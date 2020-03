Nonostante il periodo terribile dettato dall'emergenza sanitaria, l'Oroscopo prevede delle importanti novità nel weekend, dal 21 al 22 marzo, che accompagna l'entrata della stagione primaverile. Naturalmente tutti i segni zodiacali vivranno con un po' di angoscia e di preoccupazione le conseguenze che l'epidemia del coronavirus sta portando in tutto il mondo. Ciò nonostante alcuni segni riceveranno delle ottime notizie in ambito lavorativo, come il Cancro, mentre altri saranno turbati a causa di una difficile decisione da prendere: è il caso dell'Acquario.

Scopriamo, dunque, tutti i dettagli su come sarà il fine settimana per i dodici segni.

Oroscopo del weekend: da Ariete a Vergine

Ariete: state sicuramente utilizzando il tempo a vostra disposizione, a causa della quarantena, per riscoprire delle passioni che avevate lasciato in sospeso. Nel weekend riuscirete a raggiungere dei traguardi che vi daranno molte soddisfazioni.

Toro: l'oroscopo riguardante questo fine settimana prevede molta tensione con il partner: sarete particolarmente in conflitto con la persona che amate a causa di alcune divergenze caratteriali che potranno essere risolte cercando di ignorare le diversità.

Gemelli: con molta pazienza vi state facendo conoscere ed apprezzare da una persona a cui tenete in modo particolare. Siate in ogni situazione voi stessi e potrebbe iniziare una nuova stagione amorosa per voi.

Cancro: nel corso del weekend il cancro avrà parecchie novità, tra le quali una buona notizia in ambito lavorativo che arriverà nella giornata di sabato. Inoltre questi due giorni saranno utili per svolgere delle attività in famiglia che porteranno molta gioia.

Leone: non siete pronti ai vari cambiamenti che stanno arrivando. La vostra negatività rischierà di contagiare anche le persone a voi care, quindi sarà necessario contenere le emozioni e cominciare ad accettare quel che sta arrivando.

Vergine: la fortuna sta girando dalla vostra parte e tutti i sacrifici saranno ben presto ripagati. Il weekend sarà molto utile per ultimare i vostri importanti progetti lavorativi, ma non dimenticate di passare anche del tempo con la famiglia.

Astri del weekend: da Bilancia a Pesci

Bilancia: non lasciatevi travolgere dalla negatività che sta intorno a voi e cercate di occupare il vostro weekend in maniera produttiva. Riconsiderate le attività che da settimane continuate a rimandare: potrebbero arrivare delle belle soddisfazioni.

Scorpione: state pianificando la vostra vita in maniera molto dettagliata ma un po' di relax non farà male. A tal proposito questo fine settimana sarà interamente dedicato a voi stessi: vi prenderete del tempo per riflettere e per sorprendere le persone che amate.

Sagittario: in questo weekend l'apatia la farà da padrona.

Vi sentirete stanchi e demotivati e la vostra situazione amorosa non sembra aiutare. L'importante è non lasciarsi abbattere dalle problematiche e cercare di reagire trovando il lato positivo delle cose.

Capricorno: il fine settimana si prospetta molto fortunato sia dal punto di vista lavorativo che da quello sentimentale. Cercate di non farvi scappare delle occasioni importanti per la vostra carriera ma non rinunciate a coltivare le vostre passioni più grandi.

Acquario: state affrontando un periodo di forti indecisioni poiché avete una scelta importante da prendere e il fine settimana sarà utile a schiarirvi le idee.

Una persona a voi cara vi darà un consiglio molto importante: sta a voi saperlo cogliere.

Pesci: le emozioni nella giornata di domenica sono alle stelle. Tante cose stanno cambiando nella vostra vita e voi state accettando tutto questo a braccia aperte. Fate attenzione, però, ai pericoli che potrebbero arrivare in questi due giorni.