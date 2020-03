L'Oroscopo di domani, giovedì 5 marzo, è pronto a descrivere che tipo di giornata sarà. La Luna soggiornerà ancora nel suo domicilio naturale, il Cancro enfatizzerà maggiormente le emozioni e le sensazioni. In queste 24 ore c'è chi si sentirà sereno ed illuminato e c'è chi dovrà fronteggiare alcuni intoppi spinosi. I nati dello Scorpione stanno attraversando un periodo stressante ma con un profilo astrologico del genere sarà possibile trarre il massimo giovamento da questa giornata di metà settimana.

Approfondiamo il discorso scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 5 marzo

Ariete - 12° posto - Sarà una giornata insidiosa e a tratti apatica, questa settimana è incominciata un po' al rilento. 'Chi lascia la via vecchia per quella nuova, sa quello che lascia ma non quello che trova', però il rischio è di rimanere inchiodati allo stesso punto d'origine. Adattarsi al cambiamento e abbracciare le novità richiede tempo e pazienza.

Evolversi fa parte dell'essere umano, dunque incamminatevi verso un nuovo traguardo a partire da questa giornata. La donna Ariete è coraggiosa e intraprendente mentre l'uomo ha la stoffa del leader ed è una sorta di punto di riferimento. Con queste qualità sarà possibile scardinare ogni difficoltà e aprire la porta a nuove avventure emozionanti che giungeranno in primavera. Date ascolto al vostro istinto e curate l'alimentazione prediligendo cibi di stagione.

Tenetevi alla larga dai posti sovraffollati in queste 24 ore.

Capricorno - 11° in classifica - Ancora una giornata con la Luna opposta. È facile dare la colpa agli altri quando le cose non vanno come sperato. Non fatevi mettere i piedi in testa dagli altri, del resto solo voi potete sapere cosa è meglio per voi stessi. In famiglia occorrerà un maggior dialogo, imparate ad ascoltare. Le donne di questo segno sono pacate, sagge, ordinate e riservate mentre gli uomini sono ambiziosi e stacanovisti.

Approfittate delle vostre qualità per compiere un passo in più verso il traguardo. Reggete troppe responsabilità sulle vostre fragili spalle e questo vi impedisce di chiudere occhio la sera. Tendete a fare le ore piccole e a rimuginare a lungo sui problemi. Sfruttate questa giornata per dare un calcio a questo comportamento negativo e per cominciare a prendervi cura del vostro corpo. Non eccedete con la caffeina e/o le sigarette.

Sagittario - 10° posto - Non rimandate più, l'attesa è finita. Questa sarà la giornata migliore per darsi una bella mossa, dunque rimboccatevi le maniche. Accettatevi così come siete e migliorate la vostra autostima.

Meglio sbagliare piuttosto che non muovere un dito per poi vivere di rimpianti. Fate pace con un eventuale burrascoso passato e costruitevi un futuro sereno e promettente impegnandovi a partire da questa giornata. Saranno 24 ore valide per fare una bella pulizia tra le vostre numerose amicizie: via la negatività. I maschi del Sagittario sono dei conquistatori nati ma anche molto instabili. Le femmine, invece, sono maliziose, positive e sportive. I cuori solitari stanno bene anche da soli.

Acquario - 9° in classifica - 'Quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba'. A volte è necessario fare dietro front per rivedere il percorso e aggiustare il tiro.

Non date spago alle vostre preoccupazioni irrazionali e non lasciatevi sopraffare dal tempo e dalle eventualità. Con i se e con i ma non si giunge da nessuna parte! I maschi dell'Acquario sono versatili, curiosi e poco socievoli mentre le femmine risultano indipendenti dato che sanno quello che vogliono. Nel lavoro c'è qualche nativo che sta vivendo un periodo tutto sommato buono, c'è maggiore serenità e silenzio. In queste 24 ore sarete poco propensi al dialogo e preferirete focalizzarvi sui vostri compiti. Qualcuno presto si recherà dal dentista o dal meccanico per riparare un guasto oppure dovrà sistemare certe faccende economiche in banca/posta.

Toro - 8° posto - In giornata si parlerà maggiormente di lavoro e carriera. Le femmine di questo segno sono concrete e combattive mentre i maschi risultano abitudinari e calcolatori. Non farsi schiacciare dall'ansia sarà la sfida di questo giovedì altalenante. Dunque, cercate di essere più alla mano, mettetevi in gioco e imparate a superare le difficoltà che verranno. La salute risulterà in ripresa, il tempo cura tutti i mali ma cercate di prevenire ogni acciacco curando l'alimentazione e scaricando lo stress a fine giornata. Concedetevi delle attività ricreative e fate della sana meditazione, saranno di grande aiuto.

Una persona potrebbe darvi un valido suggerimento o un aiuto inaspettato, siatene grati. Qualche nativo comincerà a pensare di sistemare il guardaroba.

Scorpione - 7° in classifica - Non mentite a voi stessi accampando mille scuse. Amatevi di più e accettate i vostri difetti. Ultimamente siete molto stressati, esauriti. Forse state attraversando un periodo buio. Litigi, licenziamenti, rotture, lutto, problemi lavorativi, ecc, ogni cosa può essere superata ma dovete concedervi del tempo per leccarvi le ferite. Equilibrate le cose negative dando maggior peso a quelle cose positive come le amicizie, la famiglia e il benessere personale.

Prendetevi cura di voi stessi e non dite che c'è tempo perché non è affatto così. I maschi dello Scorpione sono energici, intelligenti e indipendenti mentre le femmine sono possessive, gelose e fermamente ambiziose. Continuate a puntare alle luna, male che vada avrete camminato tra le stelle. Occhio agli sgarri.

Oroscopo del giorno

Vergine - 6° posto - Guai a lasciare i sogni ad ammuffire nel cassetto. Per realizzarvi dovete essere più appassionati, dunque cercate lo slancio giusto e non interrompete la ruota. Appassionatevi continuamente a cose nuove e non permettete a nessuno di fermarvi. La vita è una cosa strettamente personale per cui nessuno può decidere al posto vostro, dunque, prendete una posizione.

Le donne di questo segno sanno essere molto devote, serie e delle ottime lavoratrici mentre gli uomini risultano indipendenti, curati e molto alla mano. In queste 24 ore di giovedì aspettatevi un'email o una chiamata di lavoro. Qualcosa o qualcuno di particolare attirerà la vostra attenzione. Cupido sta per scagliare la sua freccia, fatevi trovare pronti.

Leone - 5° in classifica - La donna del Leone è affascinante, egocentrica e a tratti pretenziosa mentre gli uomini risultano schietti e amanti del divertimento. Non state vivendo un buon momento economico, evitate di fare acquisti inutili e rimandate un affare o un investimento al mese prossimo.

In famiglia, invece, sarà una giornata valida per per affrontare un discorso di un certo spessore. Non mettetevi in secondo piano trascurando le vostre esigenze personali. Siete un segno formidabile, se vi mettete in testa una cosa, niente e nessuno potrà dissuadervi. Emozioni in arrivo entro domenica. Presto vi sarà possibile resettare tutto ciò che non va e ricominciare. Da un po' avete una brutta cera, forse state mangiando male oppure siete troppo stressati. Recuperate tonicità e considerate l'idea di fare più movimento del solito. Occhio ai mezzi pubblici, potrebbe verificarsi un imprevisto.

Gemelli - 4° posto - Spesso vi ritrovate a desiderare ciò che non possedete, ma una volta che avete tra le mani l'oggetto del desiderio, non vi attira più. Avete la tendenza a idealizzare troppo le cose. State attraversando un periodo buio o siete nel bel mezzo di un calo fisiologico. In queste 24 ore avrete le carte in regola per reagire. C'è sempre una luce in fondo al tunnel, ma se restate pietrificati dalla paura o dall'incertezza, non la vedrete mai. Le donne del Gemelli sono simpatiche, amichevoli e piene di vita mentre i maschi sono instancabili, chiacchieroni ed eterni bambini. Ultimamente c'è una questione economica che vi preme, forse siete tentati nel fare un acquisto oppure avete troppi debiti, mutui e/o tasse da pagare.

Rivedete i conti, questa giornata risulterà favorevole e limpida. 'Chiedi e ti sarà dato'.

Bilancia - 3° in classifica - Le previsioni astrologiche sorridono alle coppie e ai lavoratori autonomi. Anche se in genere questo è un periodo difficile per l'economia, sapete sempre trarre il meglio e fare magie. Non a caso l'uomo della Bilancia è molto dedito al lavoro, possiede la mente aperta e quando ama non ha testa per nessun'altra. Le donne, invece, sono affascinanti, armoniose e molto adorabili. Comunque sia, approfittate di questa favorevole giornata per fare uno sforzo in più e intraprendete una nuova e salutare abitudine da seguire per 1-2 settimane, dopodiché eseguirete certe pratiche in completa autonomia. Il successo non è altro che la somma delle buone abitudini, dunque perseverate.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani si presenta bene per la vostra salute psicofisica. La donna dei Pesci è molto femminile, intuitiva, sognatrice e ansiosa. I maschi, invece, sono responsabili, romantici e coinvolgenti. Anche se state vivendo un periodo stressante e carico di aspettative, non avete intenzione di gettare la spugna: 'Non può piovere per sempre'. Affrontate i momenti negativi con il piglio giusto e concedetevi del tempo per leccarvi le ferite. In giornata stimolate la vostra mente aprendovi a delle nuove opportunità e curiosità. Non si finisce mai di imparare, per cui liberate la fantasia e tornate a guardare il mondo con gli occhi di un bambino. Questa giornata non risulterà favorevole ai cambi di look, rinviate a sabato.

Cancro - 1° in classifica - L’oroscopo del 5 marzo dice che sarete in un ottimo stato di forma anche se qualche acciacco fisico non sarà da escludersi. Siete molto forti e resistenti al dolore, nemmeno la febbre riesce a fermarvi. Grazie al buon cielo astrale di queste 24 ore, avrete la strada spianata. Riprendete in mano un certo progetto e rivedetelo se necessario. Spegnete la vocina interiore che vi sussurra che non ce la potete fare e che è meglio adagiarsi sugli allori arrendendosi alla vita. Possedete molteplici qualità, non a caso siete un segno che non molla la presa. Le femmine tendono ad essere tradizionaliste, fedeli e molto raffinate mentre i maschi risultano tranquilli, romantici ed educati. Il vostro corpo necessita di esercizio fisico e di un consumo maggiore di acqua, ultimamente vi siete lasciate andare e a pagarne le conseguenze è la vostra povera pelle.