L'Oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo è pronto a svelare come si concluderà questo turbolento e travagliato mese. Ciascun segno zodiacale avrà delle piccole battaglie da affrontare dato che la mareggiata ancora non sarà placata. Dopo uno stato iniziale di panico e shock, in tanti entreranno nella fase dell'accettazione e cominceranno ad adattarsi. Sarà proprio durante la settimana che delle soluzioni creative daranno una svolta significativa a chi ha difficoltà lavorative ed economiche. Sarà possibile intrecciare nuove relazioni o amicizie virtuali.

Qualcuno si lascerà prendere la mano dallo shopping online, altri invece riprogrammeranno la quotidianità riesumando alcune vecchie tradizioni che nel tempo si sono perse. I nativi del Cancro si sentiranno rigenerati, ma sarà una settimana carica di novità per molti. Approfondiamo ciò che potrebbe accadere prossimamente scoprendo le previsioni della settimana per ciascun segno.

Previsioni della settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Il mese volgerà a conclusione con il botto: così come è arrivato, così se ne andrà.

Aspettatevi di tutto, dal lavoro all'amore. Ci sarà una fase di stallo anche se una piccola ripresa personale non sarà da escludersi. Ci vorrà ancora molto tempo prima di poter cantare vittoria. Date tempo al tempo e tutto si risanerà. In settimana avrete una gran voglia di festeggiare e di uscire, ma purtroppo ciò non vi sarà ancora possibile. Avrete una gran voglia di recuperare il tempo perduto, ma cercate di non spendere più del dovuto dato che rischierete di non riuscire a sbarcare il lunario.

Affidatevi al vostro istinto, saprà guidarvi verso la via d'uscita. Sabato e domenica saranno due valide giornate, chi la dura la vince.

Toro - L'amore sarà nell'aria per tutta la primavera ma dovrete dapprima superare un ultimo scoglio. Le ultime giornate di marzo riserveranno delle novità particolari che vi scuoteranno nel profondo. Proverete un forte stato di agitazione dato che per lungo tempo siete stati fermi e vi siete sentiti imprigionati.

Sfruttate quest'ultime giornate invernali per fare il cambio dell'armadio, oppure le tradizionali pulizie primaverili o per rimettere in sesto i conti. Curatevi di più, saranno sette giornate perfette per concedersi un trattamento estetico tra le mura di casa o per aprirsi a nuove passioni. Quando la tempesta sarà passata, vi riscoprirete più tosti di prima.

Gemelli - Ed anche marzo è pronto ad uscire di scena e lo farà con il botto dato che sopraggiungeranno determinati ordini che stravolgeranno ogni cosa. Se l'inverno è stato turbolento e fiacco, la stagione tiepida sarà un pochino migliore anche se bisognerà attendere maggio per notare qualcosa di positivo.

Comunque sia, la settimana sarà caratterizzata da un senso di accettazione dell'intera situazione. La paura di perdere una persona cara non vi farà chiudere occhio la notte. Tuttavia, non dovrete lasciarvi frenare l'entusiasmo perché saranno delle giornate piene di idee creative. La voglia di fare, di ridere e di assaporare quelle piccole cose che avete dato per scontato abbastanza a lungo, sarà elevata. Si muoverà qualcosa anche a livello professionale e finanziario, bando al pessimismo: datevi da fare.

Cancro - Le stelle aprono le porte ad una settimana più positiva e rigenerante. Stando all'oroscopo, vi sentirete rinascere e le forze saranno al massimo.

Vedrete una soluzione dietro ad ogni problema e questo sarà di grande aiuto per coloro che hanno vissuto un mese estremamente difficile soprattutto a livello economico e lavorativo. Chi è in cerca di un'occupazione dovrà prendere in considerazioni determinate possibilità e non tentennare. L'amore può tornare protagonista ed ogni dubbio sarà ripianato. Avrete modo di fare una bella pulizia generica dato che nei giorni scorsi avete finalmente compreso cosa volete nella vostra vita. Vi sentirete appagati e molto sereni. Lunedì sarà la migliore giornata per incominciare qualcosa di produttivo e per rimettersi in forma.

Leone - La settimana vi vedrà uscire dal vostro guscio interiore seppur lentamente. Sarete in fase di netta ripresa. In questo mese avete riflettuto a lungo sulla vostra vita ed avete compreso cosa vi garba e cosa vi infastidisce. Dedicherete le seguenti giornate a mettere tutto a posto e a tagliare via i rami secchi. La pazienza è la virtù dei forti, chi la dura la vince. Inseguite il vostro obiettivo o sogno di vita senza dar conto a nessuno. Un pizzico di egoismo fa sempre bene purché nel reciproco rispetto. Le migliori giornate saranno quelle di venerdì e sabato. Bene l'amore e i sentimenti, qualche single si renderà conto di essere segretamente invaghito di una persona che conosce da tempo e potrà tentare un approccio via internet.

Vergine - Finalmente si intravedrà la luce in fondo al tunnel, quel senso di irritabilità e depressione sarà posto sotto controllo. Lunedì e martedì vi sentirete un pochino giù d'umore. Durante la settimana cadrete vittima della noia e trascorrerete molte ore a poltrire e a guardare la televisione. I cuori solitari dovranno attendere un bel po' di tempo prima di poter tornare a frequentare locali e a concedersi degli appuntamenti galanti. Le coppie, invece, avranno una serie di scambi d'opinione. Cercate di essere positivi e di mantenere alto l'umore tra le mura di casa. Progettate qualcosa di nuovo da realizzare, scrivete, leggete, studiate, insomma qualcosa da fare c'è sempre!

In famiglia occorrerà essere maggiormente organizzati. Qualcuno sarà impensierito per un problema economico o lavorativo, ma non potrete fare altro che aspettare che passi la tempesta.

Oroscopo settimanale dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Le previsioni dell'oroscopo rivelano che la settimana prossima sarà importante e decisiva. Molti nativi della Bilancia non stanno passano un buon periodo e si sentono estremamente spaesati. La situazione generale ancora non sarà delle migliori ma prima o poi si intravedrà un miglioramento. Tutto quello che dovrete fare è aspettare. Nelle prossime giornate avrete modo di dedicarvi a delle nuove passioni e al lavoro da remoto (da casa).

Reinventatevi, sfruttate questa vacanza forzata per tirare fuori il meglio di voi. Le coppie che vivono sotto lo stesso tetto si riscopriranno più uniti che mai. In questo periodo è importantissimo fare gioco di squadra ed essere solidali gli uni con gli altri.

Scorpione - Nel lavoro bisognerà cercare di tirare avanti nonostante la pressione che potreste ricevere e l'elevato carico di stress. Aspettate che passi la bufera prima di intraprendere delle nuove conoscenze che anche in questa settimana saranno pari a zero. Tuttavia, non sarà da escludersi che qualche nativo dello Scorpione potrebbe allacciare dei nuovi contatti online.

Al giorno d'oggi esistono mille distrazioni che permettono di non pensare al difficile periodo che stiamo vivendo. Se possibile cercate di lavorare/studiare da remoto, ovvero stando a casa e usufruendo di internet. Non complicatevi le giornate dietro a inutili litigi e imparate ad accontentarvi. Stringere la cinghia vi sarà utile prossimamente.

Sagittario - La prossima sarà una settimana ricca di svago ma anche di contrattempi. Bisognerà misurare le parole onde evitare fraintendimenti. In famiglia la tensione potrebbe far sfociare una terribile discussione, quindi cercate di prevenire il tutto e tagliate corto di fronte agli argomenti spinosi.

Risulteranno favoriti i progetti, la scrittura e la lettura. I più creativi avranno modo di guadagnare dei soldi in più, ma anche di riscuotere un plauso generale. Un'idea geniale vi consentirà di andare avanti in questo periodo difficile. Avrete modo di dimostrare la vostra presenza e unione, anche stando da casa sarete capaci di fare rumore.

Capricorno - Dopo un forte senso di irrequietezza generale, nella settimana fino al 29 marzo entrerete in una sorta di fase di accettazione. Non è semplice tirare il carro di questi tempi, ma ce la state mettendo tutta. Molte volte indossate un finto sorriso al fine di scuotere il morale dei familiari.

Chi vive da solo si sentirà particolarmente frustrato e sarà a corto di idee su cosa fare. In settimana ci saranno diverse decisioni da prendere ma anche delle regole da stabilire. Non si può vivere nell'anarchia, quindi sarà necessario dare una bella regolata a tutto. Occupatevi soprattutto del vostro corpo, fate movimento (anche le scale oppure salti con la corda), curate la pelle, dormite adeguatamente e smettetela di abbuffarvi.

Acquario - L'intera situazione vi è risultata a lungo surreale, infatti, in certe giornate avete avuto la strana sensazione di essere bloccati all'interno di un film o di un gioco. Ma questa nuova settimana vi farà aprire gli occhi e capirete molte cose. Anche se non potrete uscire come vorreste, riuscirete ad accettare il tutto. Le discussioni, che nei giorni passati sono state a dir poco frequenti, si placheranno e sarà possibile venirsi incontro. Stabilite un programma alternativo che movimenti le vostre giornate come ad esempio prendere un caffè sul balcone, fare una chiacchierata a distanza con i vicini, oppure gustarsi un bel film in famiglia alla sera. Riscoprite vecchie tradizioni e rispolverate alcuni giochi di società.

Pesci - L’oroscopo della settimana invita a prendere la situazione in mano prima che essa precipiti. La noia stimola la creatività a patto che non ci si rinchiuda in sé stessi. Chi vive in famiglia soffre meno la solitudine ma non tollera certe invadenze. Durante la settimana la connessione potrebbe recare fastidi, dovrete forse riorganizzare dei turni e rivedere l'alimentazione che risulta poco equilibrata. L'aspetto planetario stimolerà la passione per le giovani coppie, dunque sarà possibile lasciarsi andare. Non rivangate vecchi episodi, ma sfruttate queste giornate come meglio potete. Coloro che possiedono un'attività in proprio e non sanno che pesci prendere dovranno fare delle ricerche online e valutare dei percorsi alternativi per assicurarsi di riuscire a sbarcare il lunario in questo complesso periodo.