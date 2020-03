Per gli ultimi sei segni dello zodiaco, il periodo settimanale che parte da lunedì 30 marzo e si conclude nella domenica 5 aprile 2020 Mercurio farà compagnia a Nettuno nella costellazione dei Pesci, regalando molti progetti ma anche molta difficoltà nell'attuarli a causa dell'ozio di cui i nativi si renderanno “complici”. Marte arriverà nella costellazione dell'Acquario lasciando quella del Capricorno, mentre in quest'ultimo segno stazioneranno Giove e Plutone. La Bilancia vivrà dei momenti abbastanza faticosi e che favoriranno la loro stanchezza.

Di seguito, le previsioni da Bilancia a Pesci per quella settimana.

Sagittario in netto rialzo

Bilancia: purtroppo sarà una settimana alquanto faticosa e ricca di impegni, perciò non mancheranno dei momenti di forte smarrimento legati ad alcuni progetti di stampo lavorativo. Sarà bene dedicarvi quanto più possibile al riposo ed evitare divertimenti che vi farebbero stancare più del necessario.

Scorpione: ci saranno momenti di forte polemica, in cui esprimerete il vostro disappunto in modo molto acceso.

Purtroppo in ambito lavorativo questo potrebbe mettere a repentaglio la vostra posizione o comunque il vostro eventuale avanzamento di carriera. Potreste risultare decisamente antipatici.

Sagittario: le prime giornate della settimana saranno molto monotone e prive di stimoli, ma sarete comunque disposti a riposarvi e a trovare un equilibrio giusto, anche dal punto di vista sentimentale. Nella seconda metà della settimana invece sarete pronti e carichi per delle lunghe giornate di lavoro, ma anche di divertimento.

Pigrizia al culmine per il segno dei Pesci

Capricorno: ci sarà troppa incertezza sul lavoro, quindi per questa settimana potreste decidere di non prendere decisioni importanti e di essere molto più cauti nel lavoro e nelle collaborazioni all'interno della cerchia dei colleghi. Limitatevi alle vostre normali mansioni. L'amore non avrà grandi novità, ma potreste fare qualche sorpresa molto gradita al partner.

Acquario: avrete molta energia positiva, perfettamente adatta all'ambito lavorativo. Tanti progetti saranno sicuramente alla vostra portata, così come molti riusciranno ad avere un impiego dopo molto tempo. Per i guadagni però dovrete attendere ancora, magari nel weekend si vedranno i primi risultati.

Pesci: sicuramente ci sarà una condizione di disinteressamento molto forte che potrebbe sfociare in pigrizia. Non ci sarà molta voglia di fare granché, ma avrete comunque molteplici idee progettuali che sul lavoro potrebbero essere redditizie. In amore si respirerà un'aria di complicità molto tenera.