L'oroscopo della giornata di giovedì 5 marzo prevede il pianeta Venere in congiunzione al segno dell'Ariete, che sarà più spontaneo all'interno della propria relazione sentimentale, mentre Bilancia cercherà di circondarsi di persone che saranno utili per il proprio lavoro. Capricorno sentirà la necessità di ampliare i propri orizzonti sia in amore che al lavoro, mentre Gemelli vivrà un periodo di ottimismo sul fronte sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 5 marzo per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 5 marzo segno per segno

Ariete: l'oroscopo della giornata di giovedì prevede, per voi nativi del segno, gli influssi dei pianeti Marte e Giove in buon aspetto nel vostro cielo. La sfera sentimentale si rivelerà a vostro vantaggio, dove sarete sempre disponibili nei confronti del partner affinché tutto vada sempre per il verso giusto. I single da un'uscita con gli amici potrebbero imparare molto per quanto riguarda l'amore. Nel lavoro la situazione sta andando via via semplificandosi e presto otterrete i guadagni tanto attesi.

Voto - 8

Toro: potreste essere spesso assaliti da pensieri e sogni personali per via di Urano in quadratura al vostro cielo secondo l'oroscopo di giovedì. Sul fronte sentimentale darete ascolto al partner, ma spesso sentirete il bisogno di riflettere su alcune questioni personali. Se siete single riflettere e pensare alla vostra potenziale anima gemella non basterà se volete conquistarla. Sul posto di lavoro state ricevendo sempre più complimenti per via del vostro modo di fare.

Continuate su questa strada per raggiungere il successo. Voto - 7,5

Gemelli: gli influssi del Sole in trigono rispetto al segno dell'Acquario vi farà vivere un periodo decisamente più ottimista. In ambito sentimentale, qualora ci siano dei problemi da superare assieme al partner, cercherete di vedere le cose da un altro punto di vista e riuscirete a trovare una soluzione. Se siete single potreste provare ad essere gentili e generosi per dimostrare che avete un cuore grande.

In ambito lavorativo dovrete cercare di essere molto energici con i problemi che dovrete affrontare affinché tutto vada per il meglio. Voto - 8

Cancro: Mercurio in trigono rispetto al segno amico d'acqua dei Pesci completa per voi un oroscopo abbastanza fortunato durante la giornata di giovedì. In ambito sentimentale resistere alla tentazione della vostra anima gemella potrebbe essere piuttosto complicato, tanto che prima o poi mollerete la presa. I cuori solitari saranno brillanti qualora abbiano un colloquio di lavoro o un incontro importante. Sul fronte lavorativo, in questo periodo sono al lavoro sottili energie che vi aiuteranno ad apportare nuovi cambiamenti creativi nella vostra vita.

Voto - 8

Leone: con il Sole in opposizione rispetto al segno dell'Acquario potreste provare sentimenti contrastanti nei confronti della vostra potenziale anima gemella qualora siate single. Non siete sicuri degli atteggiamenti che assume e ciò vi farà stare male. L'oroscopo vi consiglia di vedere le cose più da vicino per avere delle conferme. Le relazioni fisse preferiranno trascorrere il loro tempo in tranquillità, senza fare nulla di eccezionale. Nel lavoro nuovi progetti e nuovi guadagni arriveranno nelle prossime giornate che vi metteranno subito di buonumore. Voto - 7

Vergine: Mercurio in opposizione rispetto al vostro segno zodiacale, potrebbe provocare degli alti e bassi secondo l'oroscopo di giovedì.

Sul fronte sentimentale non sarete sempre della stessa filosofia del vostro partner, finendo per sospendere alcuni progetti di coppia importanti. I single saranno piuttosto impegnati con il lavoro e non avranno molto tempo da dedicare all'amore. Sul posto di lavoro vi ritroverete a far fronte a qualche battuta d'arresto che dovrete sistemare al più presto possibile per non avere problemi. Voto - 6,5

Bilancia: con Venere dalla vostra parte, l'oroscopo della giornata di giovedì prevede una certa elasticità per voi nativi del segno soprattutto nel dialogo con la vostra anima gemella. Risulterà più semplice infatti affrontare alcuni discorsi, soprattutto quelli che riguardano il passato e che concernono i sentimenti.

Il fascino amabile dei single potrebbe essere utile per avviare una storia molto appagante. Nel lavoro cercherete di circondarvi di persone valide per riuscire a portare a termine un progetto molto importante. Voto - 8

Scorpione: fareste meglio a tenere a bada la vostra gelosia secondo l'oroscopo dei giovedì. In ambito sentimentale, infatti, alcune azioni del vostro partner non vi stanno entusiasmando, ma prendere provvedimenti azzardati non sarà di certo una buona idea. Se siete single tentate un approccio più diretto per attira l'attenzione della vostra potenziale anima gemella. Sul posto di lavoro non avrete una gran voglia di fare e potreste finire col rimanere indietro.

Voto - 6

Sagittario: gli influssi di Mercurio nel segno dei Pesci, assieme a Marte in quadratura, completano per voi un oroscopo fatto di lieti e tristi eventi durante la giornata di giovedì. Sul fronte sentimentale stabilire una certa armonia con il partner sarà alla vostra portata, a fate attenzione in quanto sarà semplice rovinare tutto. Se siete single fareste meglio a studiare la situazione ancora un po’ prima di passare all'azione. Sul posto di lavoro spingervi in nuovi progetti di gruppo potrebbe non essere una buona idea in questo periodo. Voto - 6,5

Capricorno: il vostro talento sul posto di lavoro potrebbe esservi fonte di autostima grazie anche a Giove in ottimo aspetto.

Ciò vi metterà voglia di fare nuovi progetti che siano in grado di allargare i vostri orizzonti per raggiungere risultati sempre più soddisfacenti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il vostro speciale magnetismo attirerà il vostro partner in un vortice di sensazioni e sentimenti che aumenteranno molto l'affiatamento di coppia. I single farebbero meglio a prestare attenzione all'approccio che sceglieranno con una nuova conoscenza. Voto - 8,5

Acquario: Sole stazionario nel vostro segno zodiacale, vi permetterà ancora una volta di esprimere al meglio le vostre doti romantiche dinanzi la vostra anima gemella secondo l'oroscopo di giovedì.

Se siete single potreste aspettarvi qualora di veramente interessante in questo periodo. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo sapete bene che le conseguenze di alcune azioni potrebbero rovinare un progetto importante, dunque fareste meglio a non rischiare. Voto - 7,5

Pesci: Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale vi farà assumere un atteggiamento decisamente ottimista per quanto riguarda la vostra relazione di coppia. Sarete ben disposti a fare del vostro meglio per soddisfare le esigenze del partner, anche a costo di sacrificare qualora a cui tenete. Se siete single potreste essere più competitivi in questo periodo nella vostra ricerca dell'amore.

Nel lavoro fareste meglio ad evitare di incolpare sempre i vostri colleghi anche quando non è così. Voto - 7,5