queste giornate vi sono servite per comprendere una serie di questioni, non a caso avete riflettuto abbastanza.

Qualcuno è in attesa di una scossa che dia una bella smossa alla propria esistenza, altri aspettano una risposta e altri ancora sono preoccupati per il futuro della famiglia. All'interno del rapporto di coppia forse qualcosa non funziona a dovere.

Ariete - 11° posto - Vi aspetta un lunedì così così. Il rischio di perdere la pazienza sarà piuttosto elevato. Dovrete essere abilmente calmi. L'amore va coltivato costantemente, esattamente come un giardino.

Per avere è necessario imparare dapprima a dare. Puntate ai nuovi progetti, tenetevi costantemente aggiornati. Poco alla volta troverete la vostra strada e vi si apriranno degli scenari inimmaginabili. Questo è un periodo destinato a fortificarvi, ma tutto dipende da voi. In questa giornata avrete una gran voglia di passeggiare all'aria aperta. Il nervoso, la noia e lo stress potrebbero indurvi a mangiare più del consueto ma cercate di non farlo.

Bilancia - 10° in classifica - Le previsioni astrologiche dicono che queste sono delle settimane molto difficili e al contempo pesanti. Si sono verificati un sacco di episodi che vi hanno fatto tremare con una foglia. Ma adesso che il peggio è passato sarete più calmi e sereni. Ci sono stati dei litigi in famiglia, delle incomprensioni. Tutto potrà essere chiarito in questa promettente giornata. Mai come ora state apprezzando quelle piccole cose di ogni giorno che avete sempre dato per scontate. Saturno dissonante potrebbe generare noia e irritabilità, ma siete un segno pieno di autocontrollo quindi in queste 24 ore sarete iperattivi.

Leone - 9° posto - In giornata non dovrete trattenere le vostre emozioni. Se vi verrà voglia di piangere, fatelo tranquillamente. In momenti così instabili è facile perdersi dietro a mille dubbi e cadere vittime della noia assoluta. Evitate di scontrarvi con gli altri membri della famiglia e rispettate le divergenze d'opinione. Siate più indulgenti e comprensivi inoltre, non mettete troppa carne a cuocere. In amore cercate di essere più spontanei e maliziosi, non aspettate che sia il partner a fare il passo avanti e sorprendetelo/a. Un pizzico di umorismo non guasta mai e serve ad alleggerire la tensione.

Qualche nativo del Leone vorrebbe gettare la spugna, ma ora più che mai è necessario aggrapparsi ai propri sogni.

Pesci - 8° in classifica - L’oroscopo di domani invita alla massima prudenza. Ultimamente provate un miscuglio di sensazioni, vi sentite agitati, ansiosi e preoccupati. L'amore vi è di conforto ed anche la famiglia, ma chi vive da solo potrebbe sentirsi scoraggiato e triste. Cercate di non pensare al peggio e svagatevi davanti alla televisione. Rivedete daccapo la vostra serie tv preferita oppure leggete un bel romanzo. Presto tornerete a splendere, dovrete solamente avere molta pazienza.

In queste 24 ore dovrete fare affidamento su Sole e Mercurio che vi supportano. Portatevi avanti con il lavoro/studio, cercate di non rimanere indietro soprattutto se avete grandi ambizioni. Entro l'estate un vostro progetto potrebbe realizzarsi.

Cancro - 7° posto - L’Oroscopo del 16 marzo dice che sarà un lunedì impegnativo soprattutto per coloro che lavorano o studiano da casa. Un progetto di coppia è in cantiere da tempo, qualcuno deve sposarsi prossimamente, altri hanno in serbo un bel viaggio e altri ancora devono traslocare. Siete un segno pieno di idee brillanti ma spesso combattete con delle emozioni contrastanti.

In questo periodo siete dispiaciuti per la situazione generale, ma cercate di essere forti per la famiglia e gli amici. Se avete tempo da vendere, utilizzatelo per ricercare dei nuovi hobby e/o per mettere nero su bianco un progetto produttivo. Per quanto riguarda l'amore, in questi giorni ci sono coppie che si sono riscoperte più unite che mai e altre che invece stanno discutendo quotidianamente e sembrano sul punto di rottura.

Oroscopo del giorno

Toro - 6° in classifica - Venere nel segno promette bene a livello amoroso, ma per i single ci sarà ben poco spazio d'azione. È un periodo in cui vi sentite messi alla prova.

Avete voglia di evadere e di esprimervi, ma avete le mani legate. C'è una condizione di lieve disagio vi sta tenendo con il fiato sospeso. Non sprecate del tempo prezioso a cercare una scorciatoia. Se vi sentite limitati, cercate di colmare un'eventuale lacuna. Grazie a internet tutto è possibile, anche fare delle nuove conoscenze. Sfruttate queste giornate per rivedere quella vostra serie tv preferita o per portarvi avanti con un progetto di studio o di lavoro.

Gemelli - 5° posto - Avete una gran voglia di rinnovare il guardaroba, di cambiare look e di vivere delle nuove e vibranti avventure.

Questo lunedì scatenerà in voi delle differenti reazioni. Dovete attendere un po' prima di uscire fuori casa. Qualche nativo dei Gemelli forse si dovrà recare in negozio o in farmacia. Avrete modo di rivedere e sistemare i conti. Cercate di non eccedere con le spese online comprando roba poco utile. Per quanto riguarda il benessere, incrementate il consumo d'acqua e non abbuffatevi fuori pasto. Prevenire è meglio che curare. Siate più fiduciosi nel futuro e godetevi al massimo questo momento di vacanza forzata perché dopo si tornerà a lavorare/studiare.

Acquario - 4° in classifica - Periodo molto ansioso ma con la vostra creatività riuscite a distrarvi e ad essere una piacevole compagnia.

In giornata, in famiglia un legame risulterà rafforzato e si registrerà un'alta complicità. C'è qualche nativo che ha degli attriti con il partner e presto ci potrebbe essere una rottura. Queste sono giornate perfette per prendere una ferma decisione e capire cosa si desidera veramente dalla vita. Sognate in grande, non mettete dei paletti alle vostre ambizioni perché la vita va vissuta appieno. Possibili sorrisi e momenti piacevoli, sarà un bel lunedì e qualche notizia potrebbe giungere alle vostre orecchie.

Capricorno - 3° posto - La mattinata comincerà in modo piatto e a tratti insignificante, ma dopo le 16 di pomeriggio le cose miglioreranno notevolmente.

Sarà una buona settimana, soprattutto le prossime 48 ore con la Luna e Marte nel vostro segno. Anche Giove, Saturno e Plutone saranno dalla vostra parte per cui vi sentirete carichi, energici e pieni di inventiva. Il pessimismo dei giorni scorsi sarà un lontano ricordo e finalmente vi darete da fare. Non sottovalutate il potere della lettura, ora più che mai necessitate di supporto e attenzione. Chiedere aiuto non è affatto un segno di debolezza. Presto scoprirete delle nuove sensazioni che vi apriranno un mondo. Le qualità, sinora celate dentro di voi, verranno alla luce a partire da questa giornata.

L'amore di coppia risulterà indistruttibile anche se qualche nativo di questo splendido segno potrebbe sentirsi esasperato o poco apprezzato.

Vergine - 2° in classifica - Giornata valida per tentare un approccio in più. In famiglia tutto risulterà equilibrato e armonioso, inoltre sarete molto creativi. La passione sarà alle stelle e questo segnerà un punto a favore delle coppie innamorate. Presto si verificherà un cambiamento generale e potreste esserne anche contenti. In questo lunedì dovrete scendere in campo e darvi da fare, vi aspetta una lunga settimana. Qualcuno vi chiederà un favore e non saranno da escludersi delle telefonate/messaggi. Questo 2020 sarà ancora pieno di episodi indimenticabili, ma non per forza negativi! Spesso pensare al peggio aiuta a prevenire eventuali problemi e a non farsi trovare impreparati, come dice il detto: 'Aspettarsi il meglio, prepararsi al peggio'.

Sagittario - 1° posto - Mattinata eccellente anche se la Luna farà le valige per uscire dal vostro domicilio e transitare nella casa dello Scorpione. In queste settimane state riscoprendo determinate cose che vi riguardano da vicino. L'amore non ha una data di scadenza, per cui non disperate mai. Quando questo clima incerto darà terminato, avrete modo di rimettervi in carreggiata. Non sottovalutate niente e nessuno, specialmente nelle prossime 24 ore. La settimana incomincerà bene e sarà un insolito lunedì. I più giovani dovranno impegnarsi maggiormente nello studio. Un'occasione potrebbe bussare alla vostra porta, cercate di cogliere la palla al balzo.