L'Oroscopo di domani, mercoledì 4 marzo, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Avremo un buon cielo astrale grazie alla Luna che transiterà nel suo naturale domicilio, il Cancro. Questo porterà chiarezza e riflessione introspettiva. Quindi coloro che si ritrovano davanti ad un bivio o stanno vivendo un periodo complicato, potranno finalmente darsi una mossa. In linea di massima non sarà una giornata pessima, anzi. Saranno in pochi a doversi guardare alle spalle, come nel caso dei nati del Capricorno.

Per quest'ultimi, infatti, si prospettano 24 ore sotto pressione a causa dell'opposizione lunare. Approfondiamo ogni cosa scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno zodiacale e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 4 marzo

Capricorno - 12° in classifica - Vi sentirete sotto pressione, la Luna opposta vi renderà molto appesantiti e non vi agevolerà affatto nelle mansioni casalinghe e/o lavorative. Dovrete ben guardarvi dal prendere troppo freddo, i vostri bronchi saranno messi a dura prova.

Da un po' di tempo soffrite di crampi, forse allo stomaco o forse avvertite dei dolori alla cervicale. Non eccedete con i medicinali e cercate di scaricare lo stress che generalmente accumulate. Non è facile occuparsi di famiglia e delle mura domestiche. Comunque sia, sarà meglio coprirsi per bene e fare delle piccole pause tra un lavoretto e un altro. Rivedete l'alimentazione e prediligete frutta e verdura di stagione.

Domenica riceverete una gradita sorpresa e tornerete a sorridere. Per il momento lasciate le questioni lavorative fuori dalla porta di casa poiché potrebbero creare delle interferenze.

Sagittario - 11° posto - Siete pieni di vita, ma in questa giornata vi mancherà l'ispirazione e il fiato. Dovrete prestare attenzione alla guida e al vostro interlocutore in maniera particolare. Qualcuno potrebbe darvi un consiglio proficuo, dunque tenete le orecchie bene aperte.

Siete amanti dei viaggi, dell'avventura e della mondanità. Non a caso siete sempre circondati di amici, ma dovrete guardarvi alle spalle in quanto non vi sono tutti fedeli. Ultimamente eccedete con lo zucchero e/o il sale, cercate di alimentarvi meglio perché: 'Mens sana in corpore sano'. Sta per verificarsi un cambiamento estetico e mentale che vi risolleverà l'umore e rasserenerà la tensione attorno a voi.

Ariete - 10° in classifica - In giornata dovrete tirare fuori il carattere. Il vostro umore, in genere, tende ad alternarsi tra momenti di tranquillità e momenti di aggressività. In amore occorre investire più tempo e pazienza, soprattutto in queste 24 ore.

Sforzatevi di riconoscere le qualità dell'altro, servirà a rafforzare il legame. I più giovani temono di restare nuovamente feriti, ma la vita va vissuta nella sua interezza accettando anche le note stonate. Sfruttate questa giornata per giocare d'anticipo e programmate qualcosa da fare nel weekend, tipo una cenetta romantica, un'uscita al cinema con degli amici o magari un viaggio fuori porta. Anche se non si direbbe, sapete essere molto romantici. Sarete tentati a premere sull'acceleratore per chiudere al più presto una questione, ma sarà meglio essere cauti e prudenti.

Toro - 9° posto - In questa giornata dovrete essere pazienti e guardare dove andrete a mettere il piede.

Vi potreste sentire distratti o forse avvertire dei dolorini fisici. Ultimamente faticate a svegliarvi e tendete a posticipare la sveglia. Chi lavora in proprio sta uscendo da un periodo negativo in cui si sono verificate più uscite che entrate. In genere avete uno spiccato talento per gli affari, le vostre idee potrebbero condurvi in cima alla vetta. Possedete un fascino magnetico, ma il vostro difetto è che non sempre vi mostrate sicuri. Un giorno dite 'A' e un altro giorno dite 'B', infatti, in questo periodo non sapete che pesci prendere. State lavorando sodo per gettare delle solide fondamenta su cui costruire, non solo il vostro futuro, ma anche quello dei vostri figli.

Infrangete i tabù, uscite dai soliti schemi: non è tutto oro quel che luccica.

Acquario - 8° in classifica - Siete degli eterni Peter Pan ed anche dei poeti nati. Vantate molteplici qualità e credete in voi stessi anche se la vostra vita non è sempre stata rosa e fiori. Marzo vi sarà di grande ispirazione, presto avrete modo di stupire il mondo. In giornata dovrete bandire tutte le negatività che vi ronzano attorno, quindi fate una bella pulizia e sistemate ogni problema. Generalmente vivete in un mondo tutto vostro fatto di sogni e speranze, ma anche di illusioni. Non amate sentirvi in gabbia e tendete a offendervi facilmente.

Siete allergici alla falsità, perciò avete pochi ma buoni amici. In queste 24 ore concedetevi una coccola rigenerante, soprattutto se le ultime settimane vi hanno riservato delle difficoltà. Coloro che stanno pensando di tagliarsi i capelli, le migliori giornate saranno venerdì e sabato.

Leone - 7° posto - Siete un segno molto maturo, forte e razionale. La vita non sempre è stata gentile con voi, per questo motivo siete sempre pronti a tirare fuori le unghie per farvi valere. Ultimamente avete in testa solo il lavoro e le questioni economiche. C'è una situazione da rivedere, forse non vi tornano i conti oppure nutrite dei dubbi su una certa persona.

Sforzatevi di essere più collaborativi, in tal modo farete un lavoro migliore ed otterrete persino dei riconoscimenti. La giornata si concluderà in maniera serena e vi rilasserete davanti alla televisione o ad un buon libro. La passione sarà alle stelle per le coppie, per cui approfittatene per riaccendere la fiamma dell'amore. Chi è solo sta benissimo così e per il momento non desidera altro.

Oroscopo del giorno

Scorpione - 6° in classifica - Giornata niente male anche se potreste sentirvi di umore fiacco a causa del maltempo. Avete una forte personalità, siete sempre schierati dalla parte della famiglia e degli amici più cari.

Qualche nativo di questo splendido segno zodiacale sta vivendo un periodo a tratti tormentato e forse c'è una scelta da compiere. Cercate di fare affidamento sulla vostra forza di volontà e sull'innato istinto che possedete, vi aiuteranno entrambi a prendere la giusta decisione. La vostra testardaggine vi tornerà molto utile in certi contesti. Chi per lavoro viaggia potrebbe sentirsi poco in forma, non è facile fare i pendolari. Chi studia dovrà prepararsi come meglio può poiché presto ci sarà un'interrogazione o una verifica da sostenere. Non procrastinate, è sempre meglio togliersi subito il pensiero: via il dente, via il dolore!

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche risultano intense, soprattutto a livello interpersonale. Le amicizie non andranno prese sotto gamba. Da tempo c'è qualche collega o avversario che vi rema contro, guardate alle spalle. Le coppie che si amano, viaggiano sullo stesso binario e possono contare sul supporto dell'altro. Queste saranno 24 ore piene di brio e piuttosto positive per gli affari di cuore. Quando amate vi sentite più forti e sicuri, nulla vi spaventa perciò tirate fuori il meglio di voi stessi. Chi è single non dovrà lasciarsi intimidire dalle difficoltà. Non scappate da una situazione poco sicura e affrontate i timori di petto: solo così potrete brillare.

Siete un segno molto elegante ed equilibrato. Preparatevi a vivere un marzo di grandi profitti e di intense passioni, Cupido scaglierà la sua freccia nei cuori dei più avventurosi.

Pesci - 4° in classifica - L’oroscopo di domani dice che sarà un ottimo mercoledì su cui contare. Sarete impegnati come al solito, il lavoro non vi mancherà. Purtroppo dovrete fare i conti con la vostra distrazione dato che avrete la testa tra le nuvole e sembrerete vivere su un altro pianeta. Non gradite uscire quando fuori piove e fa freddo, preferite di gran lunga stare a casa a guardare la televisione, vostra grande amica.

Datevi da fare, non costruitevi un castello pieno di illusioni. Entro domenica riceverete una sorpresa e non saranno da escludersi dei momenti emozionanti. In amore, coloro che stanno per sposarsi si sentono molto agitati e ansiosi. Cercate di placare i nervi con una buona camomilla e un bagno caldo.

Vergine - 3° posto - La Luna in Cancro favorirà la chiarezza introspettiva e vi potrebbe aprire un varco verso il successo. Siete un segno molto dotato ma allo stesso tempo profondamente insicuro di ciò che vuole dalla vita. La paura e l'incertezza sono due grandi nemici poiché non spingono a reagire. Non è per niente facile destreggiarsi tra la vita privata e quella professionale. Comunque sia, sfruttate queste 24 ore per portarvi avanti con il lavoro e riflettete su ciò che volete essere o fare. Imparate a stimarvi di più e siate più perseveranti: non rimandate le cose ad un ipotetico domani che non arriverà mai. Per quanto riguarda la salute, dovrete prestare attenzione all'assunzione del cibo, infatti, quando siete nervosi o stressati tendete a mangiare più del consueto. Occhio anche alla caffeina e cercate di non fare le ore piccole.

Gemelli - 2° in classifica - Siete un segno molto curioso e con la mente aperta. Sapete il fatto vostro e vi siete sempre fatti valere. Ottimi amici e buoni partner, con voi non ci si annoia mai. Ultimamente avete una gran voglia di viaggiare e di fare nuove cose. Questa sarà una buona giornata per programmare qualcosa di emozionante da fare in estate, magari una vacanza al mare o all'estero. A volte è necessario decidere in fretta, per cui non tentennate troppo a lungo. Queste saranno 24 ore un po' freddolose, per cui copritevi bene e assicuratevi di aver preso tutto il necessario prima di uscire di casa. A fine giornata premiatevi per l'impegno profuso, in tal modo stimolerete la mente a lavorare sodo. Presto vi concederete un po' di meritato shopping.

Cancro - 1° posto - L’oroscopo del 4 marzo dice che sarete al top poiché la Luna sarà nel vostro domicilio. Siete un segno molto particolare, non amate essere osservati e detestate i posti troppo affollati. In queste 24 ore vi sentirete 'allineati' con i vostri pensieri e le emozioni. Saprete esprimere chiaramente quello che vi passerà per la mente. Se avete subito un torto, imparate a perdonare perché solo così potrete andare avanti. Chi si ferma è perduto! La risata e il tempo sono due ottimi medicinali per l'anima. Una collaborazione di lavoro andrà presto rivista, state valutando nuove entrate e forse qualche taglio nei consumi. Non sottovalutate l'esercizio fisico che, unito ad una sana alimentazione, servirà a mantenere mente e corpo in buona forma e salute. In questo periodo avete fame di vita. Presto vi ritroverete a completare un acquisto curioso.