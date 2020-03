L'Oroscopo di domani, domenica 15 marzo, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Sotto il profilo astrologico avremo un cielo portatore di buoni auspici. La Luna, in fase calante, sarà ancora nel segno del Sagittario conferendo forza, ispirazione e solidità. Sarà una domenica importante in cui aspettarsi di tutto, anche una notizia particolarmente attesa. L'amore sarà esplosivo per i Bilancia i quali trascorreranno 24 ore floride. Un po' di tensione pervaderà i nati del Leone, ma nell'arco della giornata ci saranno delle svolte interessanti.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 15 marzo

Vergine - 12° posto - Domenica con qualche confusione mentale e scarsa comunicazione. Qualche nativo di questo segno si sentirà poco bene e sarà molto evasivo. Avete accumulato troppo stress perciò sarete in fase di recupero. Ai tempi di oggi tutto è possibile. Passato questo periodo, a dir poco turbolento e incerto, avrete modo di tornare a camminare con le vostre gambe, ma fatevi trovare pronti e con le idee ben chiare.

Sfruttate queste giornate per rilassarvi e per recuperare le energie che vi serviranno successivamente. Da alcuni giorni vi sentite molto strani, forse avete la sensazione che tutto si muove ma vi sentite bloccati. Date un calcio alla noia e all'incertezza. Ingegnatevi come meglio potete e scuotete l'atmosfera all'interno delle mura di casa. Si registrerà un alto livello di intimità tra le coppie che si amano.

Leone - 11° in classifica - State attraversando un periodo colmo di ansia e tensione soprattutto all'interno dell'amore e della famiglia. Ma questa domenica si rivelerà piuttosto serena e pacifica, ogni incomprensione potrà essere chiarita. Forse, nei giorni scorsi, in famiglia è esplosa una certa discussione e avete perso la pazienza. Spesso avete l'impressione di reggere il peso del mondo sulle vostre spalle.

Dunque, in giornata tutto si acclimaterà e sarete invasi da una piacevole sensazione di relax. Se la vita non vi soddisfa allora dovrete rimboccarvi le maniche e decidere come migliorarla: niente piove dal cielo. Entro fine maggio qualcosa cambierà attorno a voi. Portate pazienza e movimentate la giornata facendo qualcosa di impensabile e di stimolante, tirate fuori il leader che c'è in voi.

Toro - 10° posto - Delle grane da risolvere vi stanno tenendo con il fiato sospeso. Non sono certamente delle giornate facili, me ce la state mettendo tutta. Cercate di non buttarvi giù d'animo, dopo la pioggia torna a splendere l'arcobaleno.

Avrete 24 ore da dedicare alla vostra persona e alla mente che avete a lungo trascurato per il lavoro. Mettete a tacere quella vocina denigratoria e pessimista, siate più fiduciosi in voi stessi. La famiglia e l'amore risultano solidi anche se può capitare di litigare in maniera burrascosa di tanto in tanto. State riscoprendo il valore di quelle piccole cose che avete sempre dato per scontato. Possedete svariate qualità, dovete solamente avere fede perché se lo si vuole davvero, tutto è possibile. Siate furbi e perseveranti, la fortuna aiuta gli audaci.

Acquario - 9° in classifica - Questo è indubbiamente un momento di grande confusione generale, forse sentite l'esigenza di darvi da fare e di spiccare il volo ma siete bloccati e molto confusi.

Vi sentite come Anne Frank rinchiusa nella soffitta in una bella giornata di primavera e questo non fa altro che aumentare la vostra scontentezza. C'è qualche nativo dell'Acquario che ha dovuto fare delle rinunce significative ed ora è fortemente preoccupato per il lavoro o per l'aspetto economico. Sentite l'esigenza di uscire a fare la spesa ma avete il timore di sbagliare mettendo piede fuori casa. L'amore, per alcuni, rischierà di rovinarsi a causa di una serie di incomprensioni. Cercate di mantenere le distanze e di rispettare gli spazi altrui, presto questa tempesta sarà un lontano ricordo e tornerete a splendere più belli e capaci di prima.

Pesci - 8° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà in leggero calo, ma niente di preoccupante. Chi lavora da remoto (da casa) sarà indaffarato anche di domenica. Dovrete occuparvi di alcune questioni ma in serata avrete modo di lasciarvi ogni cosa alle spalle e di rilassarvi davanti alla televisione. Siete in attesa di un miglioramento generale e bramate delle novità positive. Per il momento tutto tace, ma qualcosa si muoverà nella seguente settimana. Trascorrerete la giornata tra tv e faccende di casa, qualcuno si destreggerà in cucina sfornando dei manicaretti deliziosi. L'ispirazione non vi mancherà ma non sforzatevi troppo dato che sarete a corto di energie.

Le coppie che si amano faranno scintille sotto le lenzuola, del resto queste sono giornate fertili e promettenti.

Capricorno - 7° in classifica - Aspettatevi un finale di settimana con il botto e qualche punto di riflessione. Avrete modo di interrogarvi e di capire una serie di cose personali. State sfruttando questo periodo di calma apparente per portarvi avanti con lo studio, il lavoro o alcuni progetti privati. Le giovani coppie che si ritrovano distanti, in queste giornate complesse sentono una forte mancanza ma presto avranno modo di rivedersi e di riscoprirsi più uniti che mai. In serata vi sentirete pervasi da una piacevole ondata di calma dato che avrete modo di apprendere una certa notizia.

Tenete d'occhio i dispositivi mobili e il pc dato che non saranno da escludersi delle telefonate o dei messaggi. Non trascurate il fisico e prendete in considerazione di fare ginnastica da camera. Fare le pulizie e cucinare aiuta a tenersi attivi e a distrarre la mente dalle preoccupazioni.

Oroscopo del giorno

Scorpione - 6° posto - In queste 24 ore vi ritroverete a pensare all'assurda settimana che avete appena vissuto. Ne sono accadute di tutti i colori! Comunque sia, dovrete rivedere determinate questioni che vi riguardano da vicino e, se qualcosa non funziona più, andrà spazzata via all'istante.

Non vedete l'ora che arrivi l'estate per concedervi una bella vacanza in una località marittima, avete bisogno di riprendervi dallo spavento, dallo stress e dalle fatiche di questo difficile 2020. Il vostro livello di energia, nelle prossime 24 ore, sarà elevato. Sarete pieni di sprint ed avrete tante idee geniali. In questo periodo, l'aspetto economico è causa di profondi turbamenti e non vi sta facendo chiudere occhio la notte, ma presto si registreranno dei significativi movimenti. Qualche nativo è in forte apprensione a causa di una familiare che sta poco bene.

Gemelli - 5° in classifica - Ne avete affrontate di battaglie nel corso degli anni, ma ne siete usciti sempre a testa alta ed avete imparato grandi lezioni di vita.

Sapete bene che per guarire da una ferita occorre tempo, per cui presto ogni brutta cosa sarà soltanto un lontano ricordo. Sarà una domenica rilassante anche se sarete a dir poco preoccupati per il futuro della vostra famiglia. Dovrete razionare ogni cosa e sistemare i conti. Comunque sia, presto vi sentirete rinascere e potrete nuovamente rimettervi in gioco. La libertà è dietro l'angolo e si avvicina ogni giorno che passa. Non accollatevi troppe responsabilità e fate solo lo stretto necessario. A breve dovrete prendere una decisione che vi riguarderà da vicino.

Cancro - 4° posto - L’oroscopo del 15 marzo vede tornare il sereno dopo l'iniziale fase di incertezza che vi ha travolto nella scorsa settimana.

Non siete un segno sprovveduto, sapreste sopravvivere anche nel deserto. In questo periodo siete in cerca di una via di fuga, vi sentite come se l'aria vi mancasse. Da un'istante all'altro la vostra vita si è capovolta completamente, se prima eravate liberi forse ora vi sentite ingabbiati. Non rimuginate sulle cose passate perché non vale la pena sprecare il tempo a rivangare vecchi episodi. In questo frangente avete bisogno di guardare avanti e di costruire un positivo futuro ricco di amore, serenità e relax. In giornata potrebbe accadere un imprevisto ma non date la colpa a fattori esterni se determinate cose non andranno come da voi sperato.

La primavera sarà migliore di questo inverno.

Bilancia - 3° in classifica - Le previsioni astrologiche di questa giornata parlano di una florida domenica. Le idee non vi mancheranno e l'amore sarà esplosivo, ma occhio a non fare più del dovuto perché non siete invincibili! Nei giorni scorsi la vostra vita è cambiata da un momento all'altra, molti appuntamenti sono saltati e avete affrontato alcune discussioni tra le mura di casa. Avete bisogno di risposte, forse nutrite troppe perplessità e non sapete che percorso intraprendere. Nel complesso, questa sarà una buona giornata per riflettere, ma la chiave del successo si trova dentro la vostra mente. Se volete vedere un cambiamento significativo dovrete rimboccarvi le maniche a partire da questa domenica. Riflettete quello che volete essere o realizzare dopodiché programmate le cose nel dettaglio. Un familiare si rivolgerà a voi per chiedervi qualcosa di particolare. Qualche nativo della Bilancia è preoccupato per il suo futuro economico e lavorativo. Siete tentati di prendere in considerazione delle strade alternative al fine di non farvi trovare impreparati.

Ariete - 2° posto - Sarà una domenica diversa dal solito, più luminosa e migliore. Tra le mura di casa si respirerà un clima di vecchi tempi, ci sarà più compattezza e gioco di squadra. Da tempo coltivate il desiderio di costruire qualcosa di grandioso ma vi frena il timore di prendere una cantonata. In questo periodo, di tanto in tanto sentite le vostre certezze vacillare, tuttavia piano piano le ritroverete. Spesso avete come l'impressione che qualcuno vi remi contro, ma si tratta solamente di paranoia. In queste 24 ore potrebbe accadere qualcosa di spensierato, divertente e promettente, in questo delicatissimo periodo dovrete essere di buon esempio soprattutto in famiglia. Presto avrete modo di rimettervi in carreggiata, l'anno è cominciato male ma può finire in maniera migliore.

Sagittario - 1° in classifica - Sarà un'altra buona giornata con la Luna dalla vostra parte. Sarete pieni di sprint e riuscirete a incutere buon umore in chi vi circonda. Al più presto avrete modo di archiviare un conto e potrete tirare un sospiro di sollievo. In giornata avrete modo di rivedere le vostre possibilità e di capire quale strada intraprendere. Se non vi soddisfa il vostro lavoro oppure volete accrescere gli incassi, sfruttate questo periodo per studiare delle nuove occasioni di guadagno come vendita online e app. C'è qualche nativo del Sagittario che cova da tempo un suo progetto personale e che sta sfruttando queste giornate da recluso per svilupparlo, ebbene, saranno 24 ore proficue e super ispirate! Del resto siete un segno caparbio, se vi mettete in testa una cosa quasi nessuno riesce a farvi desistere.