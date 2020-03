L'Oroscopo di domani, sabato 21 marzo, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Volge a conclusione anche quest'altra settimana caratterizzata da una serie di alti e bassi. Sarà un weekend spettacolare e insolito anche se qualcuno ne sarà incredulo. Ci saranno molti movimenti e potrebberp sopraggiungere ulteriori notizie e/o provvedimenti extra. In casa, non tutti stanno vivendo serenamente questo periodo drastico, ma c'è chi ce la sta mettendo tutta per scuotere gli animi e spezzare la noia.

L'inverno è ufficialmente uscito di scena, la Luna farà le valige all'ora di pranzo e saluterà l'Acquario per transitare nei Pesci. Questo aspetto porterà serenità, romanticismo e voglia di emergere. C'è chi si abbandonerà alla passione come nel caso della Bilancia e chi invece dovrà fare attenzione alle abbuffate tipiche di questo periodo.

Ci saranno risvolti importanti anche per molti altri simboli zodiacali. Dunque, approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno con relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 21 marzo

Toro - 12° in classifica - Forse avete troppa carne a cuocere o forse sulla vostra testa pende la famosa spada di Damocle. Fatto sta che non sapete che pesci prendere, desiderate solamente tornare alla vostra quotidianità di un tempo. Eravate felici e non ve ne rendevate conto. A volte è necessario perdere qualcosa per rivalutarla. Quando tutto questo sarà finito, tornerete ad apprezzare ogni secondo trascorso con gli amici, il partner, la famiglia, i colleghi, inoltre darete maggiore importanza anche a quei piccoli gesti che prima compievate in automatico.

In questa giornata avrete l'umore ballerino. Sarete pensierosi per delle questioni economiche o lavorative. Non avete alcuna idea di come arrivare a fine mese senza brancolare nel buio. Occhio alla connessione che ultimamente fa i capricci.

Capricorno - 11° posto - Giornata apatica, il vostro morale risulterà sotto ai tacchi. Desiderate che attorno a voi tutti si sblocchi, siete incappati in una fastidiosa fase di stallo.

Litigi, incomprensioni, mancanza di spazio, tutto ciò vi sta letteralmente facendo impazzire. Qualcuno è preoccupato per la sua attività lavorativa e non sa come arrivare a fine mese. Qualcun altro, invece, è in pensiero per la salute di una persona cara che forse si trova in un altro paese. Altri ancora si crogiolano in pensieri pessimisti, ma ciò non porterà a nulla di buono. Comunque sia, date sfogo alla vostra creatività e smettetela di pulire e ripulire la casa, dedicatevi ad altro! Sfruttate internet per imparare qualcosa di nuovo, online si trova di tutto e di più.

Sagittario - 10° in classifica - Il tempo passa, le azioni restano.

Se volete vincere una battaglia dovete lottare. Un po' di malcontento o di astio in famiglia è quasi all'ordine del giorno. Mai come ora bramate le piccole cose che un tempo eseguivate con il pilota automatico. Vi siete fatti mille promesse e sognate ad occhi aperti il rientro alla normalità. Portate pazienza perché, con molta probabilità, anche nel mese aprile ci saranno le medesime misure restrittive. Reinventatevi, stabilite delle regole e rispettatevi a vicenda in famiglia. Nel pomeriggio vi ritroverete a completare degli acquisti online mentre in serata qualcuno si cimenterà in giochi di società e altri sforneranno una deliziosa pizza fatta in casa.

Ci sono mille modi per passare il tempo rendendolo indimenticabile.

Scorpione - 9° posto - Delle volte avete la netta sensazione di dare il massimo ma di non riuscire a fare dei passi avanti. Ci vuole tempo per raggiungere la cima di una montagna, ma nulla si ottiene dall'oggi al domani. Se invece avete gettato la spugna da un pezzo, cercate di rimettervi in carreggiata e di stimolarvi. Ritrovate la vostra ambizione altrimenti anche l'anno prossimo vi ritroverete allo stesso punto di partenza. Lavorate maggiormente sul miglioramento delle vostra abilità, sfruttate questa quarantena per accrescere il vostro sapere e/o colmare un'eventuale lacuna.

Curate sempre la vostra mente con delle letture stimolanti e non trascurate l'alimentazione dato che ultimamente vi state abbuffando di dolci e salati. In amore chiedete maggiore partecipazione e romanticismo.

Vergine - 8° in classifica - Molte azioni quotidiane risultano automatizzate, è un po' come se aveste il pilota automatico inserito. Fare sempre le medesime attività, compiere gli stessi gesti, cucinare, pulire, lavorare, badare ai figli o ai genitori anziani è logorante e vi sta portando all'estremo. Altro che vacanza per riposare, vi sembra di essere più indaffarati di prima! In giornata sarete a corto di energia ma in questo sabato avrete modo di ricaricare le pile e imporre dei limiti.

Cercate di fare una valutazione generale delle cose che vi riguardano personalmente e considerate l'idea di cambiare stile di vita adottando delle buone abitudini. Ultimamente vi siete lasciati andare, ma non fate l'errore di trascurare il vostro fisico e non permettete all'apatia di prendere il sopravvento sulla vostra vita.

Ariete - 7° posto - Con la mente si possono fare tantissime cose incredibili, persino viaggiare. Non celate le vostre debolezze, bensì accettatele perché fanno parte di voi. Forse ci sono troppe responsabilità che gravitano su di voi oppure siete preoccupati per il vostro futuro e per quello della vostra cara famiglia.

Fatto sta che tutto ciò vi demoralizza, soprattutto se accompagnate dalle notizie poco positive che circolano ultimamente. Sforzatevi di staccare la spina, non avete alcun bisogno di circondarvi di negatività. In certe giornate è normale sentirsi insicuri specialmente se siete pressati dal lavoro e/o dalle questioni familiari. Un po' di sana meditazione vi aiuterà a tenere i nervi ben saldi e a scaricare la tensione. Curate maggiormente il vostro corpo consumando cibi nutrienti e bevendo molta acqua: 'Mens sana in corpore sano'.

Oroscopo del giorno

Acquario - 6° in classifica - Siete un segno estremamente creativo e destinato a grandi cose.

Avrete un weekend molto ispirato, soprattutto questo sabato. C'è chi sta trascorrendo il tempo a scrivere un libro, chi spadella dietro ai fornelli, chi sferruzza, chi lavora da casa, chi poltrisce e chi pulisce in continuazione. Comunque sia, avrete modo di fare qualcosa di diverso e di appagante. Vi state rendendo conto che il mondo è ricco di opportunità e già pregustate il momento in cui sarà possibile riappropriarsi della propria vita. Un'attività antistress o la meditazione vi saranno di grande aiuto in questo periodo. Grazie alla tecnologia odierna tutto è possibile e a portata di 'click'.

Cancro - 5° posto - L’Oroscopo del 21 marzo dice che siete un gran segno per via del vostro modo di essere che è piuttosto umano e vivido. Siete degli eterni romantici e amate molto la vostra famiglia anche se qualche volta vi lasciate andare a delle interminabili sfuriate. State trascorrendo questa vacanza forzata tra pulizie, figli da accudire, compiti, esigenze del partner, orari instabili di lavoro, cucina, bucato, ecc. Vi sentite molto stanchi ma in questo profumato sabato avrete meno faccende da sbrigare. Tenete a bada la vostra golosità, in questo periodo vi state abbuffando esponenzialmente.

In realtà vi comportate così soprattutto quando siete stressati o preoccupati. Bando al pessimismo! Tagliate via tutte le cose e le persone negative che vi affossano soltanto e non vi aiutano a progredire. Lavorate sui vostri numerosi progetti e stabilite un piano ben dettagliato per realizzarlo. Quando la bufera sarà passata, avrete un sacco di lavoro da fare.

Gemelli - 4° in classifica - Quando la tempesta sarà passata, tante cose non saranno più le stesse. Con il tempo tendete a perdonare e/o a voltare pagina perché non amate restare impantanati in una situazione di stallo totale. Siete un segno che quando cade si rialza più forte e stabile di prima, avete capito che piangere sul latte versato è pressoché inutile.

Questo sarà un sabato fantastico e creativo. Le femmine di questo segno bramano dalla voglia di andare dal parrucchiere e dall'estetista, qualcuna cerca di cavarsela come meglio può in attesa del grande rientro. I maschi, invece, sono più ipocondriaci del solito. Dovreste avere più fiducia in voi stessi, possedete mille qualità. Possibili attività di gruppo in serata, chi online e chi in famiglia. Guarderete al futuro con maggiore ottimismo, la speranza è l'ultima a morire.

Bilancia - 3° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno di buon umore e carichi di energie. Avete avuto una pesantissima settimana in cui avete corso avanti e dietro tra le mura di casa. State cercando di fare il vostro dovere senza lamentarvi, ma tra le mura domestiche vi occupate voi di tutto e questo vi priva di forze sia fisiche che mentali. Per fortuna avrete un sabato straordinario in cui l'ispirazione vi accompagnerà per tutta la giornata. Con il partner qualcosa potrebbe essersi spezzato, forse vi siete detti delle parole poco carine. La colpa, però, è di questa difficile situazione che logora lentamente un po' tutti. Entro la serata, ogni astio sarà chiarito e l'amore trionferà. La passione tornerà ad infiammarsi, lasciatevi andare perché fa bene all'anima. I più giovani stanno trascorrendo le giornate a guardare serie tv a volontà.

Pesci - 2° in classifica - L’oroscopo di domani 21 marzo vi vedrà trascorrere 24 ore come più vi aggrada. Voglia di uscire, di fare shopping con le amiche, sorseggiare un aperitivo o un caffè con i colleghi, prendere il treno per visitare una nuova città, sono queste le cose che in questo frangente vi mancano. State apprezzando ciò che un tempo davate per scontato e vi destava addirittura noia. In questa giornata vi darete da fare per dare un pizzico di colore a questa clausura forzata. Ridisegnerete gli spazi e stabilirete dei limiti invalicabili. Per andare tutti d'amore e d'accordo occorrono delle regole ferree e il massimo rispetto reciproco. La vostra intuizione sarà molto azzeccata e soprattutto di grande utilità. Una persona cara si confiderà con voi, ascoltate ciò che ha da dirvi.

Leone - 1° posto - Questa si appresta ad essere una bella giornata stimolante e anche abbastanza fortunata. Sentirete odore di novità, infatti a breve apprenderete qualcosa in più. Le femmine del Leone sono giorni che non fanno altro che pulire, cucinare e predicare contro quei mariti poco partecipativi e i figli capricciosi. In queste 24 ore sarete molto più tranquilli del consueto e avrete l'umore alle stelle. Se volete vedere un cambiamento allora dovete imparare a compiere voi il primo passo. Sarete d'esempio a chi nutre ancora incertezze e timori. Giorno dopo giorno avete un po' accettato questa situazione precaria, non siete un segno arrendevole! Possibili imprevisti da tenere in conto. Cercate di focalizzarvi sul vostro obiettivo finale così non perderete la spinta.